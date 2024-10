Argentina identifica al terrorista de Hezbolá que atentó contra la embajada de Israel y la AMIA

La Ministra de Defensa de Argentina, Patricia Bullrich, anunció el viernes que el terrorista responsable del atentado a la embajada israelí en 1992 y el atentado a la AMIA en 1994 había sido identificado como Hussein Ahmad Karaki.

Bullrich dijo que Karaki era el jefe de operaciones de Hezbollah en América Latina y había sido responsable de múltiples ataques históricos y en años recientes.

QUEREMOS QUE EL PUEBLO ARGENTINO SEPA QUIÉN ESTUVO DETRÁS DE LOS ATENTADOS A LA EMBAJADA DE ISRAEL Y LA AMIA: NO PERMITIREMOS QUE CON SU RED VUELVA A GOLPEARHoy le ponemos nombre, apellido y cara al cerebro y jefe de Hezbollah en América Latina: Hussein Ahmad Karaki.

Confirmó que Karaki fue responsable de una serie de intentos de ataques terroristas en Perú, Bolivia y Brasil.

Lo describió como un "fantasma", que ha estado operando clandestinamente desde la década de 1990, utilizando identidades falsas y documentos falsificados proporcionados por Venezuela.

Bullrich dijo que emitirían una alerta roja de Interpol sobre él, ya que actualmente vive libre en Líbano.

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, llega a un acto en conmemoración del atentado contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 2024. (credit: Tomas Cuesta/AFP via Getty Images)

Una Notificación Roja requiere que las fuerzas de seguridad locales y las fuerzas del orden en todo el mundo localicen y arresten preventivamente a la persona para su extradición a Argentina.

Venezuela es acusada de facilitar directamente los movimientos y operaciones de Karaki.

Esto sucede seis meses después de que los tribunales argentinos confirmaran que Irán y Hezbollah estaban detrás de los atentados de 1992 y 1994.

La conexión sudamericana de Hezbolá

Bullrich enfatizó además que Hezbollah tomó el control efectivo de los cárteles brasileños para convertirlos en organizaciones narcoterroristas, principalmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

El PCC ha sido vinculado directamente a Hezbollah desde hace al menos un año y se considera una importante fuente de financiación, con el dinero enviado por el PCC siendo utilizado para financiar armas para usar contra Israel.

Una investigación de O Estado de S. Paulo descubrió que el PCC intercambió parte de sus ganancias por el derecho de operar bajo la protección de Hezbollah en Medio Oriente.

El control de Hezbollah sobre las principales redes de suministro de drogas en el Medio Oriente ha sido una gran fuente de financiación tanto para ellos mismos como para el régimen de Assad.

Hezbollah controla las principales áreas de producción de hachís en Líbano, el Valle de Bekaa, además de ayudar al régimen de Assad a suministrar captagon a organizaciones criminales internacionales.

La conexión de Hezbollah con el PCC es solo parte de esta red de suministro.

Estadao informó que el PCC envía barcos llenos de cocaína hacia el Atlántico medio, donde se ponen en contacto con barcos pertenecientes a la mafia calabresa o balcánica.

Allí, intercambian cocaína sudamericana por hachís de Hezbollah, y ambos barcos regresan a sus puertos de origen con su carga.