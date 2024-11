Orban invita a Netanyahu a Hungría tras órdenes de arresto de la CPI

El primer ministro Viktor Orban dijo el viernes que invitaría al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a visitar Hungría, asegurando que garantizaría que una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu "no se cumpliera".

La CPI emitió órdenes de arresto el jueves para Netanyahu y su exministro de Defensa, así como para un líder de Hamás, Ibrahim Al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto de Gaza.

Orban, cuyo país ostenta la presidencia rotativa de seis meses de la Unión Europea, dijo a la radio estatal que la orden de arresto de la CPI estaba "equivocada" y aseguró que el líder israelí podría llevar a cabo negociaciones en Hungría "con la seguridad adecuada".

"Hoy invitaré al primer ministro de Israel, Sr. Netanyahu, a visitar a Hungría y en esa invitación le garantizaré que si viene, el fallo de la CPI no tendrá efecto en Hungría y no seguiremos su contenido", dijo Orban.

Desde que Orbán y su partido nacionalista Fidesz llegaron al poder en 2010, él y Netanyahu han forjado estrechas relaciones políticas. Netanyahu visitó Budapest en 2017.

Líderes condenan la decisión de la Corte Penal Internacional

Los líderes israelíes y la Casa Blanca han condenado enérgicamente la decisión de la Corte Penal Internacional, mientras que el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que las órdenes de arresto no eran políticas y que todos los estados miembros de la UE deberían respetar e implementar la decisión de la corte.

Dentro de la UE, Hungría y la República Checa han sido fuertes partidarios de Israel, mientras que países como España e Irlanda enfatizan su apoyo a los palestinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores Checo, en respuesta a la decisión de la Corte Penal Internacional, dijo que Praga respetará sus obligaciones legales internacionales.

Sin embargo, el Primer Ministro Checo, Petr Fiala, calificó la decisión de la Corte Penal Internacional de "lamentable", diciendo el jueves por la noche: "(La medida) socava su autoridad en otros casos cuando equipara a los representantes electos de un estado democrático con los líderes de una organización terrorista islamista".

Un portavoz del gobierno de Berlín dijo que el país examinará cuidadosamente las órdenes de arresto de la CPI, pero no tomará más medidas hasta que se planee una visita a Alemania.

"El gobierno alemán estuvo involucrado en la redacción del estatuto de la CPI y es uno de los mayores partidarios de la CPI —esta actitud también es resultado de la historia alemana," dijo el portavoz.

"Al mismo tiempo, es una consecuencia de la historia alemana que compartamos relaciones únicas y una gran responsabilidad con Israel."