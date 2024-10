Guterres critica el proyecto de ley de Knesset contra UNRWA

Dos proyectos de ley en el Knesset que bloquearían las actividades de la UNRWA en Israel, si se convierten en ley, "serían una catástrofe", dijo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el martes.

Además, afirmó que la UNRWA ha sido "indispensable" en medio de la Guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

"Por eso escribí directamente al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para expresar mi profunda preocupación sobre el proyecto de ley que podría impedir que la UNRWA continúe con su trabajo esencial en el Territorio Palestino Ocupado", dijo en el stakeout del Consejo de Seguridad en Nueva York, refiriéndose a su llamado a Netanyahu la semana pasada para detener los proyectos de ley.

Las declaraciones de Guterres llegan después de que el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset aprobara los dos proyectos de ley el lunes para que pudieran pasar al pleno para su segunda y tercera lectura.

Guterres cree que si se aprueban, causarán una "catástrofe en lo que ya es un desastre incontrolado".

.@UNRWA - more than ever - is indispensable.@UNRWA - more than ever - is irreplaceable. pic.twitter.com/NH3ufwx3Rg