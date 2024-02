Dos israelíes asesinados en Cisjordania; tres terroristas abatidos

Dos israelíes fueron asesinados en un ataque terrorista cerca del asentamiento de Eli, en Cisjordania, según confirmó la IDF el jueves. Además, la IDF informó que mató a dos de los tres terroristas responsables del tiroteo. También anunciaron que el tercer terrorista fue neutralizado más tarde por las fuerzas de seguridad después de refugiarse en una sucursal de Hummus Eliyahu sin tomar rehenes.

Un portavoz de Magen David Adom dijo que "se recibió un informe alrededor de las 17:08 en la región de Jerusalén sobre heridas de bala en la Ruta 60 en la gasolinera cerca de la entrada a Eli. Los paramédicos de MDA brindaron tratamiento médico en el lugar a dos personas gravemente heridas e inconscientes. Se proporcionarán más actualizaciones".

Poco después, el portavoz de MDA informó que los dos israelíes heridos sucumbieron a sus heridas, diciendo: "Actualización sobre el incidente de disparos en la gasolinera de Eli. Una ambulancia en el lugar informó de dos civiles muertos, uno de unos 20 años y otro de aproximadamente 57 años, y además, se sospecha que un terrorista ha huido".

ZAKA anunció más tarde el jueves por la noche que uno de los israelíes asesinados en el ataque era uno de sus primeros respondedores, Yitzhak Zeiger.

La radio del ejército informó inicialmente que dos terroristas fueron abatidos en el lugar y que las fuerzas de seguridad estaban en búsqueda de un tercero. Más tarde, la radio del ejército anunció que no se sospechaba de más infiltraciones y que los residentes podían salir de sus casas sin peligro.

פיקוד העורף: הסתיים אירוע חדירת מחבלים ביישוב עלי - ניתן לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) February 29, 2024

Las IDF también anunciaron que, a pesar del fin de la amenaza, las fuerzas seguían rastreando la zona en busca de nuevas amenazas. Tras la neutralización de los tres terroristas, los medios de comunicación israelíes informaron de que Aviad Gazber, el propietario de la sucursal de Hummus Eliyahu que fue utilizada por el tercer terrorista como cobertura, estaba presente y armado en el lugar y neutralizó a uno de los terroristas. Según los informes, Gazber es un soldado en la reserva que estaba combatiendo en Jan Yunis y se encontraba en Eli para tomarse un tiempo libre antes de volver al servicio. Aviad Gazber, propietario de la sucursal de ''Hummus Eliyahu'' cerca del atentado terrorista de Eli, donde se escondió uno de los terroristas. También iba armado y mató a uno de los terroristas en el lugar de los hechos, el 29 de febrero de 2024. (credit: VIA MAARIV ONLINE) Kan News publicó una primera entrevista con él en X.

אביעד גזבר, שניטרל את המחבל בפיגוע הירי בעלי: "שמעתי יריות, הייתי בתוך החומוס, נתתי כדור כדי שהמחבל יבין שאני פה, ראיתי שהוא רואה אותי, הוא התחיל להסתער לכיווני, הורדתי אותו והמשכתי סריקות"@carmeldangor pic.twitter.com/3y5A6Hohk1 — כאן חדשות (@kann_news) February 29, 2024

Ataque terrorista perpetrado en la misma gasolinera que el del año pasado en Eli El portavoz del asentamiento de Eli comentó el suceso inicial: "Hace poco se ha producido un grave atentado en el que han resultado heridos dos israelíes. Un terrorista ha sido neutralizado en el acto. El atentado tuvo lugar en la gasolinera de Eli, donde hace un año fueron asesinadas cuatro personas". Según un post del ex corresponsal del Jerusalem Post Khaled Abu Toameh, uno de los terroristas responsables del atentado era Mohammed Manasreh, agente de policía de la Autoridad Palestina.

Mohammed Manasreh, the Palestinian Authority police officer who carried out today's shooting attack. pic.twitter.com/nc8KClFPNp — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) February 29, 2024

Los políticos responden a los atentados responden al atentado

El ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, comentó el atentado diciendo: "Ayer, concesiones del gabinete en relación con el Monte del Templo; hoy, un atentado. Esta mañana, la evacuación de judíos en Binyamin; ahora, un atentado. ¡El gabinete [necesita] olvidarse de la "conceptzia" [la idea de que la inacción traerá tranquilidad]!

אתמול כניעה של קבינט הקונספציה בעניין הר הבית - היום פיגועהבוקר פינוי יהודים בבנימין - עכשיו פיגועהקבינט המצומצם, צאו מהקונספציה! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 29, 2024

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también comentó el atentado: "Esta noche exigiré en la reunión del gabinete que se cambie de fase y se elimine la conceptzia también en Cisjordania. No se trata de la situación económica: Se trata de un profundo odio a Israel que no difiere entre Gaza y Cisjordania. No es posible que todos los años, el Ramadán y el período que lo precede se conviertan en un baño de sangre de judíos asesinos. No es un golpe del destino". MK Dan Illouz comentó el ataque en X (antes Twitter,) diciendo: "La respuesta al ataque asesino no debería ser llamadas sueltas a calmar la zona antes del Ramadán, como se oye en los estudios de noticias, sino más bien exigir un alto precio al enemigo. La complacencia invita a más terror. Cobrar un alto precio restablece la disuasión. Además de la eliminación de los terroristas y de todos aquellos que les ayudaron y del desmantelamiento de las redes terroristas en Israel, también debemos profundizar nuestras raíces en Israel como respuesta a aquellos que quieren aislarnos de aquí. La respuesta debe incluir más asentamientos y pasos reales hacia la aplicación de la soberanía. Sólo así restableceremos la paz".

התגובה לפיגוע הרצחני לא צריכה להיות קריאות רופסות להרגעת השטח לקראת הרמדאן, כמו ששומעים באולפנים, אלא גביית מחיר כבד מהאויב. רפיסות מזמינה עוד טרור. גביית מחיר כבד משקמת את ההרתעה.חוץ מחיסול המחבל וכל מי שסייע לו ופירוק רשתות הטרור ביו"ש, אנחנו חייבים גם כן להעמיק את השורשים… — דן אילוז - Dan Illouz (@dillouz) February 29, 2024