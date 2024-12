Polémica: Biden es visto con libro que acusa a Israel de colonialismo y apartheid

El presidente de EE. UU., Joe Biden, fue visto saliendo de una librería en Nantucket, Massachusetts, el viernes con una copia de La Guerra de los Cien Años en Palestina: Una historia de colonialismo de colonos y resistencia, 1917-2017, del historiador palestino-estadounidense Rashid Khalidi.

La compra se produjo durante una visita de vacaciones con su familia cuando la nación iniciaba la temporada de compras del Viernes Negro después del Día de Acción de Gracias. Las fotos de la salida se han difundido por X/Twitter y los medios de comunicación internacionales.

No está claro si Biden compró el libro o si se lo entregaron. Varios medios de comunicación, incluidos Fox News y The New York Post, se han puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

The New York Post también se puso en contacto con Khalidi para preguntarle sobre su reacción al presidente sosteniendo su libro. "No hablo con el Post (o con el Times, por cierto), así que esto no es para su publicación, pero mi reacción es que esto llega cuatro años tarde", dijo Khalidi a The New York Post, que aclaró que no ofreció ni acordó ningún término condicionando esa respuesta como off the record.

El libro de Khalidi, publicado por primera vez en 2020, presenta una perspectiva controvertida sobre el conflicto israelí-palestino. El historiador, conocido por sus críticas abiertas a las políticas israelíes, describe la historia moderna de Palestina como "una guerra colonial librada contra la población indígena por diversas partes para obligarlos a renunciar a su tierra natal". El enfoque de Khalidi ha recibido tanto elogios como críticas por su marcada diferencia con narrativas tradicionales.

El libro resalta momentos clave como la Declaración de Balfour de 1917, el establecimiento de Israel en 1948, referido como "la destrucción de Palestina", la invasión de Israel a Líbano en 1982 y el "interminable y fútil proceso de paz".

Khalidi ha criticado anteriormente las políticas del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la reubicación de la Embajada de EE. UU. en Jerusalén y el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí, calificándolos de discriminatorios hacia los palestinos. "Los conflictos entre colonos y pueblos indígenas solo han terminado de tres maneras", escribe Khalidi, comparando las políticas de Israel con conflictos coloniales de colonos históricos en América del Norte, Argelia y Sudáfrica.

El historiador también discute momentos de resistencia y terrorismo palestinos. Elogia la Primera Intifada como "un extraordinario ejemplo de resistencia popular contra la opresión". Aun así, califica a la Segunda Intifada como "un gran fracaso" que contribuyó a la construcción de la barrera de separación de Israel. Khalidi predice que "la resistencia popular seguirá aumentando", enmarcando la lucha palestina como una batalla perdurable contra el colonialismo.

Desde los ataques de Hamas del 7 de octubre y la guerra resultante, Khalidi ha intensificado sus críticas a Israel. En entrevistas recientes, acusó a Israel de llevar a cabo "limpieza étnica" en Gaza, declarando: "No está claro en absoluto cuál es el objetivo político de Israel. Están llevando a cabo limpieza étnica, empujando a la población del norte de Gaza hacia la parte sur de la franja. Pero su meta política es completamente confusa para mí."

¿Qué mensaje envía esto?

La asociación visible de Biden con el libro de Khalidi ha provocado reacciones mixtas. Mientras el presidente se ha proclamado consistentemente como partidario de Israel, declarando famosamente: "No tienes que ser judío para ser sionista", las acciones de su administración han generado críticas tanto de grupos proisraelíes como de grupos propalestinos.

A principios de este año, Biden detuvo temporalmente los envíos de municiones pesadas a Israel, citando preocupaciones por las bajas civiles en Gaza. Su decisión siguió a los ataques de Hamas del 7 de octubre que causaron la muerte de 1,200 personas y llevaron a la respuesta militar de Israel. Los activistas pro palestinos han criticado el apoyo de Biden a las acciones de Israel, con protestas frente a la Casa Blanca que lo califican como "Genocida Joe". Mientras tanto, los defensores de Israel han expresado frustración por lo que perciben como condiciones impuestas a la ayuda de Estados Unidos a su aliado.