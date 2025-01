Trump amenaza: 'El infierno llegará si los rehenes no son liberados'

El presidente electo Donald Trump, al ser preguntado sobre su advertencia de que "habrá infierno si los rehenes no son liberados para su inauguración", respondió: "Eso es exactamente lo que quise decir. Si los rehenes no son liberados para cuando asuma el cargo, habrá infierno, sin 'no', habrá infierno. Deben ser liberados ahora."

El presidente electo hizo estas declaraciones en el Podcast de Hugh Hewitt el lunes.

Trump añadió: "Soy el mejor amigo de Israel. Moví la embajada a Jerusalén, todo estaba bien, incluidos los Acuerdos de Abraham, y cada evento positivo importante en Israel recientemente fue gracias a mí. También debo señalar que apoyo la paz, ahora es el momento."

El comentario de Trump de "no" parece ser una indirecta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien advirtió a otros actores de la región que estaban pensando en atacar a Israel poco después del 7 de octubre. "Para cualquiera que esté pensando en aprovechar la situación, tengo una palabra: 'No'", dijo Biden desde Israel el 10 de octubre de 2023. Supuesta lista de rehenes aprobada por Hamás y transmitida a Israel. (credit: SCREENSHOT/X, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Trump hizo inicialmente su comentario "infierno que pagar" en una publicación en Truth Social el 2 de diciembre de 2024. Hizo la declaración después de la confirmación de las FDI de que Hamas mató al estadounidense-israelí Omer Neutra el 7 de octubre y ha mantenido su cuerpo como rehén desde entonces.

"Por favor, que esta VERDAD sirva para representar que si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumo con orgullo el cargo de Presidente de los Estados Unidos, habrá UN INFIERNO QUE PAGAR en Medio Oriente, y para aquellos a cargo que perpetraron estas atrocidades contra la Humanidad", escribió Trump en diciembre.

Los responsables serán golpeados más duro de lo que nadie ha sido golpeado en la "larga y legendaria Historia de los Estados Unidos de América", dijo Trump.

"¡LIBEREN A LOS REHENES AHORA!" concluyó.

Una lista de los rehenes

El medio de comunicación saudita A-Sharq publicó el lunes una lista de lo que afirma ser los 34 rehenes previstos para ser liberados en la primera etapa de un posible acuerdo de rehenes.

Anteriormente, la BBC informó, citando a un oficial de Hamas que le mostró la lista, que entre los 34 rehenes mencionados por Hamas para ser liberados en la primera etapa de un posible acuerdo de rehenes se encuentran niños pequeños, 10 mujeres y 11 rehenes varones de entre 50 y 85 años.

Hannah Sarisohn y Joanie Margulies contribuyeron a este informe.