Activistas atacan con mazos edificio contratista defensa en Gaza

Activistas de Shipley, Inglaterra, fueron grabados el martes dando con un mazo en el tejado de una fábrica propiedad de Teledyne, contratista de defensa con sede en Estados Unidos, señalada por sus vínculos con Israel.

"Rompiendo la seguridad, los activistas escalaron la fábrica para tomar el tejado, obligando al centro [a cerrar] y dejándolo incapaz de cumplir con su envío de piezas de armas que se utilizarán en el genocidio de Gaza", dijo el grupo de activistas, Acción Palestina, en un comunicado.

Palestine Action activists dismantling Teledyne’s weapons factory in Shipley, West Yorkshire, England.The site produces components for missiles and F-35 fighter jets used by the Israeli military to commit genocide in #Gaza . #Gaza_Genocide #Palestine pic.twitter.com/qSxXElIX90

Un portavoz de la Policía Local ha explicado que los agentes recibieron un aviso a las 5.04 horas de un robo en el local y, al desplegarse en el lugar, encontraron a cuatro personas en la azotea de un edificio.

Vídeos publicados en Internet el martes muestran a varios activistas rompiendo ventanas y dañando las tejas del tejado, proclamando su oposición a la campaña militar de Israel contra Hamás en Gaza. Se escucha a un activista dedicar su acción a las víctimas de una supuesta "violación en grupo" por parte de las fuerzas de las FDI, posiblemente en referencia a un informe ampliamente difundido pero posteriormente retractado por Al Jazeera el mes pasado.

Se ve a agentes uniformados, presumiblemente policías o guardias de seguridad privados, mirando desde el suelo. Miembros del grupo Acción Palestina, tras irrumpir en un edificio de Teledyne en Shipley, Reino Unido. (credit: PALESTINE ACTION ON X (FAIR USE))

Alrededor de las 10 de la mañana, hora local, había una multitud congregada al pie del edificio, según el medio de comunicación local Telegraph & Argus, que afirmó que el número de curiosos había aumentado a lo largo de la mañana.

El informe señala que el Servicio de Rescate y Bomberos de West Yorkshire, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire y la policía estaban presentes en el lugar.

Teledyne obtuvo al menos 86 licencias para exportar armas a Israel entre 2009 y 2014, según un informe favorable al incidente publicado en el sitio web FreedomNews, que cita registros de la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT) del Reino Unido. La fábrica en cuestión, según el informe, "fabrica componentes críticos para sistemas de misiles" desplegados por las FDI en Gaza.

La irrupción de este martes no es la primera vez que los activistas atacan a la empresa: en diciembre de 2022, miembros del mismo grupo irrumpieron con mazos en unas instalaciones de Teldyne en Gales, destruyeron ordenadores y causaron pérdidas que, según el grupo, ascendieron a un millón de libras esterlinas, aunque esta cifra no pudo confirmarse.

Teledyne no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Actionists are reaching every corner of this weapons factory to bring it down for Palestine!Join them at Teledyne, Shipley, BD17 7SW pic.twitter.com/fWrftE1kBX