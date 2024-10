La lucha contra ISIS continúa en Siria, pero enfrenta obstáculos

Los ataques aéreos de EE. UU. eliminaron aproximadamente a 35 miembros de ISIS, informó el Comando Central de EE. UU. el 30 de octubre. Los ataques tuvieron lugar durante la noche del 28 de octubre.

Este es un desarrollo significativo. Por lo general, los miembros de ISIS se reúnen en pequeños grupos en Irak y Siria. La eliminación de 35 combatientes de ISIS ilustra que la lucha contra el grupo terrorista continúa.

Los ataques contra ISIS se producen mientras el principal socio anti-ISIS de Estados Unidos en Siria, un grupo llamado Fuerzas Democráticas Sirias, está siendo bombardeado por Turquía. Turquía, miembro de la OTAN, a menudo ha atacado a grupos kurdos en Siria que han ayudado a derrotar a ISIS.

Esto se debe a que Turquía acusa a estos grupos kurdos de ser "terroristas" sin ninguna evidencia de que participen en actos "terroristas". En general, cada vez que hay presuntos ataques terroristas en Turquía, el país responde bombardeando Siria.

Misión complicada

Esto ha hecho que la misión anti-ISIS sea complicada. Las Fuerzas Democráticas Sirias controlan el este de Siria, y son quienes han mantenido a ISIS derrotado. Sin embargo, hay muchas agendas en juego en Siria. Estados Unidos no quiere involucrarse en los ataques turcos contra las FDS. Fuerzas Democráticas Sirias y tropas estadounidenses son vistas durante una patrulla cerca de la frontera turca en Hasakah, Siria 4 de noviembre de 2018 (credit: REUTERS/RODI SAID)

Mientras tanto, el régimen sirio se opone al papel de Estados Unidos en Siria, y las milicias respaldadas por Irán a menudo atacan a las fuerzas estadounidenses en Siria. Esto significa que Estados Unidos en Siria está luchando contra ISIS con una mano, pero también tiene que lidiar con varios otros actores malintencionados.

Los ataques del 28 de octubre apuntaron a varios lugares y también a numerosos "altos líderes" de ISIS. Estados Unidos cree que estos ataques perturbarán la capacidad de ISIS para "planificar, organizar, llevar a cabo ataques contra civiles, así como contra aliados y socios de Estados Unidos en toda la región y más allá".

Los ataques son un desarrollo importante. Sin embargo, el éxito contra ISIS requiere que las FDS sean socios locales. Los ataques de Ankara, que son impredecibles y han ocurrido numerosas veces en los últimos años, socavan la estabilidad en el este de Siria y también dañan a los civiles. Esto dificulta la guerra contra ISIS.

Además, arroja luz sobre el problemático intento de Estados Unidos de externalizar muchos aspectos de la guerra contra ISIS a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) sin proteger a las SDF de los ataques aéreos. Por ejemplo, se espera que las SDF vigilen a los detenidos de ISIS en campos como al-Hol. Estos detenidos continúan radicalizando a jóvenes y representan un peligro.

La lucha de Estados Unidos contra ISIS y la asociación con las SDF tiende a ser vista como una táctica únicamente militar. El trabajo con las SDF y los kurdos en general en Siria a menudo no es reconocido públicamente en las declaraciones diplomáticas de Estados Unidos. Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Siria parece ignorar el papel de las SDF.

En una declaración reciente sobre el aniversario de Raqqa, la Embajada de Estados Unidos ni siquiera mencionó a las SDF el 26 de octubre. "Hace 7 años, las fuerzas locales liberaron Raqqa de ISIS con el apoyo de la Coalición. Aunque disminuidos, los grupos terroristas siguen siendo una amenaza para Siria y la región. Estados Unidos y sus socios siguen comprometidos a garantizar la derrota duradera de ISIS y prevenir su resurgimiento".

Las "fuerzas locales" eran las SDF, que perdieron miles de combatientes derrotando a ISIS junto a la Coalición liderada por Estados Unidos. La negativa a mencionar a las SDF es claramente sistemática. En otra publicación de la Embajada de Estados Unidos en Siria, la embajada señaló que "Estados Unidos trabaja con actores gubernamentales locales en el noreste de Siria para mejorar el acceso a la atención médica a través del programa de Servicios Esenciales de la USAID, que ha rehabilitado tres hospitales (en Deir Ezzor, Hasakah y Raqqa), establecido cuatro instalaciones de embotellado de oxígeno y comenzado un centro de salud en Raqqa".

Los actores de gobierno local son las autoridades locales de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), la cual está vinculada a las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF).

¿Por qué no mencionar a las SDF o AANES en declaraciones?

Esto probablemente se debe al deseo de no "ofender" a Turquía. Turquía ocupa parte del norte de Siria y ha combatido contra las SDF. Ankara también invadió Afrín en el norte de Siria en 2018 y llevó a cabo una limpieza étnica de kurdos.

Los activistas kurdos en Afrín eran parte de las YPG, una fuerza que también está vinculada a las SDF. Turquía acusa a las YPG de ser parte del PKK, al que Turquía y Estados Unidos consideran terroristas. Turquía respalda a rebeldes sirios en Afrín contra las YPG.

Estados Unidos trabaja con la oposición siria, que a menudo está vinculada a Turquía y los rebeldes. La oposición también parece excluir sistemáticamente a la mayoría de la minoría kurda de Siria. Esto parece reproducir la larga historia del régimen sirio de discriminar a los kurdos.

Estados Unidos dice que quiere ver "una solución política inclusiva liderada por sirios" para Siria, pero excluir a las SDF, a los kurdos y a muchos otros no es "inclusivo".

Por lo tanto, la guerra de EE. UU. contra ISIS enfrenta obstáculos en Siria. El principal obstáculo es la falta de una solución militar y política combinada. En cambio, el ejército de EE. UU. trabaja con una mano contra ISIS y las visiones diplomáticas de EE. UU. sobre Siria suelen ser separadas o a veces opuestas a la visión del Pentágono.

Combatir a ISIS tácticamente con ataques aéreos y redadas, mientras se ignoran los problemas políticos más grandes en Siria y se ignoran a las Fuerzas Democráticas Sirias u otros grupos que ayudaron a derrotar a ISIS, probablemente sea una receta para el fracaso de la política en el futuro.