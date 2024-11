¿Trump nombrará finalmente a un enlace judío? Los líderes piensan que sí

Donald Trump generó críticas de la comunidad judía durante su primera administración por no haber nombrado nunca un enlace de la comunidad judía, convirtiéndose en el primer presidente en no hacerlo desde que Jimmy Carter nombró a Edward Sanders para el cargo en 1978.

A medida que Trump comienza a nombrar su nuevo gabinete, asesores y líderes de organizaciones judías discutieron la importancia de tener un enlace judío para la Casa Blanca y la comunidad judía durante un panel el lunes en la Asamblea General de las Federaciones Judías de América del Norte.

Chanan Weissman se desempeñó como enlace judío durante el último año de la administración de Obama y también ocupó el cargo durante un año en la administración de Biden. Ahora es director del Instituto SAPIR en el Fondo Maimónides.

Weissman no se sorprendería si Trump una vez más no llena el cargo de enlace, pero dijo que nombrar a un líder judío para el puesto es un reflejo de que los judíos estadounidenses son una comunidad minoritaria y reconoce que los judíos desempeñan un papel central en la composición del país.

"Somos parte de la estructura, por lo que es de vital importancia que tengamos voz," agregó. "También es muy importante que la Casa Blanca tenga acceso a ese grupo de interés."

Weissman argumentó que, si bien Jared Kushner actuó extraoficialmente como una rama de la comunidad judía, solo mantenía relaciones con ciertas personas de ciertas partes de la comunidad. Weissman dijo que el papel del enlace es ser la puerta abierta para todos los miembros de la comunidad judía, independientemente de cuánto poder o influencia tengan.

Enlace judío en la Casa Blanca

Elan Carr, a quien Trump designó como Enviado Especial para Monitorear y Combatir el Antisemitismo dos años después de asumir su cargo tras una insistencia implacable de la comunidad judía, sufrió parte de la falta de un enlace judío, lo cual describió como "un pequeño contratiempo."

Las llamadas y solicitudes de líderes de la comunidad judía a la Casa Blanca fueron desviadas al escritorio de Carr porque no estaba claro quién en la Casa Blanca era responsable de estos asuntos.

"Es mejor tener un enlace judío", dijo Carr el lunes durante el panel. "Vivimos sin uno, y lo hicimos bien. Pero es mejor tener uno".

Todo se trata de relaciones, dijo Carr, señalando cómo tener una relación con el Presidente, el secretario de Estado, o el personal de alto rango puede marcar una diferencia dramática en la consideración de las cosas.

Elan abogó por llevar las disputas con la administración al público, mientras que Daroff argumentó por mantener las discusiones entre la comunidad judía y la administración en privado.

Carr también dijo que no importa cuál sea la administración, "todos tenemos que unirnos en torno al Presidente de los Estados Unidos".

Mientras la comunidad judía puede hacer oír sus voces, dijo Elan, "no podemos traicionar al Presidente o a su gabinete, o realmente a los demás".

"Independientemente de la perspectiva política que tengamos, es perjudicial para los judíos violar la confianza del Presidente o su administración", dijo.

Weissman discrepó educadamente, señalando que la mayoría de los judíos estadounidenses votaron por Harris y citando la democracia como la principal preocupación que impulsó su voto.

"También debemos exigirle responsabilidad cuando socava ciertos principios fundamentales", dijo Weissman. "Sí, hay momentos en los que tenemos que dejar de lado nuestro sentido partidista y expresar nuestro agradecimiento, y hay momentos en los que tenemos que prescindir de la persona más poderosa del mundo, especialmente si hace cosas para socavar algunas de las dimensiones liberales de la naturaleza democrática del país".

Ya sea que haya un enlace o no, es importante que las organizaciones judías sepan quiénes son las personas adecuadas en el Congreso y la administración para asegurarse de que estén teniendo las conversaciones correctas con las personas adecuadas dentro de la administración para involucrarlas, dijo William Daroff, CEO de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.

Daroff también hizo hincapié en el bipartidismo, señalando que los partidos e individuos llegan y salen del poder.

"Creo que es increíblemente importante para nuestra comunidad mantener relaciones a través del pasillo, involucrarse cuando nos sintamos cómodos involucrarnos", dijo. "Y asegurarse de que haya relaciones para temas que son tan importantes para nosotros".

Daroff agregó que alentaría a la administración de Trump a "continuar con lo que hemos visto durante esta última semana" al tener una transición más ordenada y una función de enlace público ordenada dentro de la Casa Blanca.