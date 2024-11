Tendero cachemir expulsa a turistas israelíes y comerciantes indios lo enfrentan

Dos turistas israelíes fueron expulsados de una tienda en la ciudad de Thakkadi, en el sur de la India, el miércoles después de que los propietarios cachemires de la tienda se dieran cuenta de que eran de Israel, informó Ynet el jueves.

La pareja de Israel inicialmente fue invitada a la tienda, pero se les pidió que se fueran al descubrir su nacionalidad. Después de negarse a irse, el propietario del negocio aparentemente apagó las luces de la tienda y escaló la situación.

Luego llevaron a la pareja a la estación de policía local para presentar un informe, pero la noticia del incidente se propagó por la ciudad, lo que llevó a los dueños de negocios cercanos a enfrentarse a la tienda, exigiendo que se disculparan con los turistas israelíes.

Después de recibir presión de la comunidad local, el propietario de la tienda se disculpó con la pareja israelí en cámara.

An Islamist shopkeeper in India threw a group of Israeli tourists out of his shop for being Jewish.A group of Hindus saw what happened and intervened. After a while the man apologized to the Israeli group.Via @THEREALJEW613 pic.twitter.com/F6dq6Dt0Jk