Directores de escuelas de la UNRWA en Gaza vinculados al terrorismo

En julio, la inteligencia israelí publicó una exposición que mostraba que más del 10% del personal educativo de alto nivel de la UNRWA en Gaza eran miembros de Hamas o la Yihad Islámica.

Los hallazgos, compartidos también con la UNRWA, fueron citados como arrojando una sombra oscura sobre las afirmaciones de la organización de proporcionar educación neutral y no extremista a los niños palestinos.

Ahora, una investigación detallada realizada por IMPACT-se ha identificado a doce directores y subdirectores de escuelas de la UNRWA como miembros activos de organizaciones militantes, muchos de los cuales ocupan puestos de mando en unidades terroristas.

"Este descubrimiento contradice directamente las recientes garantías del jefe de la UNRWA, Phillipe Lazzarini, ante la Asamblea General de la ONU sobre el compromiso de su agencia con una educación tolerante y antiextremista", dijo un portavoz de IMPACT-se, hablando con The Jerusalem Post.

'Atentado con bomba en autobús como fiesta de barbacoa'

La investigación de IMPACT-se se centró en cinco escuelas de la UNRWA, cada una liderada por individuos con miembros confirmados de la ala militar de Hamas. Por ejemplo, en las Escuelas de Preparación y Primaria para Niños Al Zaytun, el director Mohammad Juma Shuwaideh servía como Comandante de Escuadrón en la Brigada de Gaza de la ala militar de Hamas. Doce directores de escuela del OOPS que son miembros del ala militar de Hamás. (credit: IMPACT-se report)

Del mismo modo, tanto el director como el subdirector de la Escuela de Preparación para Niños Al-Maghazi B, Khaled Said Mustafa Al-Massri y Ahmad Samir Mahmoud El-Khatib, respectivamente, operaban como comandantes de escuadrón en la Brigada de Khan Yunis de Hamas.

Uno de los hallazgos más alarmantes fue el descubrimiento de túneles de Hamas debajo de dos de estas instituciones educativas - la Escuela de Preparación para Niños Al-Maghazi B y la Escuela de Preparación para Niños Al-Zaytun A.

"Esta evidencia física de infraestructura militar directamente debajo de las aulas plantea serias preguntas sobre la explotación de instalaciones educativas con fines militares por parte de Hamas", agregó el portavoz.

La investigación de los materiales escolares reveló prácticas educativas muy preocupantes dentro de estas escuelas.

En la Escuela Al-Zaytun, se enseñó a los estudiantes de quinto grado a glorificar a Dalal Mughrabi, la terrorista responsable de la Masacre de la Carretera Costera de 1978 que cobró la vida de 38 israelíes.

Los materiales de clase presentaban a Mughrabi como una "líder de combate" y "heroína", alentando a los estudiantes a nombrar a sus hijos y calles en su honor.

El contenido educativo va más allá del revisionismo histórico para convertirse en un incitación activa.

Los materiales de examen de la UNRWA incluyen preguntas que afirman que "liberar la Mezquita de Al-Aqsa y hacer sacrificios por ella es un deber para todos los musulmanes". En la Escuela Al-Maghazi, los materiales de enseñanza celebraban la violencia, incluyendo una perturbadora referencia a un ataque con bombas incendiarias a un autobús israelí como una "fiesta de barbacoa".

La manipulación del contenido educativo parece ser sistemática y abarca múltiples áreas temáticas.

En la Escuela Ahmed Abdel Aziz, los mapas borran por completo a Israel, mostrando todo el territorio como Palestina.

Incluso las lecciones de ciencias son armamentistas: una unidad sobre 'soluciones líquidas' utiliza huelgas de hambre como metáforas de enseñanza, con ilustraciones de prisioneros palestinos encadenados y ecuaciones formando mapas que excluyen a Israel.

Las plataformas de redes sociales asociadas con estas escuelas amplifican aún más estos mensajes.

El grupo oficial de Facebook de la Escuela Al-Nuseirat compartió exámenes que niegan la existencia de Israel e incluyen ejercicios de gramática basados en frases militantes como "¡Oh hijo de Palestina, lucha valientemente contra tu enemigo!".

Contenidos similares aparecen en las redes sociales de la Escuela Al-Mughraqa, donde las ciudades israelíes se representan constantemente como territorios palestinos.

'Contribuyendo a la perpetuación del conflicto, en lugar de solucionarlo'

"Lo que hace que estos hallazgos sean particularmente preocupantes es la aparente inacción de la UNRWA a pesar de las advertencias previas", agregó el portavoz. Vista de una escuela palestina de la ONU en el campo de refugiados de Al Jalazone, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel, 29 de octubre de 2024 (credit: REUTERS/MOHAMAD TOROKMAN)

"En marzo, IMPACT-se presentó a la Subsecretaria General de la ONU, Catherine Colonna, un extenso dossier de 245 páginas detallando evidencia de incitación a la violencia y antisemitismo en dos de estas escuelas. Sin embargo, no se implementaron cambios significativos".

"Las implicaciones de estos hallazgos van mucho más allá de las preocupaciones educativas", añadieron.

"Estos empleados de la UNRWA, que han estado moldeando las mentes de miles de niños palestinos, han seguido recibiendo salarios financiados por contribuyentes internacionales, incluso después de los ataques del 7 de octubre".

Esto plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de la ayuda internacional y su posible uso indebido".

El portavoz continuó: "Nuestra investigación sugiere que, en lugar de incidentes aislados, estos casos representan un problema sistémico dentro del marco educativo de UNRWA en Gaza.

La combinación de liderazgo afiliado a Hamas, un plan de estudios influenciado por militantes y la presencia física de infraestructura terrorista dentro de las instalaciones escolares apunta a un problema profundamente arraigado que requiere atención internacional inmediata.

"Esta investigación llega en un momento crítico en el que el papel y la efectividad de UNRWA están bajo escrutinio intenso, y el fracaso de la organización para abordar estos problemas, a pesar de las advertencias y pruebas repetidas, plantea preguntas fundamentales sobre su capacidad para cumplir su mandato de proporcionar educación neutral y de calidad a los niños palestinos.

Los hallazgos de esta investigación sugieren que el sistema educativo de UNRWA en Gaza puede estar contribuyendo a la perpetuación del conflicto en lugar de fomentar la paz.

Con organizaciones terroristas aparentemente ejerciendo una influencia significativa sobre el contenido educativo y la administración, la comunidad internacional enfrenta preguntas urgentes sobre cómo asegurar que la ayuda humanitaria y el apoyo educativo realmente cumplan con sus propósitos previstos sin ser cooptados por grupos militantes.

El CEO de IMPACT-se, Marcus Sheff, dijo: “Estamos profundamente preocupados, aunque no sorprendidos, por las continuas revelaciones de vínculos terroristas dentro del sistema educativo de UNRWA, como se descubrió en el último informe de IMPACT-se."

"UNRWA ha fallado repetidamente en actuar a pesar de la evidencia creciente y las advertencias repetidas sobre la profunda influencia de los grupos terroristas en las escuelas de UNRWA. Esto no se trata solo de responsabilidad, sino de proteger las mentes jóvenes de una educación que alimenta el odio y el extremismo. Una vez más, es evidente que el sistema educativo de UNRWA no está a la altura de su propósito", añadió.