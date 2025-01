Hamas ha reclutado 15,000 terroristas desde el inicio de la guerra

Hamas ha reclutado entre 10,000 y 15,000 miembros desde el inicio de su guerra con Israel, según dos fuentes del Congreso informadas sobre la inteligencia de EE. UU., lo que sugiere que los terroristas respaldados por Irán podrían seguir siendo una amenaza persistente para Israel.

Las fuentes de inteligencia indican que un número similar de terroristas de Hamas han sido asesinados durante ese período, según dijeron las fuentes. Las últimas estimaciones oficiales de EE. UU. no se habían informado anteriormente.

Hamas e Israel comenzaron un alto el fuego el domingo después de 15 meses de conflicto que han devastado la Franja de Gaza e inflamado Oriente Medio.

Las fuentes informadas sobre la inteligencia, que formaba parte de una serie de actualizaciones de las agencias de inteligencia de EE. UU. en las últimas semanas de la administración Biden, dijeron que aunque Hamas ha reclutado con éxito nuevos miembros, muchos son jóvenes y no están entrenados, y se utilizan con fines de seguridad simples.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos declinó hacer comentarios.

Terroristas palestinos de Hamás montan guardia mientras se preparan para entregar a la Cruz Roja a los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el marco de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel (credit: REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

'Receta para una guerra perpetua'

El 14 de enero, el entonces Secretario de Estado de Joe Biden, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos creía que Hamas había reclutado casi tantos terroristas como los que había perdido en la franja de Gaza, advirtiendo que esta era una "receta para una insurgencia duradera y una guerra perpetua".

No proporcionó más detalles sobre la evaluación, pero las cifras israelíes sitúan el total de muertos terroristas en Gaza en alrededor de 20,000.

"Cada vez que Israel completa sus operaciones militares y se retira, los militantes de Hamas se reagrupan y reaparecen porque no hay nada más para llenar el vacío", dijo Blinken. Tanto Israel como Estados Unidos han designado a Hamas como una organización terrorista.

Un funcionario de Hamas a quien Reuters pidió comentarios dijo que estaba consultando con las partes relevantes en el grupo. El portavoz de la ala armada de Hamas, Abu Ubaida, dijo en julio que el grupo había reclutado a miles de nuevos miembros.

En los días posteriores al alto el fuego, Hamas ha demostrado estar profundamente arraigado en Gaza a pesar de la promesa de Israel de destruir al grupo militante. La administración dirigida por Hamas en el territorio ha actuado rápidamente para restablecer medidas de seguridad y empezar a restaurar servicios básicos en partes de la zona, gran parte de la cual ha sido reducida a tierra baldía por la ofensiva israelí.

Desde el inicio de la guerra, los funcionarios estadounidenses no han dicho públicamente cuántos terroristas se cree que ha perdido Hamas según Washington, solo han señalado que el grupo ha sido significativamente debilitado y probablemente ha perdido miles.

Advertencias de una amenaza continua

Los funcionarios de EE. UU. han emitido advertencias similares desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 a Israel, en el que murieron 1,200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes, según recuentos israelíes. Más de 46,000 personas murieron en el asalto israelí que siguió, según las autoridades de salud dirigidas por Hamas, cuyas cifras no diferencian entre civiles y combatientes.

En una audiencia del Congreso en marzo de 2024, la entonces Directora de Inteligencia Nacional Avril Haines dijo que la guerra en Gaza tendría un "impacto generacional en el terrorismo" y que la crisis ya había "galvanizado la violencia de una serie de actores en todo el mundo".

Reunir datos precisos sobre Hamas es notoriamente difícil debido a la falta de inteligencia verificable desde el interior de Gaza y porque los esfuerzos de reclutamiento y entrenamiento del grupo son fluidos. Pero cifras oficiales de Estados Unidos muestran que antes del 7 de octubre de 2023, Hamas tenía entre 20,000 y 25,000 terroristas.

Consultado el miércoles sobre los comentarios de Blinken, el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, reconoció los esfuerzos de reclutamiento de Hamas pero restó importancia a la amenaza.

"Sabemos que Hamas recluta jóvenes", dijo Danon. "Pero incluso si reclutan a jóvenes, no tienen armas ni instalaciones de entrenamiento. Así que básicamente, sí, pueden incitar a esos jóvenes contra Israel, pero no pueden convertirse en terroristas porque no pueden equiparlos con armas o cohetes".

Después del cese del fuego, las tropas israelíes han comenzado a retirarse de algunas de sus posiciones dentro de Gaza. La segunda fase del acuerdo de cese del fuego podría poner fin de forma permanente a los enfrentamientos.

Los términos de esa fase aún deben ser negociados.

En su discurso de renuncia el martes, el Teniente General Herzi Halevi, jefe militar de Israel, dijo que Hamas había sido severamente dañado y que la mayoría de los comandantes militares del grupo habían sido asesinados. Pero afirmó que el grupo no había sido eliminado y que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarían luchando para desmantelar aún más a Hamas.

Uno de los temas más difíciles en las negociaciones de las próximas fases es la gobernanza de Gaza después de la guerra. Algunos funcionarios israelíes dicen que no aceptarán que Hamas permanezca en el poder. Hasta ahora, Hamas no ha cedido.

El asesor de seguridad nacional de Donald Trump recién inaugurado, Mike Waltz, dijo el domingo que Hamas nunca gobernará Gaza, y si rompe el acuerdo, Washington apoyará a Israel "en hacer lo que tenga que hacer".