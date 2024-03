Familia teme por cautivo en Gaza tras testimonios de abusos

Mientras el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, 14 mujeres israelíes permanecen cautivas en Gaza. A medida que pasan los días, las familias de estas mujeres temen lo peor, especialmente los continuos abusos sexuales y torturas a manos de terroristas de Hamás, que las mantienen cautivas desde hace casi cinco meses.

Más artículos de The Media Line en themedialine.org

Agam Berger fue tomada como rehén en Nahal Oz el 7 de octubre y más tarde se la vio en un vídeo de Telegram de Hamás siendo conducida a un coche aún en pijama. Es una de las 14 mujeres que el grupo terrorista mantiene secuestradas en Gaza. Shlomi Berger, padre de Agam, habló con The Media Line: "Tememos mucho los abusos sexuales".

Señaló que mujeres liberadas de su cautiverio han declarado que los secuestradores abusaron de algunas de las mujeres que siguen cautivas y que antiguos rehenes han testificado que algunas de las mujeres fueron golpeadas y torturadas.

"Sé por uno de los rehenes liberados que cinco de los rehenes estaban juntos en una habitación y [Hamás] se llevó a una de las mujeres, de unos 40 años, que creían que era una oficial de las FDI. La colgaron del techo y la golpearon con un palo delante de los demás rehenes", dijo, señalando que su hija estaba entre las mujeres presentes en la habitación.

"Mi hija tiene 19 años. Es una adolescente. No puedo imaginar lo que pasó por su mente cuando vio que esto sucedía delante de ella". Agam Berger, 19 años, cautiva de Hamás (credit: COURTESY OF THE FAMILY)

Un rehén testificó que Agam vio a una mujer colgada del techo y golpeada

Berger está preocupado por el estado mental de su hija, y afirma que fue secuestrada con cinco amigos el 7 de octubre, mientras que otros 15 de sus amigos fueron asesinados. Y añadió: "Sabemos que la esposaron y la mantuvieron allí [en Nahal Oz] durante unas dos horas, sentada cerca de los cuerpos ensangrentados de sus amigos asesinados."

La representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, la mauriciana Pramila Patten, informó el lunes 4 de marzo de que ella y un equipo de expertos habían encontrado "información clara y convincente" de que se habían cometido violaciones y torturas sexualizadas contra rehenes capturados durante los atentados terroristas del 7 de octubre.

Patten, en un comunicado de prensa emitido junto con su informe, afirmó que también hay motivos razonables para creer que pueden seguir produciéndose otros "tratos crueles, inhumanos y degradantes" contra quienes siguen retenidos por Hamás y otros extremistas en la Franja de Gaza.

Berger instó a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros a presionar a Hamás para que libere inmediatamente a los rehenes, que son inocentes de todo delito, y los reúna con sus familias.

Advirtió que cada día es crítico debido al deterioro del estado de los rehenes y al temor de que puedan morir sin tratamiento médico: "La gente [antiguos rehenes] dijo que estuvieron retenidos durante dos o tres días cerca de rehenes heridos, que murieron porque nadie los trató".

Pedir a las organizaciones internacionales que ejerzan presión

Berger volvió a reiterar el papel crucial de las organizaciones internacionales. "Vuestra presión es importante", suplicó. "No podemos contactar con Hamás. Son terroristas. Pero vuestras organizaciones tienen poder y pueden presionarles".

Describió a su hija como una adolescente de 19 años a la que le gusta tocar el violín: "Es joven y le gusta divertirse. Se ofreció voluntaria para trabajar con niños con necesidades especiales. Le gusta viajar por el país, estar con sus amigos e ir a la playa, como a cualquier otro adolescente del mundo."

"Si ve algo que le parece mal, como alguien que acosa a otra persona, estará ahí para ayudarla. Ayudará. Eso es Agam", añade.

Berger supo por primera vez del secuestro de su hija el 8 de octubre, cuando vio un vídeo de Telegram publicado por Hamás, en el que se veía a Agam siendo arrastrada a un vehículo militar y llevada a Gaza con otras niñas: "En ese segundo, pensé, Dios mío, está viva. Está viva, pero en manos de terroristas, y me alegro porque está viva".

Berger y su familia recibieron nuevas noticias sobre Agam el 26 de noviembre, durante la tregua entre Israel y Hamás iniciada el 24 de noviembre, tras la cual fueron liberados decenas de mujeres y niños rehenes de Hamás.

"Era mi cumpleaños -recuerda Berger-. Estaba sentado con mi familia en nuestro salón. Por supuesto, no lo celebramos porque no había tiempo para celebraciones. Alrededor de las 20:00 o 21:00, recibí una llamada telefónica de una joven que me dijo: 'Hola, Shlomi. Yo también me llamo Agam. Estaba con tu hija bajo tierra y quiere desearte un feliz cumpleaños'".

Berger se quedó estupefacto al recibir la llamada, que era de Agam Goldstein-Almog, de 17 años, que acababa de ser liberado de su cautiverio en Gaza y ni siquiera había llegado al hospital para ser revisado. Cogió un teléfono y le llamó para transmitirle una felicitación de cumpleaños de parte de su hija.

"En ese momento, me puse muy contenta porque recibimos una señal de vida. Me dijo que Agam estaba bien. No habló mucho; fue una llamada rápida", afirma Berger.

Sin embargo, han pasado más de tres meses desde aquel día, y la familia Berger no ha recibido ninguna otra información sobre Agam.

"No está bien secuestrar y hacer daño a civiles, niños, mujeres y abusar sexual y físicamente de ellos y torturarlos", afirma, y añade: "Esperamos que esté bien. Esperamos que esté viva".