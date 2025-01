¿Qué grandes cambios hizo Trump en el primer día de su presidencia?

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca el día de la inauguración del lunes, firmando ya importantes órdenes ejecutivas en su primer día de regreso en el cargo desde que concluyó su primer mandato en 2021.

Entre las órdenes que Trump firmó en su primer día de regreso estaba el indulto de unas 1,500 personas que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, como gesto de apoyo a las personas que tomaron la capital mientras intentaban evitar que los legisladores certificaran su derrota electoral en 2020.

El sitio web oficial de la Casa Blanca también fue actualizado, mostrando ahora en su página principal una gran imagen de Trump con las palabras "América está de vuelta" debajo.

El sitio web ahora contiene una página titulada "Revocaciones iniciales de órdenes ejecutivas y acciones dañinas", en la cual se presenta una larga lista de "revocaciones". El sitio indica que las revocaciones siguientes serán los primeros de muchos pasos que el gobierno de Estados Unidos planea tomar "para reparar nuestras instituciones y nuestra economía". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma documentos mientras emite órdenes ejecutivas e indultos para los acusados del 6 de enero en el Despacho Oval de la Casa Blanca el Día de la Inauguración en Washington, Estados Unidos, 20 de enero de 2025. (credit: REUTERS/CARLOS BARRIA)

Entre las cosas revocadas estaba la decisión de última hora de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo de EE. UU.

La lista también revocó la Orden Ejecutiva 14115 emitida el 1 de febrero de 2024, que autorizaba la imposición de ciertas sanciones a grupos de colonos israelíes "en Personas que socavan la paz, la seguridad y la estabilidad en Cisjordania".

Trump retira a EE. UU. del acuerdo climático de París

Además, Trump una vez más retiró a Estados Unidos del acuerdo climático de París, eliminando al mayor emisor histórico del mundo de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático por segunda vez en una década.

Esta acción coloca a Estados Unidos junto a Irán, Libia y Yemen como los únicos países fuera del pacto de 2015, en el que los gobiernos acordaron limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales para evitar los peores impactos del cambio climático.

Revocando la orden de Biden para reducir los riesgos de la inteligencia artificial

Además, en su primer día de regreso en el cargo, Trump revocó una orden ejecutiva de 2023 firmada por el ex presidente Joe Biden que buscaba reducir los riesgos que la inteligencia artificial representa para los consumidores, trabajadores y la seguridad nacional.

La orden de Biden requería que los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial que representan riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la economía, la salud pública o la seguridad compartieran los resultados de las pruebas de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, en línea con la Ley de Producción de Defensa, antes de que fueran lanzados al público.

Declaraciones de Trump sobre Israel en su primer día de regreso

Se espera que Trump también levante el congelamiento impuesto por la administración de Biden sobre el suministro de bombas de 2,000 libras a Israel en sus primeros días en el cargo, según informó Walla el lunes, citando una entrevista con el enviado israelí a Washington.

En cuanto a Israel, Trump hizo declaraciones sobre el alto el fuego de Israel con Gaza, diciendo que "no está seguro" al respecto, añadiendo: "No es nuestra guerra. Es su guerra. No tengo confianza, pero están muy debilitados del otro lado".

Trump también afirmó el lunes que cree que Arabia Saudita terminará uniéndose a los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos de normalización entre Israel y naciones árabes.

Hannah Sarisohn contribuyó a este informe.