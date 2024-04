Estudiantes de Binghamton: Rechazar categóricamente el BDS - opinión

SUNY BDS, una insidiosa campaña no autorizada dirigida por estudiantes, profesores y miembros del personal de los campus de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) pretende difamar al único Estado judío del mundo y discriminar a los estudiantes y profesores judíos.

La campaña BDS de SUNY tiene como objetivo a judíos e israelíes. Es intrínsecamente racista y virulentamente antisemita. Sus partidarios piden que se ponga fin a las asociaciones entre instituciones de SUNY y universidades y organizaciones israelíes, que se acabe con las oportunidades de los estudiantes de SUNY de obtener puestos de trabajo en la industria manufacturera de defensa israelí y que se desinviertan 250 millones de dólares en fondos de pensiones y dotaciones asociados a SUNY en el mercado de bonos israelí.

A la luz del uso flagrante del acrónimo del nombre de la universidad por parte de SUNY BDS, la Universidad Estatal de Nueva York ha enviado una carta de cese y desistimiento a SUNY BDS, amenazando con acciones legales. Esta puede ser la razón de que, según el sitio web de SUNY BDS, "SUNY" signifique ahora "Stop Unbearable Neoliberal Yuppies".

El 27 de febrero, la oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un comunicado: "Para ser claros, tanto la gobernadora Hochul como el sistema SUNY no respaldan a este grupo ni su misión". La carta también señalaba que la gobernadora Hochul ha "condenado repetidamente todas las formas de antisemitismo...".

En su declaración oficial, SUNY BDS acusa continuamente a Israel de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino. Esto es mentira. El céntrico campus de la Universidad de Binghamton, en Nueva York. (credit: Wikimedia Commons)

Israel hace todo lo posible por evitar víctimas civiles. En una entrevista publicada el 20 de febrero, el Teniente General Herzi Halevi, Jefe del Estado Mayor de las FDI, declaró Herzi Halevi declaró: "Debemos tener cuidado de no utilizar la fuerza donde no sea necesario, para distinguir entre un terrorista y los que no lo son..." Si Israel estuviera cometiendo realmente un genocidio, ¿por qué las FDI emitirían órdenes de evacuación y lanzarían octavillas advirtiendo a los residentes de ataques aéreos inminentes?

En cambio, es Hamás quien pone a los palestinos en peligro, quien incrusta su infraestructura terrorista en edificios de la ONU, hospitales y regiones densamente pobladas de la Franja de Gaza.

SUNY BDS no informa a sus posibles miembros de por qué exactamente Israel está llevando a cabo esta operación en primer lugar. No les dice que el 7 de octubre miles de terroristas de Hamás invadieron Israel y violaron, quemaron y masacraron tanto a civiles inocentes como a personal de seguridad. Al final de la masacre, 1.200 personas habían sido asesinadas. Poco después, Israel lanzó su misión de eliminar a Hamás.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, denunció la afirmación de que el Estado judío está cometiendo un genocidio: "Israel no está intentando borrar del mapa al pueblo palestino, Israel no está intentando borrar del mapa a Gaza. Israel está intentando defenderse de la amenaza terrorista genocida".

Desde la Universidad de Albany hasta el Fashion Institute of Technology, los activistas anti-Israel están impulsando la odiosa agenda de SUNY BDS en todos los campus de SUNY. Si SUNY BDS tuviera éxito en su misión e implementara políticas de BDS en los campus, crearía una fuerte ola de antisemitismo.

El odio a los judíos ha impregnado los pasillos y cuadriláteros de las universidades estadounidensesEN UN artículo del New York Post publicado el 5 de marzo, estudiantes de Binghamton compartieron sus experiencias con comportamientos antisemitas y antiisraelíes extremos por parte de compañeros de estudios.

Una estudiante activista pro-Israel informó de que había recibido viles comentarios antisemitas. En otro caso, un manifestante antiisraelí declaró que "Israel es peor que la Alemania nazi". Todo ello se suma a los llamamientos a la intifada, sinónimo de violencia palestina y asesinato de israelíes, que se escuchan con regularidad en las protestas contra Israel.

Mi alma mater, la Universidad de Binghamton, no es una excepción. Aunque la principal universidad pública de Ivy cuenta con una fuerte comunidad proisraelí, el BDS de SUNY está trabajando para establecer allí una poderosa presencia.

El 26 de marzo se celebró una "Concentración por Palestina'' en el centro de la Universidad de Binghamton. Los participantes pidieron la adopción del BDS de SUNY en los 64 campus. Esta manifestación alarmó aún más a los estudiantes judíos de Binghamton que ya vivían en un clima de creciente hostilidad.

Desde el 7 de octubre, el odio a los judíos ha impregnado los pasillos y cuadriláteros de las universidades estadounidenses. Desde la Universidad de Harvard hasta la Universidad de California Berkeley, las críticas extremas a Israel han superado el ámbito del antisionismo y se han convertido en antisemitismo.

La adopción del BDS en el sistema SUNY legitimaría aún más estas muestras abiertas de odio en nuestras universidades.

Hago un llamamiento a los estudiantes, profesores y administradores de todo el sistema SUNY para que vean la campaña BDS de SUNY como lo que es: una incesante incitación al odio contra los judíos y los israelíes que no tiene ningún impacto significativo en la mejora de las vidas de los palestinos.

El autor es becario de CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis) y estudiante de último curso en la Universidad de Binghamton.