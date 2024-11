EE.UU. rechaza la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu; Hamás lo celebra

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto para el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant el jueves por la tarde, desencadenando un alboroto global tras la medida.

Estados Unidos rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto el jueves para el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex jefe de defensa, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes. Seguimos profundamente preocupados por la prisa del fiscal en buscar órdenes de arresto y los errores procesales preocupantes que llevaron a esta decisión", dijo el portavoz, agregando que Estados Unidos está discutiendo los próximos pasos con sus socios.

El Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, donde se encuentra la Corte Penal Internacional, dijo que el país "seguirá las instrucciones. Si Netanyahu o Gallant llegan, serán arrestados", dijo FM Caspar Veldkamp.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que la orden de arresto estaría "en línea con los estatutos del tribunal" pero se negó a decir si arrestarían a Netanyahu o Gallant si ingresaran al país.

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa si Francia arrestaría a Netanyahu, Christophe Lemoine dijo que era una pregunta legalmente complicada.

"Es un punto legalmente complejo, así que no voy a comentarlo hoy", dijo.

El Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Caspar Veldkamp, prometió que Netanyahu o Gallant serían arrestados si intentaban ingresar a los Países Bajos, informó De Telegraaf.

"Los Países Bajos están cooperando plenamente con la Corte Penal Internacional", dijo el ministro. "Me tomo esto muy en serio. No puedo funcionar como Ministro de Relaciones Exteriores de esta manera. La filtración tendría consecuencias para mi seguridad".

El primer ministro irlandés Simon Harris dijo que las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y un líder de Hamas eran un paso significativo y serio.

"La decisión... es un paso extremadamente significativo", dijo Harris en un comunicado. "Estos cargos no podrían ser más serios.

"Irlanda respeta el papel de la Corte Penal Internacional. Cualquiera que esté en posición de ayudarla en llevar a cabo su trabajo vital debe hacerlo ahora con urgencia."

El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, destacó que la resolución de la CPI se aplicaba a todos los estados miembros de la Unión Europea.

"Tomé nota de la decisión de la @IntlCrimCourt de emitir órdenes de arresto para el primer ministro de Israel Netanyahu, el exministro Gallant y el líder de Hamas Deif", escribió. "Estas decisiones son vinculantes para todos los Estados parte del Estatuto de Roma, que incluye a todos los Estados miembros de la UE."

El portavoz del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo el jueves que el Reino Unido respeta la independencia de la Corte Penal Internacional, luego de que emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exjefe de defensa y un líder de Hamas.

"Respetamos la independencia de la Corte Penal Internacional, que es la principal institución internacional para investigar y enjuiciar los crímenes más graves de preocupación internacional", dijo el portavoz a los reporteros.

"No hay una equivalencia moral entre Israel y la democracia y Hamas y Hezbollah del Líbano, que son organizaciones terroristas. Seguimos centrados en impulsar un alto el fuego inmediato para poner fin a la devastadora violencia en Gaza."

Javier Millei, líder de Argentina que está experimentando una conversión al judaísmo, compartió múltiples condenas a la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra el liderazgo israelí.

"La República Argentina expresa su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex Ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse contra constantes ataques de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah", decía una de las publicaciones. "Israel enfrenta una brutal agresión, toma de rehenes inhumanos y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la legítima defensa de una nación mientras se ignoran estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional.

"Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Llamamos a la comunidad internacional a condenar las acciones de Hamás y Hezbolá, a defender la soberanía de Israel y a actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región."

Hamás responde a la orden de arresto

El grupo terrorista Hamás dio la bienvenida el jueves a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex Ministro de Defensa, Yoav Gallant.

"Llamamos a la Corte Penal Internacional a ampliar el alcance de la responsabilidad a todos los líderes de ocupación criminal," dijo Hamás en un comunicado.

Críticos de Israel responden

La Relatora Especial de la ONU Francesca Albanese, crítica de Israel desde hace tiempo, respondió a la noticia en X/Twitter escribiendo que "Mientras la comunidad internacional se prepara para posibles repercusiones, debemos trabajar juntos para mantener viva la llama de la responsabilidad. Que este tiempo de oscuridad vea el llamado a la Justicia crecer más fuerte."

Dan Bilzerian, un jugador profesional acusado de antisemitismo, también comentó: "La CPI acaba de emitir una orden de arresto para Netanyahu, el terrorista israelí al que nuestros políticos traidores juran lealtad a diario."

Reacciones de organizaciones

La Liga Anti-Difamación describió la orden de arresto de la CPI como "vergonzosa y completamente política", añadiendo que las acusaciones estaban "basadas en afirmaciones infundadas y espurias, que van en contra de la realidad sobre el terreno en Gaza."

La ADL también afirmó que la acción de la CPI "alentaría aún más a extremistas e incitaría a la violencia contra judíos e Israel."