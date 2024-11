Seguridad extrema en partido Francia-Israel: 4,000 agentes desplegados

Despliegue masivo de fuerzas del orden para el partido de la Liga de Naciones entre Francia e Israel programado para el próximo jueves en el Stade de France.

Un partido de "alto riesgo", como dijo el prefecto de París, Laurent Nuñez, confirmando en BFM TV que 4,000 agentes de seguridad, incluyendo Policía y Gendarmería, serán movilizados, un "dispositivo extremadamente reforzado".

Unos 1,600 oficiales de seguridad serán movilizados en el Stade de France y el Raid, la unidad de élite de la Policía Francesa, escoltará al equipo israelí, mencionó, refiriéndose a un partido en un "contexto geopolítico muy tenso" después de los eventos en Ámsterdam en relación con el partido entre Ajax y Maccabi Tel Aviv.

En París, Nuñez dijo, habrá 'tolerancia cero' ante cualquier disturbio antes y después del partido. "No toleraremos excesos o disturbios del orden público", declaró, reiterando que los controles en la entrada del estadio serán "extremadamente reforzados".

Núñez también anunció la prohibición de mostrar banderas palestinas en el Stade de France durante el partido. En una entrevista con los medios franceses, dijo: "No puede haber mensajes políticos en los estadios, incluidas las banderas palestinas. Solo las banderas francesas e israelíes estarán presentes en el estadio".

El presidente francés Macron asistirá al partido

El presidente francés Emmanuel Macron también asistirá al partido. El Elíseo lo anunció, según lo cual la presencia de Macron fue deseada para "enviar un mensaje de hermandad y solidaridad después de los actos intolerables de antisemitismo que siguieron al partido en Ámsterdam esta semana". El presidente francés Emmanuel Macron gesticula mientras habla durante una conferencia humanitaria internacional para civiles en Gaza, en el Palacio Presidencial del Elíseo, en París, Francia, el 9 de noviembre de 2023. (credit: LUDOVIC MARIN/POOL VIA REUTERS)

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel insta a sus ciudadanos a no ir a París el jueves para el partido de Francia-Israel, temiendo disturbios y violencia similares a los que tuvieron lugar en Ámsterdam en los últimos días.

Una nota dice: "El Consejo de Seguridad Nacional recomienda que los israelíes en el extranjero tomen precauciones (...), especialmente la próxima semana, para evitar asistir a eventos deportivos y culturales que involucren a israelíes, en particular el próximo partido del equipo nacional de Israel en París".

"En los últimos días, se han identificado varios llamados entre activistas pro-palestinos y simpatizantes de grupos terroristas para dañar a israelíes y judíos, bajo el pretexto de protestas y manifestaciones y aprovechando la participación masiva (en eventos deportivos y culturales) para maximizar el daño y la exposición mediática", dijo el comunicado del Consejo de Seguridad Nacional.

Además de París, tampoco se recomienda viajar a ciudades donde existan amenazas para judíos e israelíes, incluyendo Bruselas, Ámsterdam y otras "ciudades británicas centrales" no especificadas.

El comunicado sugiere finalmente que los israelíes que viajen al extranjero eviten identificarse como tales, y advierte a los viajeros que se informen sobre los riesgos en sus destinos y la presencia de "inmigrantes de países opuestos a Israel".