UE podría suspender diálogo con Israel por la guerra en Gaza

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha propuesto que el bloque suspenda un diálogo político con Israel, citando posibles violaciones de derechos humanos en la guerra en Gaza, según cuatro diplomáticos y una carta vista por Reuters.

En la carta enviada el miércoles a los ministros de exteriores de la UE antes de su reunión este próximo lunes, Borrell citó "preocupaciones serias sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza" y dijo que "hasta ahora, estas preocupaciones no han sido abordadas de manera suficiente por Israel".

El diálogo político está establecido en un acuerdo más amplio sobre las relaciones entre la UE e Israel, que incluye extensos lazos comerciales, y que entró en vigor en junio de 2000.

"En vista de las consideraciones anteriores, presentaré una propuesta para que la UE invoque la cláusula de derechos humanos para suspender el diálogo político con Israel", escribió Borrell.

Una suspensión requeriría la aprobación de los 27 países de la UE, lo cual los diplomáticos dijeron que era muy poco probable. Varios países se opusieron cuando un alto funcionario de la UE informó a los embajadores en Bruselas sobre la propuesta el miércoles, dijeron tres de los diplomáticos, que hablaron bajo condición de anonimato.

La carta señala una fuerte preocupación

La propuesta de Borrell tiene la intención de enviar una señal fuerte de preocupación sobre la conducta de Israel en la guerra, dijo un diplomático.

Será discutida en la reunión de ministros de exteriores, la última que presidirá antes de finalizar su mandato de cinco años.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo la semana pasada que casi el 70% de las víctimas verificadas en la guerra eran mujeres y niños, y condenó lo que llamó una violación sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

Israel dijo que rechazaba categóricamente el informe. El ejército israelí ha dicho que sus acciones "están de acuerdo con los principios de distinción y proporcionalidad, y son precedidas por una cuidadosa evaluación del potencial de daño civil".

La Unión Europea ha tenido dificultades para encontrar una posición fuerte y unida sobre la guerra en Gaza, que fue desencadenada por ataques de militantes palestinos de Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado. El bloque ha instado a Hamas a liberar a todos los rehenes israelíes y a ambas partes a respetar el derecho internacional.

Algunos países de la UE, como la República Checa y Hungría, son firmes defensores de Israel, mientras que otros, como España e Irlanda, enfatizan su apoyo a los palestinos.

Uno de los diplomáticos dijo que había "asombro" entre los embajadores acerca de "la falta de proceso y preparación" en torno a la propuesta.

Sus acciones dejaron a la UE "más dividida que nunca", dijo el diplomático.