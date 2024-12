El rol de Massad Boulos en el equipo de Trump: ¿Qué representa para Israel?

Inmediatamente después de las elecciones en EE.UU., el análisis centrado en Israel se enfocó en quién el presidente electo Donald Trump nombraría para posiciones de alto rango como una señal de si Trump 2.0 en Israel sería similar a Trump 1.0.

La opinión general era que el primer mandato de Trump fue bueno para Israel. El New York Times, sin pretender esto como un elogio, llamó a las políticas del primer mandato de Trump "defiantemente pro-Israelíes".

¿Por qué? Porque Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada de EE.UU. allí.

También reconoció la soberanía de Israel sobre las Alturas del Golán, medió los Acuerdos de Abraham, se retiró del acuerdo nuclear con Irán e impuso duras sanciones a la República Islámica, retiró el financiamiento de la UNRWA y declaró que los asentamientos no necesariamente eran ilegales.

La pregunta era si el pasado predeciría el futuro y si Israel podía esperar una actitud similar de la Casa Blanca que experimentó de 2017 a 2021. El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Trump participa en un acto de ''Lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos'' en Washington (credit: REUTERS)

Gran parte de la respuesta, concluyeron la mayoría, dependería de las personas que rodeaban a Trump, si compartían las mismas credenciales pro-Israel que muchos en su administración del primer mandato.

Por lo tanto, no fue sin cierta consternación que, solo cuatro días después de su victoria, Trump recurrió a las redes sociales para decir, de manera bastante demostrativa, que dos de las voces más pro-Israel de su administración anterior, el ex Secretario de Estado Mike Pompeo y la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, no ocuparían cargos en su nueva administración.

Para algunos, esto parecía un gesto significativo hacia el ala aislacionista de su equipo, como Tucker Carlson, tranquilizándolos de que no tenían nada que temer y que las políticas exteriores de su segundo mandato no serían las mismas que las de su primer mandato.

Sin embargo, estas preocupaciones comenzaron a evaporarse rápidamente cuando, en rápida sucesión, anunció el nombramiento de Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional, Marco Rubio como Secretario de Estado, Pete Hegseth como Secretario de Defensa, Elise Stefanik como embajadora ante la ONU y Mike Huckabee como embajador en Israel.

Aunque también nombró a Tulsi Gabbard como jefa de inteligencia nacional y a Matt Gaetz como Fiscal General (Gaetz luego retiró su nombre de consideración), ambos con un historial de declaraciones y acciones problemáticas hacia Israel o los judíos, el nuevo equipo de seguridad nacional parecía ser un equipo de ensueño para Israel. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sin embargo, notablemente ausentes están Jared Kushner, quien se espera tenga un papel asesor informal en la política del Medio Oriente, en contraste con el cargo formal que tuvo durante el primer mandato de Trump, y el ex embajador de Israel David Friedman, quien aún no ha sido nombrado para ningún cargo.

Luego, el domingo, Trump anunció el nombramiento de Massad Boulos, padre de su yerno Michael Boulos, como enviado especial del Medio Oriente. Esto ocurrió un día después de que Trump nombrara al padre de Jared, Charles Kushner, como embajador en Francia.

Desde un punto de vista centrado en Israel, el nombramiento de Boulos es mucho más significativo... y posiblemente problemático.

¿Quién es Boulos?

Boulos es un multimillonario cristiano libanés que emigró a Estados Unidos de adolescente y se unió a la lucrativa compañía de ensamblaje y distribución de automóviles de sus padres en Nigeria, donde la familia hizo su fortuna.

Su abuelo y su padre estaban involucrados en la política libanesa, y su suegro ayudó a financiar el Movimiento Patriótico Libre, un partido cristiano alineado con Hezbolá.

Boulos dijo en una entrevista reciente que Sleiman Frangieh, un político cristiano alineado con Hezbolá y candidato a la presidencia de Líbano, era un "amigo".

Al mismo tiempo, también se dice que mantenía lazos con parlamentarios libaneses independientes y también está en contacto con el Partido de las Fuerzas Libanesas, una facción cristiana anti-Hezbolá.

Mientras que AP y The New Arab informaron que Boulos se postuló sin éxito para un escaño en el parlamento de Líbano en 2009, él lo negó en una entrevista de Newsweek antes de las elecciones.

Durante la campaña presidencial de Trump, Boulos, quien "se unió a la familia" cuando su hijo se casó con la hija de Trump en 2022, fue el intermediario del presidente electo con las comunidades árabeamericanas y musulmanas y lideró los esfuerzos de la campaña en esos grupos demográficos que inicialmente parecían quijotescos pero que finalmente dieron frutos.

También actuó como intermediario entre los líderes palestinos y Trump, entregando una carta del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a Trump deseándole bien después del primer intento de asesinato en julio y reuniéndose con Abbas en septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU.

Dadas estas credenciales, se esperaba ampliamente que Bolous recibiera algún tipo de papel en la Casa Blanca, aunque los detalles permanecían poco claros hasta el domingo.

"Me enorgullece anunciar que Massad Boulos servirá como Asesor Principal del Presidente en asuntos árabes y del Medio Oriente", escribió Trump en Truth Social.

"Massad es un abogado consumado y un líder muy respetado en el mundo de los negocios, con una amplia experiencia en la escena internacional. Ha sido desde hace mucho tiempo un defensor de los valores republicanos y conservadores, un activo para mi campaña, y fue fundamental en la construcción de tremendas nuevas coaliciones con la comunidad árabe estadounidense. Massad es un negociador y un partidario inquebrantable de la PAZ en el Medio Oriente. Será un fuerte defensor de los Estados Unidos y sus intereses, ¡y me complace tenerlo en nuestro equipo!"

Mayúsculas la palabra PAZ en esta publicación de redes sociales es la misma manera en que anunció el nombramiento de otro enviado de Oriente Medio hace tres semanas, el magnate inmobiliario judío y amigo de toda la vida Steven Witkoff.

"Me complace anunciar que he designado a Steven C. Witkoff como Enviado Especial al Medio Oriente", escribió Trump.

"Steve es un líder muy respetado en los negocios y la filantropía que ha fortalecido y enriquecido cada proyecto y comunidad en los que ha estado involucrado. Steve será una voz incansable por la PAZ, y nos hará sentir orgullosos a todos".

Witkoff, un amigo de toda la vida de Trump y compañero de golf, estaba con Trump en el campo de golf cuando se frustró un segundo intento de asesinato en Mar-a-Lago en septiembre. Se le ha descrito como la persona que sirvió de "canal trasero" de la campaña de Trump con la comunidad empresarial judía durante la campaña.

Witkoff estaba en la audiencia cuando el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dio su discurso en el Congreso en julio y lo describió de manera poética, diciendo que "se sintió espiritual" y que "fue épico estar en esa sala".