Rehén liberado: "Forzado a actos sexuales bajo amenaza de pistola"

Amit Soussana, rehén de Gaza liberada, dio su testimonio personal de la violencia sexual y los abusos físicos que sufrió en cautiverio de Hamás durante una entrevista de ocho horas con el New York Times, publicada el martes.

Esto convierte a Amit Soussana en el primer rehén liberado que da testimonio directo de las atrocidades sexuales cometidas por Hamás.

Soussana había sido noticia anteriormente cuando apareció un vídeo del momento de su captura, en el que luchaba contra siete terroristas de Hamás antes de ser trasladada a Gaza, donde permaneció cautiva 54 días.

Manifestantes se reúnen durante una protesta por los crímenes y la violencia sexual contra las mujeres en la masacre del 7 de octubre, frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 4 de diciembre de 2023. (credit: YAKOV BINYAMIN/FLASH 90)

Muhammad le preguntaba constantemente por la menstruación, si sangraba, si se había lavado desde entonces y cuándo terminaría, añadió.

Alrededor del 24 de octubre, Muhammad la obligó a mantener relaciones sexuales con él, según Soussana.

Esa mañana, le quitó la cadena del tobillo para que pudiera lavarse en la bañera, y añadió que, cuando empezó, Muhammad regresó con una pistola.

"Vino hacia mí y me puso la pistola en la frente", dijo Soussana.

Muhammad la golpeó repetidamente para obligarla a quitarse la toalla. Cuando lo hizo, Muhammad la manoseó antes de seguir golpeándola.

Después, la arrastró de vuelta a la habitación del niño a punta de pistola. Según ella, la habitación estaba cubierta de imágenes de Bob Esponja.

"Luego, con la pistola apuntándome, me obligó a realizar un acto sexual con él", declaró Soussana. Cuando terminó, Muhammad salió de la habitación para asearse y dejó a Soussana desnuda en la oscuridad.

Cuando regresó, dijo ella, se mostró arrepentido y le dijo: "Soy malo. Soy malo. Por favor, no se lo digas a Israel".

Soussana también relató su dilema moral al aceptar comida de su agresor.

"No puedes soportar mirarle, pero tienes que hacerlo", dijo al Times. "Él es quien te protege. Es tu guardián. Estás ahí con él, y sabes que en cualquier momento puede volver a ocurrir. Dependes completamente de él".

Soussana habló de su segundo captor, Amir, después de que la trasladaran a otro lugar. El día que llegó al nuevo apartamento, los terroristas de Hamás le envolvieron la cabeza en una camisa rosa, la obligaron a tirarse al suelo, la esposaron y la golpearon con la culata de una pistola, contó.

Minutos después, la suspendieron "como a un pollo en un palo, suspendida entre dos sofás". Recordó que tenía la sensación de que se le iban a dislocar las manos debido a la intensidad del dolor.

Mientras estaba suspendida, sus nuevos captores la golpearon y patearon, centrándose en las plantas de sus pies mientras le exigían información que pudiera tener sobre el enemigo.

Después la desataron y la condujeron a un nuevo dormitorio, donde le dijeron que tenía 40 minutos para facilitar información o la matarían.

Mujeres y niñas que fueron liberadas en el acuerdo sobre los rehenes del pasado noviembre han relatado de segunda mano actos de violencia sexual cometidos por Hamás, pero ninguno ha sido tan explícito como el de Soussana.

Muchos apologistas han negado cualquier denuncia de violencia sexual cometida por Hamás, afirmando que si se ha tardado tanto en sacar a la luz las acusaciones, no pueden ser ciertas. Según los expertos, los delitos sexuales no siempre se denuncian, ya que el trauma sufrido por las víctimas puede pasarles factura y disuadirlas de sacarlos a la luz.

Muchas de las víctimas de los delitos sexuales de Hamás murieron en la masacre del 7 de octubre o siguen cautivas en Gaza.

En la actualidad, todavía hay 19 mujeres rehenes o cuyos cuerpos siguen en cautiverio de Hamás: Naama Levy, Shani Louk, Noa Argamani, Romi Gonen, Arbel Yehud, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Doron Steinbrecher, Maya Goren, Ofra Kedar, Inbar Haiman, Liri Albag, Daniella Gilboa, Shiri Bibas, Karina Ariev, Agam Berger, Emily Damari, Amit Esther Buskila y Judy Weinstein.

El portavoz de Hamás desmiente el informe del New York TimesEl portavoz de Hamás, Basem Naim, envió al Times una respuesta de 1.300 palabras sobre el testimonio de Soussana. Puso en duda sus acusaciones y exigió que el periódico las investigara. También dijo que tal investigación sería imposible en "las circunstancias actuales".

Naim se preguntó por qué Soussana no había hablado públicamente sobre el alcance de sus abusos hasta ahora. El nivel de detalle de su relato lo hace difícil de creer, "a menos que algunos agentes de seguridad lo diseñaran", dijo.

Naim también descartó la posibilidad de que miembros de Hamás pudieran llevar a cabo un acto así porque el cuerpo humano es sagrado para ellos.

"Para nosotros, el cuerpo humano, y especialmente el de la mujer, es sagrado", dijo, y añadió que las creencias religiosas de Hamás "prohíben cualquier maltrato a cualquier ser humano, independientemente de su sexo, religión o etnia."

También se han desmentido testimonios anteriores de violaciones cometidas por Hamás

No es el primer caso de negación de las atrocidades sexuales cometidas por Hamás. La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, presentó un informe especial al Consejo de Seguridad de la ONU en el que afirmaba: "Hemos encontrado información clara y convincente de que se han cometido actos de violencia sexual, incluidas violaciones, torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra rehenes, y tenemos motivos razonables para creer que tales actos de violencia pueden seguir cometiéndose contra las personas cautivas".

El informe no se clasificó como investigación, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a mediados de marzo para debatir sus conclusiones. El informe también se ha enfrentado a duras críticas y negativas en las redes sociales.

En respuesta a la entrevista de Soussana, el presidente Isaac Herzog dijo en un post en X: "Amit Soussana habla por todos aquellos que no pueden hablar. Habla por todas las víctimas de los despreciables crímenes y abusos sexuales de Hamás. Habla en nombre de todas las mujeres del mundo.

"El mundo entero tiene el deber moral de apoyar a Amit -y a todas las víctimas- condenando el brutal terror de Hamás y exigiendo el regreso inmediato de todos los rehenes".

