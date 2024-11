¿Qué opinan realmente los líderes árabes y Biden sobre la guerra en Gaza?

El libro War de Bob Woodward contiene varias revelaciones sobre las percepciones estadounidenses de altos funcionarios del gobierno israelí, basadas en citas de varias interacciones de alto nivel a lo largo de la guerra, así como las impresiones de algunos funcionarios árabes de alto nivel sobre las vistas detrás de escena de la guerra. Aquí hay algunos puntos clave.

En la semana y media posterior al 7 de octubre de 2023, la administración Biden estaba convencida de que Israel estaba listo para evitar permanentemente la ayuda humanitaria a Gaza y que solo una amenaza del Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, de cancelar la visita de Biden el 18 de octubre obligaría a los israelíes a permitir la entrada de ayuda.

E incluso esa ayuda solo se permitió después de la visita de Biden para que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu pudiera presentarla a sus socios de coalición, como se vio obligado a hacer.

Woodward cita a Netanyahu de los primeros días después del 7 de octubre diciendo: "Los llevaremos a todos [civiles palestinos] a Egipto y los dejaremos allí". El Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, también es citado diciendo: "No habrá una crisis humanitaria en Gaza si no hay civiles allí. Un hombre, [el presidente egipcio Abdel al] Sisi, no puede interponerse en el camino".

Luego, Netanyahu dijo en una discusión posterior: "El pueblo de Israel no tolerará dar ayuda a estos nazis si no hemos destruido completamente a Hamas".

Posición de los principales líderes árabes

Woodward escribe que los principales líderes árabes querían que Israel matara a todos los líderes de Hamas y lo derrocara del control de Gaza, pero estaban preocupados tanto por el costo para los civiles palestinos como por si Israel tenía la paciencia para hacerlo dado lo arraigado que estaba Hamas en Gaza, incluyendo sus túneles subterráneos.

El Jefe de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, dijo a Blinken en los primeros días de la guerra: "Israel no debería ir tras ellos [Hamas] todos de una vez. Retrocedan, esperen a que aparezcan, y córtenles la cabeza". Woodward agrega: "No estaba bromeando, los estadounidenses se dieron cuenta".

Alrededor del mismo tiempo, el rey Abdullah de Jordania le dijo a Blinken: "Le dijimos a Israel que no hiciera esto; le dijimos a Israel que no se acercara a Hamas [facilitando que Qatar los financiara hasta la guerra actual]. Hamas es la Hermandad Musulmana. Hamas debe ser derrotado; no lo diremos, pero deberíamos apoyar que Hamas sea derrotado y que Israel derrote a Hamas".

Abdullah continuó: "Nunca deberían haberse asociado con ellos en primer lugar. Deberían haber tratado realmente con la Autoridad Palestina y trabajar con ellos", según Woodward.

El libro relata comentarios similares hechos por el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman a Blinken, escribe él. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Comentarios de funcionarios estadounidenses

Altos funcionarios estadounidenses, incluidos los comentarios recientemente revelados del jefe del CENTCOM, Michael Erik Kurilla, creían que Israel estaba demasiado loco cuando casi lanzó un gran ataque a Hezbollah el 11 de octubre de 2023, basado en inteligencia errónea que sugería que Hezbollah podría invadir.

Kurilla le dijo al enviado estadounidense Brett McGurk: "Hey, mi J-2 dice que no hay parapentes... No hay señales de esto. Es un fantasma", escribió Woodward.

McGurk pensó, "Los israelíes siempre hacen esto. Afirman, '¡Tenemos la inteligencia! Lo verán. Lo verán. Pero como el 50% de las veces, la llamada inteligencia no aparece realmente'", según Woodward.

Al mismo tiempo, según Woodward, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo: "El sentimiento de que estaban, que el emperador no tenía ropa, estaba mintiendo desnudo, era tan palpable y tan profundo. Era muy crudo. Lo único en lo que pensaban era, '¿Está nuestra nación existencialmente en riesgo en este momento?'"

Otro tema discutido en el libro es si los saudíes están más cerca de tener un arma nuclear de lo que la gente se da cuenta.

En una discusión entre altos funcionarios de Estados Unidos y Bin Salman sobre la normalización, armas nucleares iraníes y la posibilidad de que Estados Unidos ayude a los saudíes a desarrollar un programa nuclear civil (con preocupaciones de que los saudíes podrían basarse en esto para desarrollar un programa nuclear militar), MBS respondió: "No necesito uranio para hacer una bomba. Simplemente compraré una de Pakistán", escribió Woodward.

Si no fuera por el 7 de octubre de 2023, el Embajador de Arabia Saudita estaba programado para tener una reunión pública para discutir la normalización con Netanyahu en Tel Aviv en noviembre de 2023.

El 10 de abril, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el General C.Q. Brown, envió una carta directa al Viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Bagheri, advirtiéndole que si Irán atacaba a Israel, podría haber consecuencias masivas. Esta fue una de las pocas veces que EE. UU. e Irán se comunicaron directamente y sin intermediarios, que es la forma habitual.

La amenaza no funcionó y, aun así, Irán atacó masivamente a Israel el 13-14 de abril en represalia por el asesinato del alto funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Mohammad Reza Zahedi, en Damasco el 1 de abril.

En la noche de los ataques de Irán a Israel el 13-14 de abril, aún se estaban llevando a cabo negociaciones de último minuto con los sauditas sobre si abrirían su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses para derribar los misiles iraníes a cierta distancia de Israel.

El jefe de defensa de Arabia Saudita advirtió a Kurilla que MBS aún no lo había aprobado. McGurk envió un mensaje urgente a MBS diciéndole que necesitaban su aprobación inmediata. MBS dio su aprobación y los F-15 de EE. UU. entraron en el espacio aéreo saudita para derribar las amenazas aéreas iraníes contra Israel.