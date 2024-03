Lluvias alivian sequía en Irak; urge evitar más desertificación

Las fuertes lluvias caídas a mediados de febrero han elevado el nivel de los ríos Tigris y Éufrates en Irak entre 1,5 y 3 metros, salvando las cosechas agrícolas y devolviendo una relativa vida a la región pantanosa de Ahwar, en el sur de Irak, tras más de 14 años de sequía.

El Ministerio iraquí de Recursos Hídricos anunció en un comunicado que los niveles de agua de los ríos y los sistemas de almacenamiento habían subido debido a las lluvias, las más intensas de las cuales cayeron en las regiones septentrional y oriental del país.

"Las lluvias provocaron un aumento de los niveles de agua en los afluentes del río Tigris, y algunas zonas del este del país se vieron expuestas a inundaciones, lo que se reflejó en un aumento de las reservas de agua del país, permitiendo su utilización en el marco del aseguramiento de las necesidades para la próxima temporada de verano", declaró el ministerio.

Imágenes y vídeos difundidos a través de las redes sociales iraquíes mostraron la subida del nivel del río Tigris y que algunas instalaciones de ocio construidas en el río habían quedado sumergidas. Las imágenes y los vídeos también mostraban el retorno del agua en la región de Ahwar.

Además de la larga sequía, Irak se enfrenta a una grave crisis de agua debido a la construcción de presas por parte de la vecina Turquía al norte y de Irán al este. Las presas han reducido el caudal de agua y han afectado enormemente a los ríos Tigris y Éufrates, las fuentes de agua más importantes del país, que normalmente se alimentan de la lluvia y el deshielo de las nieves que llegan anualmente a Irak desde Turquía e Irán. En los últimos años, se ha puesto de manifiesto una disminución significativa y sin precedentes del caudal de agua tanto en el Éufrates como en el Tigris, y los ríos y lagos afluentes se han secado en varias gobernaciones.

Una mujer iraquí camina por una calle durante las altas temperaturas en Bagdad, Irak, 20 de julio de 2022. (credit: REUTERS/SABA KAREEM)

El Ministerio de Agricultura iraquí señaló en un informe de 2022 que la escasez de agua había provocado que la superficie de tierras desertificadas en Irak alcanzara unos 27 millones de dunums (27.000 kilómetros cuadrados), aproximadamente el 6% de la superficie del país.

"Aproximadamente el 55% de la superficie de Iraq se considera en peligro de desertificación", decía el informe.

En 1997, Irak y Siria, por donde también fluyen los dos ríos, firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Ríos Transfronterizos No Navegables, pero los vecinos Turquía e Irán no aplicaron el acuerdo.

Karar, trabajador de la cafetería Beiruti de Bagdad, que da al río Tigris, dijo a The Media Line que la cafetería se había inundado recientemente por la crecida de las aguas, y que otras cafeterías situadas a lo largo del río también estaban anegadas.

"Todos estos cafés estaban establecidos a orillas del río. El agua subió más de dos metros y medio", dijo.

Consumo excesivo

Ali Karim, ingeniero del Ministerio de Recursos Hídricos, declaró a The Media Line: "Los niveles de agua en embalses y presas han alcanzado cotas históricas. No veíamos estos niveles desde hace varias décadas".

Karim señaló que, aunque Irak recibe normalmente 18,1 millones de metros cúbicos de agua al día, consume más de 19,4 millones de metros cúbicos diarios, lo que ha provocado un descenso de los niveles de agua hasta las recientes lluvias.

"Las duras condiciones meteorológicas en Irak, incluidas las temperaturas récord y la falta de precipitaciones, han provocado la expansión de las zonas áridas y la desertificación, la disminución de las tierras agrícolas, la degradación del suelo, el aumento de las tormentas de polvo y arena, y la pérdida de recursos naturales, así como la crisis económica que ha provocado el aumento de la pobreza, y el incremento de las tasas de desplazamiento interno y migración externa", afirmó.

"Tenemos capacidad para absorber mayores cantidades de agua, y también se utilizará para reactivar Al-Ahwar dentro de los requisitos de la UNESCO, para mantenerlo en el Registro del Patrimonio Mundial, después de que sufriera sequías durante los últimos años. No hay nuevos proyectos hídricos, pero lo que hay es suficiente. Lo que faltaba era el agua en sí, no los depósitos".

Una fuente del Ministerio de Agricultura declaró a The Media Line: "No debemos ser demasiado optimistas. El agua volverá a escasear. Irak necesita nuevos proyectos hídricos. Hay un gran aumento de la población, y hay una debilidad en los recursos hídricos, y no se han instalado nuevos proyectos desde hace tres décadas."

Según la fuente, Irak ha perdido unas 1.200 especies de palmeras y más del 40% de los cultivos agrícolas.

"La situación puede mejorar, pero no hay garantías de ello", afirmó. "El 90% de las piscifactorías carecen de licencia, los métodos de riego utilizados son muy antiguos y el agua subterránea es muy escasa. Todo esto debe resolverse lo antes posible".

Ziad Al-Aswad, experto en recursos hídricos, declaró a The Media Line: "El problema de Irak está empeorando. La cuestión no sólo está relacionada con la falta de la cuota de agua que corresponde a Irak por parte de Turquía e Irán, sino que hay actividades humanas injustas que están agotando el agua en Irak. Existe un problema relacionado con el antiguo método de irrigación, que se basa en bombas de agua que extraen agua en grandes cantidades hacia los campos, lo que supone un enorme agotamiento del agua, con escasos beneficios. También hay fábricas que se establecieron en los ríos, y con corrupción política y administrativa en las riberas de los dos ríos, y consumen grandes cantidades de agua sin rendición de cuentas ni supervisión".

Al-Aswad añadió: "El gobierno debe cambiar su estrategia y volver a utilizar agua tratada para el riego. Las lluvias actuales son estacionales y se consumirán durante los meses de verano, y volveremos al punto de partida. También deben alcanzarse acuerdos internacionales vinculantes sobre la parte que corresponde a Irak del agua procedente de Turquía e Irán, y hay que impedir las actividades. Deben apoyar a los agricultores para que cambien su método de riego".

Najeeb Al-Hawzawi, agricultor de la región de Ahwar, declaró a The Media Line: "Pensaba abandonar la zona y dirigirme a la ciudad. Ya no tengo trabajo, los peces escasean y la cosecha es escasa. Ahora que ha vuelto el agua, quizá podamos terminar la temporada agrícola, pero no sabemos si la crisis volverá o no en las próximas temporadas".

En marzo de 2023, el Primer Ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani, emitió una declaración en la que afirmaba que "7 millones de iraquíes se han visto afectados por el cambio climático. Los cambios climáticos, representados por el aumento de las temperaturas, la escasez de lluvias y el incremento de las tormentas de polvo, amenazaron la seguridad alimentaria, sanitaria, medioambiental y comunitaria, y empujaron a cientos de miles de personas a huir."

Irak ha puesto en marcha una importante iniciativa para plantar 5 millones de árboles en todas sus provincias, aunque necesita unos 14.000 millones de árboles para reducir la desertificación, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente iraquí de 2022.