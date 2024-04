Israel contra Hezbolá: Nasralá "pierde los papeles" en plena crisis

Una de las mayores bazas de El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, que él mismo elaboró y cultivó y se convirtió en su seña de identidad, es su capacidad para transmitir arrogancia y cinismo en sus discursos. Alrededor del 70% de los mensajes transmitidos en los discursos no están relacionados con el contenido en sí, sino con su lenguaje corporal, entonación y expresiones faciales.

Con Nasrallah, está definitivamente en su entonación; cada palabra que dice se enfatiza, habla con una sonrisa medio divertida que da a sus oyentes la sensación de que tiene otro truco bajo la manga.

La fanfarronería transmite confianza en uno mismo, y por eso cualquiera que escuche a Nasrallah se las arregla para caer en su imagen: si está fanfarroneando, probablemente sabe algo que nosotros no sabemos.

El hombre ha hecho de la guerra psicológica un arte. No concede demasiadas entrevistas, lo que crea expectación ante sus discursos, no sólo entre su propio público, sino también entre los espectadores en el extranjero, especialmente en Israel. Es muy tranquilo y sereno, lo que le ayuda a exudar una gran confianza en sí mismo.

¿Cómo ha perdido Nasralá su confianza?

Algo ha cambiado en los dos últimos discursos de Nasralá. Ambos discursos fueron pronunciados en la misma semana, lo que constituye el primer indicio de que algo logró sacudirlo.

Los dos últimos discursos también carecieron de su elocuencia característica. El habla fluida está controlada por las partes racionales del cerebro, pero en el último discurso, la emoción se impuso a la racionalidad. Los discursos no tejieron perlas de sabiduría ni expresiones lingüísticas como le gusta hacer a Nasralá, que son fruto de una calculada planificación de sus discursos. Más bien, fueron discursos particularmente agresivos y la emoción principal que surgió de ellos fue la ira.

Cuando una persona calculadora y estratégica como Nasralá "pierde los papeles", es un signo de la crisis en la que se encuentra. Por un lado, no le interesa la guerra con Israel y, por otro, está perdiendo puntos en la guerra del Norte, que se está intensificando. Hasta ahora, tenía las de ganar: el hecho de que el Norte esté vacío de residentes israelíes es un gran logro para él, pero los recientes golpes que las FDI asestaron a figuras clave de Hezbolá cambian la ecuación.

Y por si la realidad sobre el terreno no fuera suficiente, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, empezó a describirle esos golpes. Hizo una declaración en la que mostraba su capacidad para "hablar árabe", para entender las reglas del juego. Cuando terminó de contar sus logros en el Sur, Gallant se trasladó al Norte.

"Hezbolá ha subido medio [kilómetro], nosotros hemos subido un nivel, podemos subir hasta 10. Podemos atacar no sólo en un radio de 20 kilómetros, sino también en un radio de 50 kilómetros. Podemos atacar no sólo en un radio de 20 kilómetros, sino también en un radio de 50 kilómetros. [Podemos atacar] Beirut y cualquier otro lugar", añadió, con un guiño significativo, "a los aviones [de la FAI] que vuelan ahora sobre los cielos libaneses, tienen objetivos, saben cómo atacarlos. Estamos preparados para aplicar un torniquete desde Gaza hasta Beirut."

Como resultado, Al Jazeera citó al ministro de Defensa Gallant: "Las ecuaciones que Hezbolá creía haber establecido se derrumbaron cuando decidimos atacar en Damasco, Beirut, Sidón y Nabatieh."

Esto ya ha despistado a Nasralá, que en su último discurso dijo: "Habla de 50 kilómetros y de Beirut, pero Hezbolá tiene una enorme y precisa capacidad misilística que se extiende desde Kiryat Shmona hasta Eilat. La verdad es que nos enfrentamos a dos opciones: resistencia o sumisión, pero ¿cuál es el precio más alto? Y yo digo que el precio de la sumisión es alto y peligroso."

Nasrallah no tiene elección, debe continuar el juego de la "gallina" contra Gallant. Aunque quiere que la gente piense que tiene un plan bien pensado en el que cada paso está calculado y planificado, no tiene ni idea de cuál será el siguiente. No quiere la guerra, pero debe tomar represalias, y en tales situaciones de "caminar sobre el filo" ninguna de las partes tiene la capacidad de saber cuándo las respuestas y las contra-respuestas se saldrán de control.

Cuidado con la guerra.

El juego del "pollo" consiste en ver quién se rinde antes. El juego simula a dos conductores que circulan a toda velocidad por una carretera estrecha, cada uno hacia el otro. Uno de ellos debe dar un volantazo, de lo contrario se producirá un choque frontal. El "gallina" (el cobarde) es el conductor que "se acobarda" y da un volantazo en el último momento. Cada jugador preferiría que el otro se rindiera. Una situación en la que ninguno de los dos se rinda tendrá el peor resultado para ambos.

El punto de inflexión es la fase del juego en la que no hay vuelta atrás, por lo que Israel necesita, por un lado, demostrar que no se rinde, lo que Gallant hace de forma excelente. Por otro lado, Nasralá no estará dispuesto a huir con el rabo entre las piernas. Por lo tanto, será bueno que le demos una razón para rendirse al tiempo que salvamos cace.

Israel no está dispuesto a huir con el rabo entre las piernas.