¿Irán teme a capacidad de ataque de Israel? - Análisis

Tras el asesinato del general iraní Mohammad Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, a principios de mes, los iraníes lanzaron una serie de amenazas contra Israel, entre ellas un tuit de Ali Jamenei, Líder Supremo de Irán, en el que se leía: "Con la ayuda de Dios, haremos que los sionistas se arrepientan de su crimen de agresión contra el consulado el iraní en Damasco".

A pesar de las capacidades iraníes en el campo de los cohetes, misiles y drones, y de su uso de apoderados extranjeros como Hezbolá en Líbano, los Houthis en Yemen y las milicias chiíes en Irak y Siria, el nivel de daño que Israel puede causar a Irán y a sus aliados mediante sus capacidades de ataque de largo alcance es muy alto.

Según informes extranjeros, el programa israelí de misiles comenzó en la década de 1960 en colaboración con Francia, cuando este país desarrolló, probó y vendió a Israel el misil Jericó, que entró en funcionamiento en la década de 1970. Este misil tiene un alcance de 500 km, lo que significa que podría alcanzar todas las capitales árabes de los alrededores de Israel, y es capaz de transportar armas nucleares y químicas.

A mediados de la década de 1970, Israel habría desarrollado desde cero el misil Jericó 2 junto con Sudáfrica. Es un misil balístico de dos etapas con un alcance de unos 1500 km. Israel realizó varias pruebas con él en el mar Mediterráneo, algunas de las cuales alcanzaron Creta y otras cayeron cerca de un barco estadounidense al norte de Bengasi, en Libia. Según Estados Unidos, la cooperación con Sudáfrica también se plasmó en un ensayo nuclear conjunto realizado en una isla al sur de Sudáfrica en 1979.

Según informes extranjeros, Israel comenzó a finales de los años 90 a desarrollar un misil intercontinental de tres etapas con un alcance de hasta 15.500 km, con capacidad para transportar varias cabezas nucleares y termonucleares con una potencia de entre 800 kilotones y 12 megatones, 650 veces la potencia de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima.

Según informes extranjeros, el misil entró en funcionamiento en 2008. Según un informe secreto entregado al Congreso estadounidense, el misil da a Israel la posibilidad de causar daños nucleares a todos los países de Oriente Próximo, África, Europa, Asia, casi toda Norteamérica y gran parte de Sudamérica y Oceanía Septentrional. Al parecer, Israel también está desarrollando la próxima generación del Jericó, el Jericó 4, un misil de tres etapas, cuyas capacidades incluirán la posibilidad de llevar ojivas de fragmentación.

Según informes extranjeros, Israel guarda los misiles Jericó en una base de la Fuerza Aérea cerca de Beit Shemesh. Además de la capacidad de Israel para transportar misiles nucleares, según publicaciones extranjeras, Israel ha equipado su serie de submarinos Dolphin con un misil de crucero llamado Popeye Turbo SLCM, que puede alcanzar un alcance de 1.500 km. y transportar una cabeza nuclear.

Según fuentes de inteligencia estadounidenses, Israel realizó una prueba en 2000 con este misil en el Océano Índico. El objetivo del misil es lanzar un posible segundo ataque, en caso de que un país decida atacar Israel con un ataque nuclear. Según publicaciones extranjeras, cada submarino Dolphin dispone de cuatro misiles de crucero Popeye Turbo SLCM.

Además, según informes extranjeros, Israel está desarrollando nuevos misiles para Dolphin submarinos que incluyen un sistema de lanzamiento vertical. Los misiles que llevará el nuevo submarino son misiles balísticos que se lanzan desde el submarino al mismo tiempo que los misiles de crucero. Esto supondría un gran salto adelante para las capacidades israelíes en el campo de los misiles, y parece que se trata de un nuevo misil de muy largo alcance, quizás una versión reducida del misil Jericó 3 para lanzamiento desde submarinos. Según los informes, el submarino Dragón tiene capacidad para lanzar entre 4 y 6 misiles de este tipo.

