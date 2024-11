'Caza de judíos': el pogrom planeado en Ámsterdam desde Telegram

Ataques violentos contra los seguidores del Maccabi Tel Aviv tras un partido de fútbol en Ámsterdam el jueves por la noche dejaron a varios israelíes heridos y probablemente fueron el resultado de un ataque premeditado contra judíos organizado en un grupo de Telegram, informó el periódico holandés De Telegraaf el viernes.

Una supuesta "caza de judíos" fue anunciada con mucha antelación en la aplicación de mensajería Telegram, lo que llevó a los alborotadores a viajar desde lugares lejanos fuera de Ámsterdam para atacar a los seguidores del Maccabi Tel Aviv y a personas judías, informó De Telegraaf.

Ya en la noche del miércoles, el centro de la ciudad de Ámsterdam había sido escenario de incidentes similares, señaló el periódico holandés.

También se informó que varios taxistas estuvieron involucrados en el ataque a los israelíes, ya que llegaron al centro de Ámsterdam para atacar a grupos de israelíes, afirmó De Telegraaf.

Un israelí terminó en uno de los canales de Ámsterdam, mientras que otros se escondieron en el Holland Casino. Una investigación del Holland Casino reveló que un guardia de seguridad contratado estaba activo en uno de los grupos de Telegram donde se intercambiaba información entre los perpetradores, según lo alegado por De Telegraaf. Policías detienen a una persona después de que unos jóvenes se enfrentaran a hinchas de fútbol israelíes, en Ámsterdam, Países Bajos, 8 de noviembre de 2024. (credit: Mizzle Media/Handout via REUTERS)

El periódico holandés informó que, según el casino, el guardia de seguridad ya no será contratado nuevamente.

Después de los ataques del jueves por la noche, individuos en los grupos de Telegram hablaron de un ataque de seguimiento.

Alborotadores en scooters realizaron atropellos contra israelíes

Varios alborotadores utilizaron scooters para realizar atropellos contra israelíes, y también estuvieron involucrados taxistas en la violencia y en compartir información en Telegram y otras aplicaciones de mensajería.

Los alborotadores intentaron atacar a los aficionados del Maccabi Tel Aviv antes del partido de fútbol, pero la policía logró prevenir el ataque.

De Telegraaf señaló que a lo largo de la noche, no todos los 800 oficiales de policía desplegados estaban presentes en la ciudad, y al parecer solo se desplegaron 200 agentes.

De Telegraaf informó que la compañía de taxis Uber dijo que están "impactados" por los ataques antisemitas y que la empresa está lista para ayudar a la policía en la investigación de los perpetradores.

Junto con llamados a la violencia contra personas judías e israelíes en grupos de mensajería, supuestamente se compartieron direcciones de judíos entre los conductores en grupos de WhatsApp, escribió De Telegraaf.