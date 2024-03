Israel tras el 7 de octubre: historia y presente - opinión

Ha habido algunas fechas decisivas en la historia de Israel. Estas fechas están grabadas en la conciencia israelí. El 29 de agosto de 1897 se inauguró el primer Congreso Sionista en Basilea (Suiza). El 2 de noviembre de 1917 se emitió la Declaración Balfour de Inglaterra. El 29 de noviembre de 1947 se votó el Plan de Partición de las Naciones Unidas, que ofrecía al pueblo judío su propio Estado en la tierra de Israel. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue declarado nación independiente. El Yom Kippur de 1973 fue una fecha más trágica, cuando Israel fue atacado por sorpresa por sus vecinos árabes. Una nueva fecha se ha añadido a la lista de hitos significativos de la historia israelí, el 7 de octubre.

El lugar que ocupe el 7 de octubre en la historia israelí no será de celebración, pero tampoco será necesariamente un día trágico como el Yom Kippur de 1973. Los registros históricos no se escriben durante los acontecimientos ni en los años posteriores. El registro histórico del 7 de octubre sólo se escribirá dentro de décadas, y quienes lo estudiarán y decidirán su lugar en la historia aún no han nacido. El lugar del 7 de octubre será doloroso, pero los resultados de la guerra y sus secuelas determinarán cómo se registra para la prosperidad.

Israel y el pueblo israelí han experimentado muchas transformaciones en la historia del país. Cada transformación lo ha cambiado permanentemente y lo ha hecho casi irreconocible del Israel del pasado.

Podría decirse que la primera gran transformación fue cuando la Haganah cambió su enfoque de la política del mandato británico, que pasó de ser defensivo a alinearse con la política ofensiva del Irgun. En una rápida transformación, el Yishuv pasó de ser víctima a antagonista. Una segunda transformación importante se produjo cuando los primeros sionistas pasaron de aspirar a crear un Estado judío a fundarlo en 1948. El sionismo dejó de ser un movimiento, alcanzó sus sueños y se transformó en un país reconocido internacionalmente.

Trazado de las principales transformaciones de Israel

Israel ha experimentado otras tres grandes transformaciones desde su fundación en 1948. Hasta 1967, Israel era un país débil, apenas capaz de defenderse.

En 1967, sus enemigos vecinos lo rodearon por sus fronteras y amenazaron con aniquilarlo. Israel era un país asustado y débil. En la Guerra de los Seis Días de ese año, Israel encontró su valor y, con su sorprendente victoria sobre sus enemigos, se transformó en un país fuerte y audaz. Gadi y Reuma Kedem, padres de Tamar, víctima del atentado del 7 de octubre contra Israel perpetrado por el grupo islamista palestino Hamás, que murió junto con su marido y sus hijos, participan en una protesta contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (credit: CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS)

De 1967 a 1973 Israel fue un país milagroso al que no se podía tocar. Esa actitud existió hasta el Yom Kippur de 1973, cuando fue sorprendido y casi aniquilado.

La última transformación de la sociedad israelí se produjo cuando Israel pasó de los optimistas Acuerdos de Oslo y la posible paz con los palestinos a una cínica Segunda Intifada en su contra y las esperanzas de paz truncadas.

Los atentados de la masacre de Simchat Torá del 7 de octubre han traído otra transformación a Israel. Antes de los ataques terroristas palestinos contra el sur de Israel, Israel se sentía invulnerable. Se había convertido en una de las 10 principales fuerzas militares del mundo y las organizaciones terroristas, por grandes que fueran, no podían derrotarlo. Casi instantáneamente, Israel se volvió vulnerable. Después del 7 de octubre, las ciudades israelíes alejadas de la frontera de Gaza han aumentado la seguridad y cambiado sus protocolos. La gente es más precavida y las solicitudes de armas personales se han disparado.

Los israelíes han vuelto a tener miedo.

Confianza rota

Antes de los ataques, Israel era una nación confiada. Los habitantes del sur, que nunca se habrían imaginado como víctimas, acogieron a palestinos de Gaza en su región, kibutzim e incluso hogares. Mientras tanto, sus "amigos" palestinos vigilaban a sus vecinos judíos y recopilaban información para un futuro ataque.

Los israelíes de los kibutzim atacados hablan de cómo solían llevar a sus amigos gazatíes a las citas médicas en los hospitales israelíes. Tras los ataques, los israelíes ya no confían en sus vecinos palestinos. Las empresas ya no contratan a palestinos, los yishuvim ("asentamientos") les han prohibido la entrada y la gente desconfía de que puedan ser atacados por ellos.

Una transformación positiva desde los ataques desde Gaza ha sido el cambio de Israel, que ha pasado de las horribles divisiones de los largos meses anteriores a una fuerte unidad desde entonces. La reforma judicial propuesta por el gobierno para el sistema de justicia y su Tribunal Supremo avivó las tensiones en el país y dividió a la sociedad israelí entre bandos a favor y en contra de la reforma judicial propuesta.

Desde el atentado, nuestra sociedad se ha reunido en un bloque unido, luchando contra sus enemigos, apoyando a sus refugiados y rezando unida por el regreso de los rehenes. Es difícil para los israelíes recordar siquiera los días de división que precedieron al 7 de octubre. Israelíes de derecha e izquierda, religiosos y laicos, y de todas las regiones, se han unido para derrotar a los enemigos de Israel y fortalecer la sociedad israelí.

Incertidumbre sobre el futuro

No sabemos cómo los atentados de la masacre de Simjat Torá del 7 de octubre transformarán Israel dentro de unos años. De momento, cuando el pueblo israelí está en guerra, es demasiado pronto para comprender plenamente los efectos que los atentados han tenido en Israel y su pueblo.

Las transformaciones no le ocurren a Israel porque sí, las elige el pueblo israelí. El sionismo fue un movimiento que insistió en la autodeterminación del pueblo judío. Los primeros sionistas no sólo se preocupaban por la autodeterminación para liberarse de las presiones de otras naciones, sino también por no permitir que los acontecimientos determinaran el futuro de Israel sin que los israelíes determinaran cómo les afectaba.

En el futuro, el pueblo israelí tendrá que determinar cómo los atentados del 7 de octubre, la toma de rehenes y la posterior guerra contra Hamás transformaron el país.

El escritor es educador sionista en instituciones de todo el mundo y recientemente ha publicado un nuevo libro, El sionismo hoy.