Cartas al director 3 de abril de 2024: Último bastión

Escribo para expresar mi repulsa a los izquierdistas, mayoritariamente minoritarios en el país, que han decidido aprovechar la situación de guerra para intentar una vez más deshacerse del Primer Ministro Netanyahu devolviendo la violencia a nuestras calles ("Miles de personas se manifiestan en J'lem a favor de las elecciones", 1 de abril). Anteponen la política a los intereses del país. Deberían ser castigados en las próximas elecciones.

Estoy seguro de que la acusación de que Netanyahu no está haciendo todo lo posible por recuperar a los rehenes es totalmente errónea. Sería una gran hazaña para él si pudiera llegar a un acuerdo sobre los rehenes. Pero no está solo. Otros miembros del gabinete de guerra, como Benny Gantz y Yoav Gallant, participan en estas decisiones.

Decir que el gobierno israelí es responsable de la falta de liberación de los rehenes es ridículo. Hamás, y sólo Hamás, ha tomado como rehenes a estos israelíes y los mantiene retenidos en el sur de Gaza.

Estoy de acuerdo con Netanyahu en que la única forma de lograr la victoria en esta guerra con Hamás es ampliar la operación a Rafah, teniendo en cuenta las consideraciones humanitarias. La única forma de presionar a Hamás para que libere a los rehenes es amenazar su último bastión en Rafah.

JACK COHEN

Beersheba

Siempre aconsejé a mis hijos que conocieran sus prioridades a la hora de decidir sobre alternativas conflictivas. Esto también se aplica a nuestra situación actual.

Nada de lo conseguido hasta ahora por nuestras valientes IDF debería haber sido diferente, pero el único objetivo declarado debería haber sido, y debería ser ahora, liberar a todos los rehenes inmediatamente. Combinar este objetivo con la eliminación de Hamás no era realista desde el principio porque, como vemos con demasiada claridad, los dos objetivos son inalcanzables simultáneamente. En este momento, nuestro único objetivo debería ser liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego ilimitado y sin ninguna otra condición, como la liberación de cualquier prisionero del enemigo.

Hemos vivido con Hamás y hemos sido engañados por ellos durante tantos años que podemos posponer tratar con ellos adecuadamente sólo después de que se haya logrado el objetivo primario e imperativo. Esto es especialmente cierto dada la mucho mejor situación militar y de inteligencia que tenemos ahora. Este paso se ajusta a la ética judía, tiene sentido estratégico y no puede ser criticado por nadie.

GEORGE MOSCHYTZ

Jerusalem

Un entorno habitable

En "Desmantelar, no recompensar a Hamás: Forging a path for two states is the only way forward" (31 de marzo), Chama Mechtaly presentó sus argumentos a favor de un Estado palestino bajo una "Autoridad Palestina revitalizada".

En mi opinión, la Autoridad Palestina se ha mostrado continuamente incapaz de dirigir un Estado palestino. Ha rechazado continuamente cualquier oferta de paz con el Estado de Israel. También ha demostrado ser incapaz de gobernar las zonas bajo su control de una manera que sirva a la población. No ha dado ningún paso para desarrollar una economía y una infraestructura que puedan mantener a su pueblo.

Lo que sí ha demostrado es su capacidad para aceptar ayuda extranjera y distribuirla entre sus miembros. También se ha negado a dejar de pagar a sus terroristas y a sus familias para impedir la paz con el Estado de Israel.

Cuando Israel abandonó Gaza en 2005, la AP destruyó la infraestructura agrícola que había quedado allí para ayudar a los gazatíes a mantenerse. Por desgracia, un Estado palestino que viva en paz con el Estado de Israel no es una opción viable en un futuro próximo.

Lo que Israel y el resto del mundo tienen que hacer es demoler Hamás y la Yihad Islámica Palestina e imponer después una autoridad en Gaza que reconstruya la zona y proporcione un entorno habitable que presente un futuro posible para que su población pueda, si no florecer, al menos tener un nivel de vida que haga que la coexistencia con Israel parezca buena.

HAIM SHALOM SNYDER

Petah Tikva

El monstruo de Hamás

Me inquieta enormemente la forma en que Estados Unidos nos dice lo que es bueno para nosotros ("'La operación de Rafah perjudicará vuestra seguridad y os aislará', dice Estados Unidos a funcionarios israelíes", 2 de abril). Su informe cita al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien afirma que Estados Unidos todavía no ha visto un plan estratégico a largo plazo por parte de Israel. ¡Qué traviesos somos los niños!

El concepto totalmente ingenuo que tiene Estados Unidos de cómo relacionarse con los árabes de Oriente Próximo, y con Hamás de Gaza en particular, se basa en los valores y el comportamiento occidentales. No tienen ni idea de cómo piensan y actúan los árabes. El plan a largo plazo, claramente expuesto en blanco y negro, de Hamás y de la abrumadora mayoría de "inocentes" gazatíes que votaron por ellos, es aniquilar a Israel y borrarnos del mapa, de hecho "del río al mar". El plan a largo plazo de Israel es sobrevivir, nada más que eso.

Así que no nos sermoneen sobre lo que es bueno para nosotros. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer, y eso es destruir y extirpar todo vestigio del monstruo de Hamás de nuestra región, y, si tienen en cuenta la proporción de partidarios de Hamás entre la población civil de Gaza, se darán cuenta de que una solución de dos Estados es un fracaso.

LAURENCE BECKER

Jerusalem

Demasiado contraproducente

Estando en la Plaza de los Rehenes y queriendo apoyar a los rehenes y a sus familias, compré una chapa, una gorra y una camiseta y las he llevado, pero con sentimientos encontrados porque creo que el mensaje que llevan, "Bring Them Home Now", es el mensaje equivocado dirigido a la parte equivocada. El mensaje debería ser: "Obliga a Hamás a dejar ir a nuestra gente".

Los demasiado pocos rehenes que fueron liberados seguirían en Gaza si no fuera por la presión militar ejercida sobre Hamás; para traer al resto a casa, no sólo debemos mantener sino aumentar la presión sobre Hamás. Presionar a nuestro gobierno para que llegue a un acuerdo anima a Hamás, hace que cualquier acuerdo para liberar a cualquiera de los rehenes restantes sea menos probable y eleva el precio si alguna vez se llega a otro acuerdo.

Tras la reciente intensificación de la presión sobre nuestro gobierno por parte de algunas de las familias, y leyendo el análisis de Herb Keinon en "Mixing messages in protest misses mark" (1 de abril), creo que sería demasiado contraproducente mostrar el mensaje que contienen mi placa, mi gorra y mi camiseta.

Me gustaría comprar una placa de identificación, una gorra y una camiseta en las que se pudiera leer: "Obliga a Hamás a soltar a nuestra gente".

ALAN STEIN

Netanya