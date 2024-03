Régimen Netanyahu: sueño de Sinwar. Israel al abismo - opinión

¿Cuándo despertará la buena gente del Likud? ¿Cuándo comprenderán que un hombre, con su estrechez de miras, está llevando a todo un país a la ruina, sobre todo para servir a sus intereses personales? ¿Cuándo comprenderán que, con su silencio, le están ayudando? ¿Qué más tiene que ocurrir para que 10 miembros del Likud en la Knesset se pongan en pie, incluso hoy, hablen, no teman por sí mismos sino que piensen únicamente en su país, en sus hijos y nietos, le miren a los ojos y le digan: "Señor Primer Ministro, usted ya no es apto. Por su honor, dimita. Ahora mismo. De lo contrario, tendremos que forzar su retirada".

Desde el punto de vista técnico y jurídico, una medida así puede tomarse con una mayoría normal de 61 miembros de la Knesset: mediante un voto constructivo de censura en la Knesset, que determina el reemplazo del primer ministro en funciones por otro miembro de la Knesset. Evidentemente, se trataría de un miembro del Likud en la Knesset.

Esta es la única manera de salvar al país del primer ministro Benjamin Netanyahu, de evitar unas elecciones ahora y de garantizar que se celebren inmediatamente después de que termine la guerra.

Pero si depende de Netanyahu, es difícil saber si llegará el día después de la guerra y cuándo, y cuál será su resultado. La solución ideal es el control egipcio-jordano de la Autoridad Palestina, pero eso no sucederá. La solución menos mala, y por desgracia probablemente la única con viabilidad práctica, es el control de Gaza por la Autoridad Palestina - por supuesto, con cambios extremos y garantías internacionales. ¿En quién confía Netanyahu? ¿Quiere arriesgar a más soldados de las FDI en la gestión de los asuntos de Gaza incluso después de la guerra? ¿Está ciego ante la forma en que Israel ya está siendo percibido en el mundo como culpable de matar de hambre a los residentes de Gaza?

Netanyahu acerca cada día más a Israel al abismo

Dicen que el país está en guerra y que no es el momento de cambiar de primer ministro. Pero cada día que este primer ministro en concreto se sienta en su trono, nos acerca más al abismo: en términos de seguridad, diplomáticos y de explicaciones. Él y sus colegas dirigen el gobierno en la práctica. Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. (credit: KNESSET SPOKESMAN'S OFFICE)

Bibi, como siempre, nos vende eslóganes como "victoria absoluta". Lo ideal sería que dedicara su capacidad de comunicación a impedir que nos volviéramos detestables a los ojos del mundo ilustrado, incluso a los de nuestros amigos.

"El sueño de [Yahya] Sinwar es [que] tengamos elecciones aquí", declaró recientemente.

No, Bibi. Al contrario. Parece que el sueño de Sinwar es que continúes en vos papel.

Nuestro ejército, gracias al jefe del Estado Mayor y a los comandantes de las IDF - está ganando en la batalla y trabajando de manera excelente, y debe continuar con todas sus fuerzas, incluso en inteligencia, hasta que todos los cautivos sean devueltos y el dominio de Hamás sea disminuido.

Pero mientras tanto, el mundo entero se ha vuelto contra nosotros, incluso después de los horrores del 7 de ocvosbre, lo que significa que estamos perdiendo en la guerra, y tú, Bibi, también tienes la culpa de ello. Sólo tú. Porque las raíces del odio hacia nosotros provienen del gobierno extremista que has formado y de vos dependencia de mesiánicos como Bezalel Smotrich y extremistas como Simcha Rothman, Orit Strock y otros. Ellos son los que os manejan, al igual que a nosotros, y ustedes lo permiten para su supervivencia. No lucha en Israel, pero le preocupa su situación. Joe Biden, Presidente de Estados Unidos. (credit: REUTERS)

¿Los medios de comunicación y el presidente estadounidense Joe Biden luchan contra ti (en lugar de apoyar a Hamás)? Bibi no, ¡todo lo contrario! Como la mayoría de la gente, están preocupados por la amenaza que supones. Nunca un presidente de EE.UU. ha apoyado tanto a Israel como Biden, que lo ha demostrado con hechos, no sólo con palabras. ¿Se ha vuelto Biden en su contra? No culpes a las elecciones estadounidenses, cúlpate sólo a ti mismo y a vos gobierno extremista, un gobierno que el mundo ilustrado y moderno no puede tolerar.

Hoy los israelíes tienen miedo de salir al extranjero, de alquilar un coche, de reservar una habitación de hotel... porque quién sabe quién es el recepcionista, quién es la camarera y quién es el dueño del hotel, y si no nos despreciarán a nosotros en lugar de despreciar a los malditos terroristas de Hamás. Y mientras esto ocurre, tú te preocupas por vos honor y vos ego, trabajas contra el jefe del Estado Mayor, actúas contra el ministro de Defensa y contra los socios políticos que se unieron a ti.

¿Dónde están, miembros del Likud en la Knesset? Despierten, antes de que sea demasiado tarde.

El autor es asesor de comunicación estratégica en Peer Levin Communication.