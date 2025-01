Acusan a Trump de "limpieza étnica" por su propuesta sobre Gaza

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó a Jordania y Egipto a aceptar a más palestinos de Gaza mientras el territorio asolado por la guerra se recupera de un conflicto mortal de 15 meses con Israel.

Trump habló a bordo del avión presidencial Air Force One el sábado.

"Es un desastre. Es un desastre real", dijo el Presidente estadounidense a los periodistas al referirse a la Franja de Gaza y pedir al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi y al rey jordano Abdullah II que permitan la entrada de residentes de Gaza en sus países.

Lo que algunos podrían llamar desplazamiento y otros reubicación hizo que el llamado de Trump fuera polémico.

En la derecha israelí, su llamado fue bien recibido. En la izquierda, entre aquellos que favorecen una solución política al conflicto israelí-palestino de décadas de antigüedad, el líder estadounidense fue condenado y ridiculizado.

"Realmente quiero creer que esto no es una historia seria. Quiero creer que si Trump dijo esto, es el resultado de la última conversación que tuvo con algún líder de un asentamiento israelí loco", escribió Gershon Baskin, un activista social y político, en sus cuentas de redes sociales el domingo. "Espero que entienda que lo que está sugiriendo es limpieza étnica y nunca debería siquiera ser susurrado como un deseo".

El ultra-nacionalista Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich lo llamó "una gran idea".

"Durante años, estadistas han propuesto soluciones inviables como la partición de la tierra y un estado palestino que han puesto en peligro la existencia y seguridad del único estado judío en el mundo", escribió Smotrich en su cuenta X. "Trabajaré estrechamente con el Primer Ministro y el gabinete para asegurarme de que haya un plan operativo para implementar esto lo antes posible." Palestinos se reúnen en una playa mientras recogen ayuda lanzada desde un avión, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en el norte de la Franja de Gaza, 25 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/STRINGER)

Smotrich representa un sector de extrema derecha de la actual coalición, que también ha pedido el reasentamiento de Gaza con habitantes judíos. Israel retiró su ejército y asentamientos de la Franja de Gaza en 2005 después de décadas de controlar la Franja. Hamás, una organización dedicada a la destrucción del estado judío, tomó el control de forma violenta en 2007, quitando a la Autoridad Palestina (PA) del poder solo dos años después de que Israel abandonara Gaza.

Respuesta a la sugerencia

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aún no ha comentado sobre la sugerencia de Trump. Sin embargo, ha descartado las ideas de reasentamiento desde que surgieron inmediatamente después de la guerra. La relación de Netanyahu con la anterior administración estadounidense, liderada por el ex presidente de EE.UU. Joe Biden, era tensa. Con el respaldo de una Casa Blanca más pro-israelí, el líder israelí podría sentirse menos restringido para apoyar tales políticas.

La sugerencia de Trump llega después de una semana de un frágil alto el fuego entre Israel y Hamas.

La guerra comenzó con un ataque sorpresa ejecutado por Hamas el 7 de octubre de 2023. Durante el ataque, aproximadamente 1200 personas murieron, miles resultaron heridas y alrededor de 250 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo terrorista. Noventa rehenes siguen en cautividad; algunos de ellos están programados para ser liberados como parte del actual alto el fuego. Otros, cuyo destino es desconocido, podrían ser liberados en la segunda fase del alto el fuego si se negocia con éxito en las próximas semanas.

Israel respondió con toda su fuerza y lanzó una ofensiva masiva en la Franja de Gaza, declarando abiertamente su intención de destruir las capacidades militares de Hamas y de sacarlo del poder. Según el ministerio de salud de Hamas en Gaza, más de 47,000 palestinos han muerto en la guerra y aproximadamente 110,000 han resultado heridos. Los datos de las Naciones Unidas (ONU) muestran que casi 1.9 millones de los 2.1 millones de habitantes en el territorio costero han sido desplazados durante la guerra.

Un residente de Gaza, Osama, dijo a The Media Line: "No veo que se pueda encontrar paz fuera de tu país, incluso si tu país está destruido, incluso si vivimos en una tienda de campaña en medio de la calle. No podemos vivir en paz fuera de mi tierra natal, Gaza."

"La gente de Gaza está luchando por una idea, una tierra y una patria. Ningún ser humano puede abandonar su tierra natal, sea cual sea el costo y las circunstancias", continuó. "Israel intentó desplazarnos y limpiarnos étnicamente bajo bombardeos y desplazamientos, pero no lo logra porque estamos luchando por una idea y una creencia."

Durante el conflicto, Israel, Egipto y Jordania lograron mantener con éxito sus relaciones, a menudo tensas a lo largo de los años debido a la cuestión palestina.

Gaza limita tanto con Israel como con Egipto. Ambos han impuesto un estricto bloqueo al territorio desde que Hamas tomó el control. El cruce de Gaza a Egipto en la ciudad sureña de Rafah se considera uno de los puntos de entrada que permitió a Hamas acumular poder militar, tanto mediante el contrabando de armas a través de la frontera oficial como a través de una red de túneles transfronterizos que cruzan hacia Egipto.

"Trump con simplicidad está diciendo que estos países deberían acoger a los refugiados, algo que debería haber sucedido desde el primer día de la guerra", dijo Yishai Fleischer, portavoz de la comunidad judía de Hebrón en Cisjordania, a The Media Line. "Egipto bloqueó cínicamente la frontera e hizo esto para presionar a Israel y hacer que se vea mal".

Egipto ha desempeñado un papel crítico durante la guerra. Ha ayudado a mediar en el actual alto el fuego y ha operado como un conducto a través del cual ha entrado ayuda humanitaria a Gaza. Egipto ha aceptado un estimado de 100,000 palestinos durante la guerra, incluidos muchos heridos para recibir tratamiento.

"Egipto se opuso vehementemente a un desplazamiento masivo de gazatíes a Egipto por razones de seguridad interna y la preocupación de que el problema palestino se resolviera a expensas de sus intereses nacionales", dijo el Dr. Ofir Winter, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv, a The Media Line.

Jordania e Israel comparten una frontera de 480 kilómetros, que es la más larga de Israel. Se estima que alrededor de la mitad de la población de Jordania tiene ascendencia palestina, lo que convierte las relaciones con Israel en un tema polémico en el Reino Hachemita. Desestabilizar el equilibrio al aumentar la población palestina en el reino es un resultado no deseado para el Rey. A lo largo del conflicto israelí-palestino de décadas, Jordania ha intentado posicionarse como el guardián de la causa palestina.

"Al igual que Egipto, Jordania también tiene una profunda preocupación de que la solución al problema palestino llegue a costa suya y al convertirla en una patria alternativa para los palestinos. Esto se percibe como una amenaza existencial para el futuro del reino", explicó Winter. "Aunque ha acogido a refugiados palestinos desde 1948, el deseo del Reino es mantener su propia identidad nacional única. Esto significa que busca el establecimiento de un estado palestino en Cisjordania y Gaza."

La sugerencia del presidente de EE.UU. parecía ignorar el liderazgo profundamente fragmentado de los palestinos. En cambio, Trump centró su llamado en los líderes jordanos y egipcios. EE.UU. tiene un gran interés en la región, suministrando una cantidad considerable de ayuda financiera y de defensa a ambos países. Esto podría usarse como palanca para presionarlos a que abran sus fronteras.

"La declaración de Trump podría percibirse como una amenaza que incentivará a ambos países a desempeñar un papel más activo en la resolución del problema palestino para evitar la pesadilla de tener que acoger a un número significativo de refugiados de manera permanente", dijo Winter. "El escenario en el que los refugiados palestinos son impuestos a ambos países va en contra de sus creencias fundamentales y, por lo tanto, es irrealista".

El discurso en Israel y la sugerencia de Trump ignoran en gran medida la voluntad de los palestinos.

"Sí, ve, vamos a Egipto y Jordania con todo amor, pero este asunto es opcional", dijo Osama a The Media Line. "Nadie puede imponerme nada ni desplazarme. Nuestros abuelos y padres no abandonan su hogar, incluso si está destruido, y no abandonan sus calles y vecinos, pero hay jóvenes que pueden pensar en emigrar a Europa porque tiene muchas oportunidades para el futuro".

"Puede haber palestinos que quieran salir de Gaza, pero creo que la mayoría no lo desea", dijo Mossi Raz, ex miembro del parlamento israelí de izquierda, a The Media Line. "Si las personas quieren trasladarse voluntariamente, eso es una cosa, pero hablar de un transporte forzoso - eso es imposible, y no sucederá."

Raz dijo que no podía prever que Estados Unidos enviara tropas para sacar a los palestinos de Gaza a Egipto o Jordania en caso de que se nieguen a irse.

"Quizás resuelva un problema personal para algunos residentes de Gaza, pero no resolverá el problema palestino", dijo Raz. "El conflicto solo se mitigará a través de una solución política. Esto se ha demostrado una vez más en el último año: no hay una solución militar al conflicto, solo una política en la que ambas partes deberán comprometerse".

"Esto es en su mayoría palabras y ninguna acción", agregó Raz.

Israel está actualmente gobernado por el gobierno más de derecha que ha existido. Sus políticas de extrema derecha han sido condenadas consistentemente por la mayoría de la comunidad internacional. Netanyahu y sus socios descartan la creación de un estado palestino, haciendo que la última idea de Trump sea música para sus oídos.

"Creo que al pueblo palestino, especialmente al pueblo de Gaza, no le importa quién controle el país después del genocidio", continuó Osama. "Es mi convicción que anhelamos esto, y nos proporcionará una paz duradera, porque en Gaza hemos pasado por muchas guerras, y necesitamos vivir sobre la tierra con total comodidad y seguridad, ya sea la Autoridad Palestina u otros, no importa, lo más importante es la gente".

"El palestinismo, un esfuerzo de reemplazo contra Israel, necesita detenerse", dijo Fleischer. "Encontrarles (a los palestinos) hogares y una vida decente en otro lugar es una oportunidad increíble para esta región que puede calmar toda la pista yihadista que está devorando nuestras tierras y reemplazar a Israel".

A lo largo de su mandato anterior, Trump ofreció opiniones no tradicionales sobre el conflicto israelí-palestino. Reconoció la soberanía israelí sobre Jerusalén Este y los Altos del Golán, alejándose de décadas de consenso internacional sobre esos territorios. También patrocinó la paz entre Israel y varios estados del Golfo, abandonando años en los que se creía que tales relaciones no podían forjarse sin resolver previamente el conflicto palestino. Sin embargo, la guerra en Gaza lanzó el conflicto de décadas de antigüedad de nuevo a los titulares, demostrando que no se puede ignorar como un elemento importante de la realidad política en la región.

"Por un lado, es importante intentar crear soluciones políticas innovadoras para Gaza y el problema palestino", dijo Winter. "Por otro lado, imponer una solución que se considera una línea roja para Egipto y Jordania podría generar tensiones y poner en peligro los acuerdos de paz".

Ahora, al comienzo de una nueva era en la Casa Blanca, las ideas a menudo innovadoras de Trump serán puestas a prueba.

Giorgia Valente contribuyó a este artículo.