¿Se materializará por fin un proyecto haredi? - opinión

El Tribunal Superior de Justicia dictaminó el pasado jueves que, a partir del lunes 1 de abril, se congelarán determinados presupuestos estatales destinados a las yeshivot cuyos alumnos no se alisten en las FDI.

A falta de una nueva decisión gubernamental sobre el alistamiento (o mejor dicho, el no alistamiento) de los haredim (ultraortodoxos) al servicio militar, según el Fiscal General Gali Baharav-Miara, la ley prescribe que las FDI tendrán que empezar a movilizarlos inmediatamente. El HCJ no adoptó la postura de Baharav-Miara sobre esta cuestión pero, como ya se ha dicho, sí dictaminó que debía recortarse el presupuesto de las yeshivot correspondientes.

Se trata, sin duda, de una decisión jurídica bastante drástica que amenaza con ocasionar graves perjuicios financieros a una gran parte del sistema educativo haredi privado, si llega a aplicarse. Los fundamentos financieros de la mayor parte de este sistema, que actualmente no está sometido a ningún tipo de supervisión estatal o pública efectiva, son bastante raquíticos, y la cultura de gobierno que prevalece en su administración se considera en círculos oficiales totalmente inadecuada.

Sin embargo, la idea de que una población de más de un millón de habitantes se quede, de repente, con una base económica insegura para su sistema educativo, es horrorosa.

El Tribunal Superior de Justicia dictaminó el pasado jueves que, a partir del lunes 1 de abril, se congelarán determinados presupuestos estatales destinados a las yeshivot cuyos alumnos no se alisten en las FDI.

A falta de una nueva decisión gubernamental sobre el alistamiento (o mejor dicho, el no alistamiento) de los haredim (ultraortodoxos) al servicio militar, según el Fiscal General Gali Baharav-Miara, la ley prescribe que las FDI tendrán que empezar a movilizarlos inmediatamente. El HCJ no adoptó la postura de Baharav-Miara sobre esta cuestión pero, como ya se ha dicho, sí dictaminó que debía recortarse el presupuesto de las yeshivot correspondientes.

Se trata, sin duda, de una decisión jurídica bastante drástica que amenaza con ocasionar graves perjuicios financieros a una gran parte del sistema educativo haredi privado, si llega a aplicarse. Los fundamentos financieros de la mayor parte de este sistema, que actualmente no está sometido a ningún tipo de supervisión estatal o pública efectiva, son bastante raquíticos, y la cultura de gobierno que prevalece en su administración se considera en círculos oficiales totalmente inadecuada.

Sin embargo, la idea de que una población de más de un millón de habitantes se quede, de repente, con una base económica insegura para su sistema educativo, es horrorosa. Ultraortodoxos judíos protestan contra cambios en exenciones militares en Jerusalén. (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

Hay que añadir que de los que eluden el alistamiento y no estudian, muchos no se incorporan formalmente a la vida laboral, porque ello les haría inmediatamente elegibles para el servicio militar obligatorio. Toda esta maraña hace que a la población no haredí le resulte cada vez más difícil comprender esta realidad.

Sin embargo, desde el estallido de la guerra se ha añadido un factor adicional que requiere atención urgente. Por primera vez en muchos años, las IDF se enfrentan a una situación en la que no tienen a su disposición suficiente mano de obra para llevar a cabo con éxito todas las tareas urgentes a las que se enfrentan en la situación de los combates en curso en la Franja de Gaza, los crecientes disturbios en Judea y Samaria, y la posibilidad de que las escaramuzas transfronterizas de seis meses con Hezbolá se conviertan en una guerra a gran escala.

Para hacer frente a esta situación, las FDI ya han llamado a filas a los reservistas, que acaban de regresar a casa después de hasta cuatro meses de servicio, y muchos de los cuales están experimentando graves dificultades económicas como consecuencia de ello; está planeando prolongar el servicio obligatorio de los hombres a tres años, después de que se hubiera acortado de 36 a 32 meses en 2015; y está planeando prolongar el período de servicio de reserva obligatorio de 45 a 46 años para los oficiales, y de 40 a 41 para los no oficiales. También se aumentará considerablemente la duración del servicio de reserva anual.

Por lo que respecta a las IDF, un aumento de la movilización de haredim para el servicio militar completo aliviaría enormemente el problema. Cada año, unos 12.000 jóvenes haredi de 18 años son aptos para el servicio militar, pero menos del 10% de ellos se presentan realmente en las oficinas de reclutamiento, la mayoría entre jóvenes que ya no son haredim practicantes.

¿Veremos realmente una gran revolución?

Tras el 7 de octubre, el público en general tenía la sensación de que la catástrofe provocaría algún cambio en el enfoque haredi de la situación de seguridad y de la importancia del servicio militar. Aunque sin duda se produjo algún cambio, y durante un tiempo aumentó ligeramente el número de haredim algo mayores (de más de 26 años) que se ofrecieron voluntarios para un curso de formación básica abreviado de dos semanas al que seguiría algún tipo de servicio en la reserva, el número fue muy inferior al esperado, y los dirigentes religiosos y políticos haredi desaconsejaron activamente esta práctica.

Por el contrario, empezaron a oírse voces haredi en el sentido de que los cientos de jóvenes asesinados en el festival de música de Nova el 7 de octubre murieron porque estaban siendo castigados por participar en una abominación pecaminosa, y que no murieron más por las plegarias de los haredim.

De hecho, la posición tradicional de la mayoría de los líderes religiosos haredi ashkenazi era y sigue siendo que los estudios religiosos y las oraciones de los haredim contribuyen a la seguridad de Israel al menos tanto (si no más) que las FDI y su capacidad de combate, y se oponen sistemáticamente a que sus jóvenes se unan a las FDI, que consideran una organización secular y que tendrá una influencia negativa en los haredim, que podrían ser atraídos a unirse a ella.

El rabino Zvi Friedman, jefe de la Facción de Jerusalén, que cuenta con unos 60.000 miembros y es uno de los grupos haredi más extremistas de Israel, declaró recientemente en una conversación iniciada por dos miembros de Hermanos de Armas que preferiría que sus hijos, nietos y bisnietos fueran asesinados por árabes antes que unirse a una institución laica como las FDI y convertirse en laico.

Shas, el partido haredi sefardí, es en general más moderado que sus homólogos asquenazíes (de los actuales 11 MK de Shas, tres sirvieron en las FDI y uno hizo el servicio nacional), pero incluso allí se pueden oír posturas extremas sobre la cuestión del alistamiento. Así, en su sermón semanal de hace tres semanas, el Gran Rabino sefardí Yitzhak Yosef afirmó que "si nos obligan a ir al ejército, nos iremos todos al extranjero".

En general, la población no haredí -ya sea laica, tradicional o nacional-religiosa- no se opone a que se permita a cierto número de prodigios haredíes estudiar en lugar de servir en el ejército, al igual que se permite a sus homólogos de las universidades laicas.

También proponen que a los haredim alistados se les ofrezcan condiciones que no contradigan, sino que apoyen su modo de vida, como ocurre con los soldados nacional-religiosos y sus yeshivot hesder. Desgraciadamente, pocos haredim están dispuestos a aceptar tal oferta.

Todavía está por ver si la decisión del HCJ supondrá realmente un cambio real en una situación que existe desde la creación del Estado en 1948. A diferencia de muchos de mis colegas, no me inclino a creer que estemos a punto de experimentar una gran revolución, no porque no se necesite urgentemente una revolución, sino porque es probable que el actual gobierno de Benjamín Netanyahu presente algún tipo de mecanismo enrevesado que cuente con el apoyo de la mayoría de la Knesset y permita que la situación actual sobreviva de una forma u otra, al menos durante unos años más.

Lo trágico de este escenario es que es inconcebible que el propio Netanyahu no entienda que la situación actual no sólo es injusta, sino que también es ruinosa para la economía y la sociedad, y que su única "ventaja" es que permitirá a su gobierno de derechas sobrevivir un poco más con su actual composición.

La escritora trabajó en la Knesset durante muchos años como investigadora y ha publicado numerosos artículos periodísticos y académicos sobre temas de actualidad y política israelí. Su libro más reciente, Israel's Knesset Members - A Comparative Study of an Undefined Job, ha sido publicado por Routledge.