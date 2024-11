Dios eligió a Donald Trump para ganar las elecciones y cambiar el mundo

Ríete de ello, grita sobre ello. Cuando tienes que elegir. De todas formas que lo mires, pierdes - Simon & Garfunkel, “Mrs. Robinson,” 1968

Casi se podía escuchar un suspiro global de alivio la semana pasada cuando se conocieron los resultados finales y la campaña presidencial estadounidense llegó a su fin.

Para los seguidores de Donald Trump, fue una sensación extática de victoria y vindicación, mientras que para los demócratas fue un shock, incluso histórico, de decepción.

Para el mundo en general, fue la esperada oportunidad de finalmente avanzar desde una guerra interminable de palabras, insultos interminables y asesinato de carácter (con un casi verdadero asesinato lanzado a la mezcla) que nos tuvo extremadamente ocupados.

Pero con todo el respeto debido a esos buenos chicos musicales judíos Paul y Art, no perdimos en estas elecciones. Cada vez que los ciudadanos de un país se reúnen para ejercer su derecho a elegir libremente a sus líderes, eso es una victoria. Las elecciones cuestan mucho pero valen cada centavo. En un mundo lleno de dictadores despóticos y regímenes totalitarios malvados que tienen un poder absoluto sobre sus víctimas indefensas, tenemos el privilegio de vivir en países donde nuestras voces pueden ser escuchadas y nuestros votos contados. EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP baila al término de un mitin en Carolina del Norte el 4 de noviembre, un día antes de las elecciones en las que salió victorioso. (credit: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES)

A nivel espiritual también, las elecciones son algo bueno. La esencia de la creencia judía es que la humanidad y Dios son socios. A nosotros, los humanos, se nos ha concedido la libertad de elección como un sine qua non eterno, y es tanto una recompensa como una responsabilidad. Desde la creación del mundo, Dios decreta a Adán: "Esta es la Tierra, y la someterás" (Génesis 1:28).

Es decir, el mundo es imperfecto - no hay sorpresa allí - pero la humanidad, al utilizar su energía, intelecto e ingenio, tiene la capacidad de llevarlo a una mayor perfección. Dios nos da las herramientas, pero debemos desarrollar y utilizarlas para lograr el progreso. Una de estas herramientas es la elección libre y justa, mediante la cual conjuntamente -con suerte- trazamos un camino hacia un bien mayor.

¿Tuvo Dios un papel en la elección de Donald Trump?

Pero, ¿qué hay del Todopoderoso? ¿Tiene Dios algún papel activo en el movimiento de la historia? ¿Somos los únicos decisores, o de alguna manera también forma parte Dios del proceso? ¿Dios simplemente observa los eventos desde algún abode omnisciente, totalmente desconectado de lo que está sucediendo abajo, o hay al menos un rastro de intervención divina -cuando sea necesario?

¿El creador lo empacó todo cuando la creación terminó, o Dios "mueve la aguja" un poco aquí y allá, enviando ayuda celestial cuando la humanidad necesita un empujón?

"Nadie se corta siquiera el dedo en el mundo de abajo", dice el Talmud, "a menos que esté así ordenado en el mundo de arriba". Y la inclusión de nuestro éxodo de Egipto en nuestras oraciones diarias y en el Kidush de cada Shabat -sin mencionar una fiesta de siete u ocho días centrada en ello- afirma el principio de que Dios interviene en la historia cuando llega el momento.

En numerosas ocasiones, la historia judía ha sido "empujada" por gestos magnánimos de fuentes inesperadas. Los babilonios, aunque crueles, permitieron que una comunidad judía exiliada existiera y prosperara, lo que llevó a la creación del Talmud babilónico. Los romanos conquistadores accedieron a la solicitud de Rav Yohanan ben Zakai de que la vida y la erudición judías continuaran en Yavne. Napoleón mostró simpatía por los judíos y nos ofreció plena ciudadanía.

En los Estados Unidos, en lo que se convertiría en la diáspora judía más grande, los presidentes estadounidenses también vinieron en nuestra ayuda y afectaron significativamente la historia judía de maneras notables.

El primer presidente de América, George Washington, aseguró a los judíos que tendrían plenos derechos, a pesar de que los colonos judíos no siempre fueron bien recibidos por sus vecinos. En su famosa visita de 1790 y carta a la Sinagoga Touro -la más antigua de América- en Newport, Rhode Island, Washington tranquilizó a aquellos que habían huido de la tiranía religiosa de que la vida en la nueva nación sería diferente, que la "tolerancia" religiosa cedería el paso a la libertad religiosa, y que el gobierno no interferiría con los individuos en asuntos de conciencia y creencias.

Parafraseando la Biblia, Washington escribió: "Cada uno se sentará seguro bajo su propia parra y su higuera, y no habrá quien le cause temor [Ed: Miqueas 4:4]. Porque afortunadamente, el Gobierno de los Estados Unidos, que no da su apoyo al fanatismo ni asiste a la persecución, solo requiere que aquellos que viven bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos, brindándole en todas las ocasiones su apoyo efectivo".

Abraham Lincoln, posiblemente el más grande de todos los presidentes estadounidenses, también citaba la Biblia en numerosas ocasiones; y también fue un gran defensor de la judería estadounidense. No solo designó al primer capellán judío en 1861, sino que también salió en defensa de la comunidad judía cuando fue difamada por el general Ulysses S. Grant. Grant había provocado el antisemitismo al acusar a los judíos de comercio ilícito; y, en su infame Orden General 11 de 1862, ordenó que todos los judíos abandonaran Kentucky, Mississippi y Tennessee. Lincoln, al enterarse de la expulsión, rescindió de inmediato la orden y reafirmó la integridad de los judíos estadounidenses.

En 1948, la Yishuv en Israel luchaba por generar apoyo para la independencia del Estado. El entonces secretario de estado de Estados Unidos, George C. Marshall, el más cercano confidente del presidente Harry S. Truman, se oponía rotundamente a votar a favor. Pero Truman, siguiendo el consejo de su amigo y ex socio comercial, Eddie Jacobson, se había reunido previamente con el futuro primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, y acordó que de hecho apoyaría nuestra independencia.

Truman resistió intensas presiones para votar en contra o incluso abstenerse, y se aseguró la larga y constante amistad entre Estados Unidos e Israel. El voto positivo de Estados Unidos en las Naciones Unidas -el primer voto emitido- sin duda influyó en muchos otros países para que también votaran a favor.

En 1973, Israel fue sorprendido de forma impactante por las fuerzas egipcias y sirias. Agotándose la munición, el estado judío estaba en serio peligro de ser abrumado por los atacantes árabes, por lo que apeló a Estados Unidos por armas desesperadamente necesarias. Se llevó a cabo un debate polémico en los altos mandos del gobierno de Estados Unidos, con el secretario de defensa James R. Schlesinger y el resto del Pentágono firmemente opuestos a intervenir en el conflicto.

Aunque siempre ha habido una pregunta sobre quién dio las órdenes finales -personalmente creo que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Alexander Haig, fue el héroe anónimo- el presidente Richard Nixon se mantuvo firme e insistió en que Israel fuera rearmado. "No permitiremos que Israel caiga," prometió Nixon. "¡Hazlo ahora! ¡Envía todo lo que pueda volar a Israel!" El drástico puente aéreo, llamado Operación Nickel Grass, revertiría el curso de la guerra, convirtiendo la derrota en victoria y salvando al estado judío.

Y ahora llegamos a la era moderna. El animado debate sobre Israel -nuestras políticas y nuestra política- continúa en América. Nuestro viaje histórico en curso ha dado pasos gigantescos y dramáticos hacia el futuro durante el tumultuoso mandato de los máximos ejecutivos del último cuarto de siglo. Hemos tenido nuestros momentos bajos y altos, llenos de problemas y elogios por nuestras relaciones recientes con los presidentes.

Claramente despreciábamos la complacencia de la administración de Obama hacia Irán y su envío de miles de millones de dólares a un régimen que amenaza abiertamente nuestra supervivencia. Sin embargo, esa misma administración brindó a Israel más ayuda financiera que ningún gobierno de EE.UU. anterior. La presidencia de Biden también ha agitado las aguas en muchos niveles. La eliminación de las sanciones que asfixiaban a Irán y la restauración del financiamiento masivo a la Autoridad Palestina, a pesar de la promesa de no hacerlo hasta que se derogara la política de "pagar por matar" de la AP, han molestado a muchos israelíes.

Pero la visita relámpago del presidente Biden a Israel al comienzo de la guerra de Gaza, su sólido respaldo al derecho de Israel de enfrentar al enemigo y los continuos y masivos envíos de armas a nuestras fuerzas combatientes -a pesar de la agresiva y vocal oposición mundial extrema- son claros signos de una profunda asociación y ciertamente merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento.

A pesar de su retórica vergonzosa y estilo bombástico, el primer mandato del presidente electo Donald Trump fue literalmente impactante en su amplio apoyo a la legitimidad de Israel y en su determinación de vernos representados con orgullo en el escenario mundial. Decisiones por las que habíamos esperado décadas - como el reconocimiento oficial de Jerusalén como nuestra capital y los Altos del Golán como parte de Israel - finalmente se llevaron a cabo, y los Acuerdos de Abraham nos acercaron a los estados árabes vecinos, incluso mientras los palestinos finalmente recibían un merecido castigo por su intransigencia.

Me parece claro que el "descanso" de cuatro años de Trump en la Casa Blanca ahora le ha permitido regresar en el momento justo. La lucha contra Irán y su obsesión infernal por llevar al planeta bajo dominación islamista está alcanzando un punto de crisis. La inminente amenaza nuclear de Teherán ya no puede ser ignorada, minimizada o pasada por alto. Solo alguien que tenga la capacidad poco diplomática de llamar abiertamente a una crisis y enfrentarse desafiante a ella tiene posibilidades de llevar al mundo de regreso del borde del abismo.

Este gran drama de la historia, entonces, es supervisado por el director divino y representado por actores selectos y significativos. Los líderes mundiales deben desempeñar su papel y centrarse en sus tareas asignadas; nunca deben dejar de ver el panorama general y escuchar y obedecer la voz de nuestro propio Mordechai, una voz que resuena a lo largo de las generaciones y susurra en su oído: "¿Quién sabe si no fue por esta razón que has alcanzado tu posición elevada?"

Por lo tanto, en respuesta a la pregunta "¿Dios votó por Donald Trump?" la respuesta es definitivamente "¡Sí!" Dios no solo votó por Trump, sino por todos estos presidentes, demócratas y republicanos por igual. Dios, junto con nosotros, los eligió y los colocó en una posición para impactar en el mundo.

Esperemos que ambos validen ese voto, así como la confianza que tanto nosotros como Dios depositamos en ellos.

El escritor es el director del Centro de Extensión Judía de Ra'anana. rabbistewart@gmail.com.