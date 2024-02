La UE afirma que impedir la migración es imposible

Un oficial de la policía aleman sostiene pulseras utilizadas para etiquetar a presuntos migrantes ilegales después de ser detenidos por la policía alemana durante su patrulla a lo largo de la frontera germano-polaca para prevenir la migración ilegal, en Forst, Alemania, el 20 de septiembre de 2023. (credit: Lisi Niesner/Reuters)

La inmigración irregular a la UE desde África Occidental aumentó más de diez veces en enero, según la agencia fronteriza Frontex del bloque. Esta espera un crecimiento general de llegadas en 2024 y afirma que detener completamente el movimiento de personas es imposible.

Hans Leijtens, jefe de Frontex, habló en su oficina en Varsovia antes de un viaje del jefe ejecutivo de la UE y el primer ministro español a Mauritania, recientemente convertida en un importante punto de partida hacia Europa.

Consultado sobre las elecciones parlamentarias de la UE en junio, donde la migración es un tema destacado, el exguardia fronterizo neerlandés dijo a Reuters que detener las llegadas irregulares por completo no era realista.

"La migración es un fenómeno global. Necesitamos gestionarla porque no podemos lidiar con una migración no gestionada hacia Europa", dijo. "Pero una parada total, eso me parece muy difícil, por no decir imposible".

Leijtens dijo que la gestión ordenada de las fronteras exteriores del bloque era una parte importante de un "portafolio europeo" más amplio necesario para enfrentar el desafío y destacó la necesidad de ayuda al desarrollo y otros apoyos de la UE a países extranjeros. La tripulación del barco de rescate de migrantes Geo Barents, operado por Médicos Sin Fronteras, rescata a 61 migrantes en una balsa de madera en aguas internacionales frente a la costa de Libia en el mar Mediterráneo central, el 28 de septiembre de 2023. (credit: REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI)

El año pasado, Frontex registró 380,000 cruces irregulares de fronteras, la cifra más alta desde 2016. Esto marcó otro año consecutivo de crecimiento desde los mínimos de la pandemia de COVID-19 en 2020, una tendencia que Leijtens prevé que se mantenga en 2024.

"No creo que haya una nueva tendencia en términos de que las cifras disminuyan", dijo, esperando que más personas de África subsahariana busquen llegar a Europa, mientras que la situación de los palestinos que huyen de Gaza es incierta.

" No quiero sonar muy alarmista, pero creo que es una suposición que puede demostrarse correcta."

Qué derechos tienen las personas que huyen?

Quienes huyen de guerras tienen derecho a asilo en la UE, que ha albergado a millones de ucranianos que huyen de la invasión rusa desde 2022. Los africanos son mayormente vistos como migrantes laborales y el bloque quiere mantener un estricto control sobre tales llegadas.

Reuters tuvo acceso a los datos de enero de Frontex antes de su publicación oficial. Mostró la ruta atlántica como el camino más concurrido para la migración irregular hacia la UE, representando casi la mitad de los casi 14,000 arribos el mes pasado.

En general, las llegadas irregulares cayeron marginalmente interanual y en un tercio desde diciembre, según los datos, siendo los meses de invierno típicamente de bajos números.

Lo contrario ocurre en verano. Los datos de la ONU muestran que más de 3,700 migrantes murieron en el camino hacia Europa el año pasado, con algunos de los desastres más mortíferos ocurriendo frente a la ciudad costera de Steccato di Cutro en Italia y en la isla de Pylos en Grecia.

Elecciones en toda Europa

La retórica antiinmigración ha crecido en toda la UE desde que más de un millón de personas, en su mayoría refugiados sirios, llegaron a través del Mediterráneo en 2015, tomando al bloque desprevenido.

Las Islas Canarias de España informaron de llegadas récord el año pasado, un ejemplo de los desafíos continuos que se destacan en las campañas electorales con promesas de reducir la inmigración.

Leijtens dijo que aumentar el número de retornos efectivos de solicitantes de asilo fallidos era clave para reconstruir la confianza de los europeos.

"Una operación de retorno creíble es muy importante para mostrar tanto a los habitantes de Europa como a los migrantes: 'Si no necesitas nuestra protección... serás devuelto'".

Leijtens acogió con satisfacción el nuevo Pacto de Migración de la UE, una revisión de las obsoletas normas de migración y asilo del bloque, pero destacó que los 27 estados miembros tienen más trabajo por hacer en cuanto a los retornos.

Afirmó que Frontex no tiene el mandato de intervenir en Albania según un nuevo acuerdo con Italia para construir centros para migrantes allí, como parte de los esfuerzos de Roma para reducir la inmigración.

Bajo el predecesor de Leijtens, quien finalmente renunció en medio de críticas, Frontex enfrentó múltiples acusaciones de participación en violaciones de derechos humanos. Después de casi un año en el cargo, Leijtens dijo que quería que los derechos humanos fueran "parte de nuestro ADN" en Frontex.

"Si hay violaciones, habrá consecuencias", afirmó.