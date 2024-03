Activista social israelí-drusa: La sociedad israelí se recuperará

Hace varios años, la activista social israelí-drusa Lorena Khateeb visitó los campos de concentración nazis en Alemania, siendo la única drusa que formaba parte de una delegación multicultural de palestinos musulmanes, judíos estadounidenses e israelíes. Fue la primera vez que Khateeb se dio cuenta del desconocimiento que rodea a Israel en todo el mundo, y el impulso de su misión de trabajar por la normalización de los lazos entre Israel y el mundo árabe.

En su intervención en la Cumbre de Mujeres Líderes del Jerusalem Post el 27 de marzo, Khateeb sirvió de símbolo de esperanza para todas las minorías israelíes que trabajan por construir un futuro más próspero y pacífico en Israel y en todo Oriente Próximo.

"Me di cuenta de que como mujer drusa perteneciente a una minoría que vive en Israel, una realidad compleja, estaba en una posición de influencia", dijo Khateeb. "Decidí allí mismo que tenía que desempeñar mi papel".

Khateeb dijo que comprendió que creando contenidos digitales en árabe había encontrado una voz para crear un cambio real. Desafiando las nociones preconcebidas en los campus universitarios sobre Israel, Khateeb empezó a abogar por Israel y a organizar campañas de sensibilización para estudiantes de Estados Unidos, Europa e incluso los países del Golfo. Con el tiempo, empezó a dirigir sus propias delegaciones multiculturales a Polonia y a los países bajo los Acuerdos de Abraham, acercando a estas dos sociedades.

Acortar distancias, inspirar unidad

Desde entonces, Khateeb ha llevado su misión al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, en la División de Diplomacia Pública, para dar a conocer el rico multiculturalismo de Israel, donde los grupos minoritarios representan el 25% de la población.

En la actualidad, Khateeb es coordinadora de proyectos de Together Vouch for Each Other, cuyo objetivo es acercar a los sectores árabe y judío de Israel. También es cofundadora del Congreso de Jóvenes Drusos y Directora de Contenidos Externos de la División del Portavoz de la Policía.

Hablando sombríamente de sus experiencias tras el 7 de octubre, Khateeb contó cómo ha estado trabajando sin descanso para reunirse con soldados de las FDI en la base, compartir vídeos para el mundo árabe desde los kibbutzim del Néguev occidental que fueron brutalmente atacados el 7 de octubre, e incluso iniciar el proyecto "Árabe en la sala de estar", enseñando a hablar árabe a israelíes desplazados.

Khateeb transmitió un sentimiento de compasión y empatía que da esperanzas para el futuro.

"Sé que la curación es algo que se produce de forma natural", afirmó Khateeb. "Estoy seguro de que la sociedad israelí se recuperará, y saldremos de esto más fuertes que nunca, unidos y con un respeto mutuo aún mayor. Mientras tanto, seguiremos clamando por los rehenes hasta que los liberen en casa".

Continuó afirmando que utilizará su plataforma para compartir las historias de las familias asesinadas en los atentados terroristas. Añadió la importancia de compartir la valentía de las mujeres israelíes de todos los orígenes étnicos, que a menudo son víctimas del terrorismo y la guerra, ya que las madres envían a sus maridos e hijos a luchar en el frente, sin saber si volverán. Khateeb afirmó que la resistencia de las mujeres es la base de la sociedad israelí.

Al concluir su discurso entre atronadores aplausos, Khaleeb afirmó: "Juntos, en plena colaboración con toda la sociedad israelí, en todos sus matices, judíos, árabes, religiosos, laicos, musulmanes y drusos, restauraremos la sociedad israelí y construiremos un futuro mejor para todos nosotros".

