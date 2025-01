Trump desencadenará un auge de la derecha europea, afirma Orban

La presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos desencadenará un nuevo auge de la derecha en Europa, dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orban, el lunes, lanzando lo que él llamó una ofensiva para "ocupar" Bruselas.

El primer ministro nacionalista, un partidario de Trump de larga data, visualiza una "era dorada" para las relaciones entre los Estados Unidos y el estado miembro de la UE, Hungría, bajo la presidencia de Trump, a pesar de una advertencia del banco central de Hungría de que los aranceles propuestos por el presidente entrante a la UE perjudicarán a la economía de Hungría.

"Solo faltan unas pocas horas y hasta el sol brillará de manera diferente en Bruselas. Un nuevo presidente en los Estados Unidos, una gran facción de patriotas en Bruselas, un gran entusiasmo", dijo Orban antes de la toma de posesión de Trump más tarde el lunes, a la cual no asistirá.

"Entonces el gran ataque puede comenzar. Por la presente lanzo la segunda fase de la ofensiva que tiene como objetivo ocupar Bruselas", dijo Orban en una conferencia, intensificando su retórica anti-Bruselas. El presidente estadounidense Donald Trump con un terrorista de Hamás (ilustrativo) (credit: Canva, REUTERS/SINAN ABU MAYZER, SHUTTERSTOCK)

El partido Fidesz de Orban y otros partidos de derecha fundaron el grupo político Patriotas en el Parlamento Europeo el año pasado. El grupo, liderado por el Rally Nacional de Francia, se ha convertido en el tercero más grande en el parlamento con 86 miembros.

Economía de Hungría

Nuevas tarifas que Trump ha prometido imponer a las importaciones de la Unión Europea afectarían al crecimiento económico de Hungría y aumentarían la inflación, ya que el país depende en gran medida de su industria automotriz, dijo el Banco Nacional de Hungría en diciembre.

Orban, quien ha criticado las sanciones de la UE contra Rusia y ha mantenido estrechas relaciones con Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania, dijo que la UE estaba en crisis porque no podía garantizar la prosperidad de sus ciudadanos, no podía detener la migración ilegal y no podía garantizar su seguridad.

"En Hungría somos la oposición al sistema en Bruselas... Bruselas está ocupada por una oligarquía de izquierda y liberal", dijo Orban. "En las elecciones europeas estuvimos cerca de tener una verdadera oportunidad de una nueva mayoría de derecha que puede reemplazar a la élite de Bruselas".