Sanciones del CPI por órdenes de arresto pendientes para Netanyahu

El próximo líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, amenazó con sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional si emite órdenes de arresto por crímenes de guerra contra altos líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Si la CPI y su fiscal no revierten sus acciones escandalosas e ilegales para emitir órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, el Senado debería aprobar inmediatamente legislación de sanciones, como ya lo ha hecho la Cámara de Representantes de manera bipartidista", escribió en una publicación en X/Twitter.

El senador de Dakota del Sur instó al líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer (NY), a actuar sobre el tema ahora.

"Si el líder de la mayoría Schumer no actúa, la mayoría republicana del Senado defenderá a nuestro aliado clave Israel y convertirá esto, y otras legislaciones de apoyo, en una prioridad principal en el próximo Congreso", dijo Thune.

Otros senadores republicanos inmediatamente hicieron eco de sus palabras.

"La CPI debe abandonar su persecución ilegal de órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Si no lo hace, el Senado debería considerar inmediatamente la legislación bipartidista aprobada por la Cámara para sancionar a la CPI", escribió la senadora Susan Collins de Maine en X.

"Estados Unidos está con Israel", enfatizó.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson (LA-4), recordó que ya en junio, su Cámara de Representantes había votado una legislación para sancionar a la CPI en caso de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes por la guerra en Gaza, pero que Schumer se había negado a llevarlo al Senado para su votación.

Un problema de larga data

Un proyecto de ley debe recibir la aprobación tanto de la Cámara de Representantes como del Senado antes de poder ser aprobado como ley.

"La Cámara votó en junio para sancionar a la CPI si continúan con su trama ilegítima, pero Chuck Schumer se ha negado a llevar el proyecto de ley al Senado.

"Agradecido de ver la determinación de @SenJohnThune para que ambas cámaras se unan JUNTAS con Israel en el nuevo Congreso".

El republicano Tim Scott de Carolina del Sur instó al Senado a aprobar la legislación ahora mismo.

"El Senado debe aprobar nuestro proyecto de ley para proteger a los estadounidenses y a nuestros aliados de ser blanco de acciones incorrectas por parte de la CPI. Defender a nuestro gran aliado Israel no debería ser un tema partidista", escribió.

Durante su primer mandato en el cargo, el presidente electo Donald Trump en junio de 2020 impuso sanciones contra funcionarios de la CPI por las acciones del tribunal con respecto a Israel y posibles demandas por crímenes de guerra contra el Estado Judío. El presidente de Estados Unidos Joe Biden levantó esas sanciones en abril de 2021.

La Cámara aprobó una legislación en junio para restablecer las sanciones después de que el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, anunciara en mayo que había solicitado a la cámara preliminar de su tribunal que emitiera sanciones contra líderes israelíes. La cámara preliminar aún no ha emitido un fallo sobre el asunto.

La votación en la Cámara sobre las sanciones de la CPI fue de 247 a 155, con 42 demócratas unidos a los republicanos en respaldo de la medida. No hubo votos republicanos en contra, aunque dos votaron "presente".

El proyecto de ley se movió automáticamente al Senado, pero Schumer aún no lo ha presentado para su votación. Los republicanos han renovado su presión sobre Schumer para que apruebe la legislación, temiendo que la entrada pendiente de Trump a la Casa Blanca pueda llevar a la CPI a actuar ahora sobre el tema de las órdenes de arresto israelíes.

Reuters contribuyó a este informe.