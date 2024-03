Farrakhan usa falsa profecía contra apoyo negro a Israel - Opinión

La semana pasada, el líder de la Nación del Islam, el ministro Louis Farrakhan, pronunció su discurso anual en el "Día del Salvador" de 2024 en Detroit.

El discurso de Farrakhan se titulaba: "¿Qué tiene que decir Alá el Gran Mahdi y el Gran Mesías sobre la guerra en Oriente Medio?".

Como sugiere el título, el discurso se centró en el conflicto palestino-israelí y en la actual guerra entre Hamás e Israel. Esencialmente comprendió más de 3 horas de declaraciones antisemitas, engaño, manipulación, historia revisionista, falsa profecía, falsas enseñanzas bíblicas (especialmente de la Torá y de los profetas hebreos), y vítores al grupo terrorista designado por EEUU, Hamás, ante el aplauso regocijado de los miles de seguidores de la Nación del Islam en la audiencia.

Seguidores de la Nación del Islam escuchan al ministro Louis Farrakhan en Detroit el 25 de febrero. (credit: Rumble)

El estribillo de Farrakhan: "Israel no va a permanecer en Oriente Medio".

Desde principios de la década de 2000, he estado observando las enseñanzas de Louis Farrakhan. Cada vez que le oía hablar, era casi exclusivamente durante una retransmisión por cable de un servicio religioso de una iglesia negra, en el que se colocaba en el púlpito con el Corán y la Biblia a ambos lados del podio. Teniendo en cuenta que crecí en un hogar cristiano devoto, la Nación del Islam y Louis Farrakhan no eran temas habituales de discusión, por lo que ver esta exhibición a mis 30 años era una novedad.

Me sorprendió cómo la obvia confusión de Farrakhan entre la teología coránica y la bíblica fue recibida tan fácilmente por los pastores y los asistentes al servicio. Estaba claro que engañaba a la gente que le abrazaba y admiraba como si fuera el líder de una secta. Pero no fue hasta unos años más tarde cuando escuché los desvergonzados desplantes antisemitas de Farrakhan.

He dado conferencias y escrito extensamente sobre el profundo odio judío de Farrakhan, incluso en mi libro Zionism & the Black Church. Como he afirmado, aunque el antisemitismo de Farrakhan no es un reflejo de la mayoría de los negros estadounidenses, su influencia en destacados líderes negros (legisladores, atletas profesionales, artistas, etc.) es significativa.

El reciente discurso de Farrakhan tiene muchos puntos que tratar, pero me centraré en sus falsas conclusiones sobre el destino de Israel y el apoyo de los negros a Israel.

Su conclusión comienza así:

"Lo que di es una profecía que se puede encontrar en la Biblia y en el Corán, que Israel no va a permanecer en Oriente Medio... y cuando esa guerra desencadene todos los países que desencadenará, la guerra de Armagedón será en toda la tierra. China estará involucrada. Rusia estará involucrada... Corea del Norte estará involucrada. Y no habrá escondite para nadie".

Farrakhan hace referencia a la guerra internacional contra Israel (Armagedón) explicada por el profeta Ezequiel, dando a entender que el resultado de esa guerra será la eliminación de Israel, a pesar de que la Biblia afirma exactamente el resultado contrario.

Seamos muy claros: esto equivale a llamar mentiroso a Dios.

Poco después, Farrakhan se dirigió directamente a los funcionarios judíos e israelíes que intentan llegar a la juventud negra estadounidense, diciendo:

"[Esta joven generación de negros estadounidenses] se niega a ser controlada por las fuerzas (pro-Israel) que controlaron a sus padres y a sus abuelos. Eso se acabó. Así que le digo a Israel: '¡Deja en paz a la juventud negra! No vengas a nuestra comunidad intentando matarnos para satisfacer tu sed de sangre'".

Repasemos las últimas falsedades de Farrakhan:

Armagedón significa el fin de Israel.

Los negros partidarios de Israel (la mayoría de los cuales basan sus sentimientos en la Biblia) están controlados por Israel/los judíos.Los judíos e Israel tienen que dejar en paz a la juventud negra después de intentar adoctrinar a la juventud negra con falsas profecías, eIsrael está tratando de matar a la juventud negra para satisfacer [su] sed de sangre - lo cual es otro libelo de sangre que odia a los judíos.Durante más de 3.500 años, líderes mucho más poderosos que el ministro Louis Farrakhan han declarado el fin de Israel, que la patria judía dejaría de existir. Esos líderes ya no existen.

Sin embargo, Israel sigue aquí y siempre lo estará

Como está escrito en Amós (9.14-15): Restauraré la fortuna de mi pueblo Israel, y reconstruirán las ciudades en ruinas y las habitarán; plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado", dice el Señor, tu Dios.

El pastor Dumisani Washington es fundador y director general del Instituto de Solidaridad Negra con Israel (IBSI).

