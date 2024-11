Ataques antisemitas: ¿Ignoró Holanda las señales de Israel?

El gobierno holandés está investigando si se pasaron por alto posibles signos de advertencia de Israel en los eventos que llevaron a los asaltos de esta semana a los aficionados israelíes al fútbol, dijo el Ministro de Justicia David van Weel en una carta al Parlamento.

"Todavía se está llevando a cabo una investigación sobre posibles signos de advertencia de Israel", Van Weel dijo en su carta tarde el viernes por la noche.

Al menos cinco personas resultaron heridas durante los asaltos del jueves por la noche y fueron atendidas en el hospital. Todos fueron dados de alta más tarde el viernes. El incidente involucró a los seguidores del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv que estaban de visita.

La policía dijo el sábado que cuatro personas permanecían bajo custodia de las 63 personas detenidas inicialmente.

"La Fiscalía Pública ha declarado que tiene como objetivo aplicar la justicia acelerada tanto como sea posible", dijo Van Weel, agregando que es "la máxima prioridad" identificar a cada sospechoso.

Dijo que la investigación también examinaría si los ataques fueron organizados, con un motivo antisemita.

'Horrorizado por los ataques antisemitas a ciudadanos israelíes'

Los líderes políticos ya han denunciado los ataques como antisemitas. El primer ministro holandés Dick Schoof dijo el viernes que estaba "horrorizado por los ataques antisemitas a ciudadanos israelíes" y había asegurado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por teléfono que "los responsables serán identificados y procesados".

Israel envió aviones adicionales a los Países Bajos para traer a casa a los seguidores, pero un portavoz del gobierno holandés no pudo confirmar de inmediato cuántas personas hicieron uso de esto.

Videos en redes sociales sobre lo sucedido mostraron a la policía antidisturbios en acción, con algunos atacantes gritando insultos antiisraelíes. Las imágenes también mostraron a los seguidores de Maccabi Tel Aviv cantando consignas antiárabes antes del partido del jueves por la noche.

Ámsterdam prohibió las manifestaciones durante el fin de semana y otorgó a la policía poderes de registro y detención de emergencia en respuesta a la agitación.

Los incidentes antisemitas han aumentado en los Países Bajos desde que Israel lanzó su asalto a Hamas en la franja de Gaza después de los ataques a Israel por terroristas en octubre del año pasado, con muchas organizaciones judías y escuelas reportando amenazas y correos de odio.