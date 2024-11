Australia vota a favor de la soberanía permanente para los palestinos

En la reunión del comité de la ONU el miércoles por la noche, Australia, junto con otros 158 países, incluyendo al Reino Unido y Nueva Zelanda, votaron para reconocer "la soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales”.

La resolución fue redactada por primera vez hace 20 años.

EE. UU., Israel, Canadá y otros cuatro países votaron en contra, y 11 se abstuvieron. Ahora la resolución pasará a la Asamblea General de la ONU.

Penny Wong, la portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Australia, dijo que la votación refleja la preocupación por las acciones de Israel, incluida "la actividad de asentamientos continuos, la expropiación de tierras, las demoliciones y la violencia de los colonos contra los palestinos".

Australia también votó a favor de un borrador de resolución separado, que establece que Israel debe asumir la responsabilidad y compensar a Líbano por su papel en un derrame de petróleo en 2006. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirige a la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/MIKE SEGAR)

160 otros países votaron a favor del segundo borrador.

Alex Ryvchin, co-CEO del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, dijo que la votación reflejaba la "creciente brecha" entre las posiciones de Estados Unidos y Australia sobre Israel y Palestina.

"Este cambio en la votación no cambiará mucho en Israel, donde la nación se preocupa por Hamas y Hezbollah y los rehenes en lugar de los juicios emitidos por nuestro gobierno", agregó. "Pero será notado en Washington y ciertamente por los australianos con conexión al conflicto, que bien podría ser el punto".

Grupos judíos sionistas alarmados por el cambio de Australia

La Federación Sionista de Australia (ZFA) dijo que estaba alarmada por el cambio en las posiciones de larga data del país.

"Esto no es menos que un abandono del aliado de Australia, la única democracia en Medio Oriente, en el momento en que está luchando en una guerra existencial y multifrontal contra Irán y sus representantes". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La ZFA agregó que la resolución se opone a la construcción de la valla de seguridad que separa Gaza de Israel, la cual ha salvado miles de vidas.

"Sin la valla que fue rechazada por esta resolución, la cifra de muertos en Israel podría haber alcanzado niveles inimaginables."

El representante político de la misión de Estados Unidos en la ONU, Nicholas Koval, dijo que Estados Unidos está "decepcionado de que este cuerpo haya vuelto a abordar esta resolución desequilibrada que critica injustamente a Israel, demostrando un claro y persistente sesgo institucional dirigido contra un estado miembro."

La Asociación Judía Australiana lo llamó una "traición" y dijo que el gobierno de Albanese era el más "hostil hacia la vida judía y el Estado judío en la historia de Australia".