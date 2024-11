Reacciones mundiales ante la victoria de Trump en las elecciones de EE.UU.

Los líderes mundiales han empezado a responder a los resultados proyectados de Donald Trump como el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, recurriendo a las redes sociales y notas personales para dirigirse al ex presidente y ahora presunto presidente electo.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que la relación entre el Reino Unido y EE.UU. seguirá "prosperando" en un comunicado felicitando al presidente electo Donald Trump. "Espero con interés trabajar con Trump en los próximos años", afirmó.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien ha respaldado abiertamente la candidatura presidencial de Trump, dijo temprano el miércoles en su página de Facebook sobre las elecciones en EE.UU.: "en camino hacia una hermosa victoria".

El presidente francés Emmanuel Macron felicitó al presunto ganador el miércoles después de que el republicano reclamara la victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Donald Trump el miércoles después de que este afirmara haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos, añadiendo que la Unión Europea y los Estados Unidos son "más que simples aliados".

"Felicitaciones a Donald J. Trump. La UE y los EE. UU. son más que simples aliados. Estamos unidos por una verdadera asociación entre nuestros pueblos, que une a 800 millones de ciudadanos. Así que trabajemos juntos en una sólida agenda transatlántica que siga beneficiándolos", dijo en una publicación en X.

"Felicitaciones, Presidente Donald Trump", escribió Macron en la plataforma de redes sociales X. También señaló que está "listo para trabajar juntos", como lo hicieron en su último mandato.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, llamó a Donald Trump ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, informó la agencia estatal rusa RIA el miércoles.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, escribió en X: "Acabo de felicitar a Donald Trump por su elección como presidente de los Estados Unidos. Su liderazgo será nuevamente fundamental para mantener fuerte nuestra Alianza. Espero con interés trabajar con él nuevamente para avanzar en la paz a través de la fuerza a través de la OTAN".

El canciller austriaco Karl Nehammer felicitó a Donald Trump el miércoles después de que Fox News proyectara la victoria del candidato republicano sobre la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

"Estados Unidos es un socio estratégico importante para Austria. Esperamos ampliar y fortalecer nuestras relaciones transatlánticas para abordar con éxito juntos los desafíos globales", escribió Nehammer en la plataforma de redes sociales X.

El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, escribió en la misma plataforma que la victoria de Trump fue una "victoria del sentido común, la pasión y el futuro". Agregó un hashtag, #GODonaldGO.

Líderes mundiales comentan sobre el resultado de la elección desde una perspectiva de interés personal

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev dijo el miércoles que una victoria de Donald Trump en las elecciones de EE. UU. probablemente sería una mala noticia para Ucrania, pero dijo que no estaba claro hasta dónde Trump podría recortar la financiación estadounidense para la guerra.

"Trump tiene una cualidad útil para nosotros: como empresario hasta la médula, detesta gastar dinero en diversos holgazanes y estúpidos aliados holgazanes, en malos proyectos benéficos y en organizaciones internacionales voraces", escribió Dmitry Medvedev, un alto funcionario de seguridad, en su cuenta oficial de Telegram.

Él afirmó que las autoridades ucranianas caían en la categoría de personas que Trump probablemente no querría gastar demasiado dinero. Sugirió que el liderazgo ucraniano haría lo que pudiera para consolarse si se confirmaba que había ganado.

"La pregunta es cuánto se verá forzado Trump a dar a la guerra. Él es terco, pero el sistema es más fuerte", dijo Medvédev.

Este comentario no impidió que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy felicitara a Donald Trump el miércoles por su "impressionante" victoria.

"Aprecio el compromiso del presidente Trump con el enfoque de 'paz a través de la fuerza' en los asuntos globales. Este es exactamente el principio que puede acercar prácticamente una paz justa en Ucrania", dijo Zelenskiy en X.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió una fotografía de sí mismo reuniéndose con Trump en X, extendiendo felicitaciones al presidente electo. "Felicidades al presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump", escribió.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

En cambio, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, recurrió a X para publicar un video de Harris recitando un salmo en la campaña, diciendo: "El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana". Zakharova acompañó el video con un comentario, "Aleluya, añadiré el mío".

El primer ministro holandés Dick Schoof felicitó a Trump por su victoria presidencial en una publicación en X. "Espero con interés nuestra estrecha cooperación en los intereses compartidos entre los EE. UU. y los Países Bajos."

Esta es una historia en desarrollo.