Científico nuclear iraní dice que es fácil hacer bomba atómica

El científico nuclear iraní Mahmud Reza Aghamiri afirmó el domingo que laconstrucción de un arma nuclear no es complicada para una nación como Irán que tiene altas capacidades atómicas.

Los comentarios de Aghamiri durante una entrevista en el Canal 2 de Irán proporcionan una ventana clave en la corte del enérgico impulso de Teherán para construir un programa de armas nucleares.

"No se trata de producir una bomba atómica. Cuando se tienen altas capacidades, significa poder. Como usted ha dicho, ir en esta dirección es problemático y está prohibido en la opinión del Líder en este momento, pero como es un jurista religioso, esto podría cambiar mañana o más tarde... Este es el significado de ser un jurista,” dijo Aghamiri.

Irán afirma tener altas capacidades nucleares

Continuó diciendo: "Hoy en día, su decisión [la supuesta prohibición del Líder Supremo iraní, Ali Jamenei’ sobre las armas nucleares] es que esto no debe suceder. Esto no es nada comparado con tener capacidad nuclear. Como ya he dicho antes, fabricar una bomba atómica no es complicado. Si puedes tener un reactor nuclear, que es un dispositivo donde controlas la reacción en cadena... Al producir una bomba nuclear, haces un dispositivo donde la reacción en cadena no está controlada, por lo que es mucho más fácil. Lo importante es que nuestras capacidades nucleares son elevadas.

Aghamiri, que es presidente de la Universidad Beheshti, también dijo en la entrevista: "He dicho repetidamente a mis amigos que somos uno de los cinco primeros países, no de los diez primeros. El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, observa durante una reunión en Teherán, Irán, 3 de abril de 2024. (Crédito:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Incluso el ciclo del combustible nuclear de Francia no está completo… Pero el ciclo del combustible de nuestro país sí está completo"

El grupo estadounidense Middle East Media Research Institute (MEMRI) publicó primero la entrevista en su página web y la tradujo al inglés

El entrevistador de Channel 2 afirmó que el Líder Supremo de Irán, Ali Jamenei, emitió una fatwa (orden religiosa) que prohíbe el desarrollo de armas nucleares.

"Según la fatwa del estimado Líder de nuestra revolución, tenemos prohibido producir una bomba atómica, desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, algunos dicen que esta arma puede tener beneficios disuasorios y defensivos. ¿Cuál es ahora el consenso general en el país? Si nos dan demasiados problemas, ¿vamos a recurrir a la producción de una bomba atómica con fines disuasorios, o no?” dijo el reportero del Canal 2.

Los expertos iraníes sostienen que Jamenei nunca emitió una fatwa oficial porque la República Islámica de Irán se niega a proporcionar el edicto religioso, y la supuesta fatwa no cumple los criterios de una fatwa.

La fatwa es un edicto religioso.

Escribiendo en el sitio web de Irán Internacional el miércoles, el sociólogo iraní-estadounidense Majid Mohammadi respondió a la entrevista de Aghamiri.

Mohammadi dijo que las autoridades iraníes “incluso trataron de formalizar esta falsa fatwa incorporándola a una resolución de las Naciones Unidas. Al presentar la opinión de Jamenei como una fatwa, los orquestadores mostraron un profundo conocimiento de la dinámica internacional. Conscientes de las presiones a las que se ve sometido Irán, pretendían atenuarlas mezclando estratégicamente la retórica religiosa con maniobras políticas, apuntando a las percepciones y respuestas globales a las ambiciones nucleares de Irán.

Mohammadi dijo que la declaración de Jamenei en la conferencia de desarme nuclear del 10 de abril de 2010 se presentó como la "fatwa nuclear" de Jamenei. Señaló que "normalmente, los jefes de Estado emiten declaraciones o mensajes a las conferencias, no fatwas. El contenido de este mensaje no se parece en nada a las fatwas emitidas por los juristas chiíes a lo largo de la historia. La declaración de Jamenei comienza con ‘creemos,’ una frase que tradicionalmente no utilizan los juristas islámicos para comenzar sus fatwas.”

Este periodista ha interactuado con la misión de la ONU de Irán en relación con los intentos de conseguir la fatwa religiosa. La misión de la ONU proporcionó un documento inaplicable de la ONU sobre la supuesta fatwa de Jamenei.

El portavoz de la ONU de Irán se negó a proporcionar una copia de la supuesta fatwa contra las armas atómicas.

Ayelet Savyon, la Directora del proyecto MEMRI Iran Media Studies, escribió el año pasado “Hay que subrayar una vez más que la fatwa de Jamenei prohibiendo las armas nucleares que los funcionarios del régimen han citado repetidamente nunca se publicó y no existe. Incluso el libro de 2022 del profesor Seyed Hossein Mousavian, de la Universidad de Princeton, y del Dr. Shameer Modongal, de la Universidad de Kerala – Religion and Nuclear Weapons, A Study of Islamic Republic of Iran and Pakistan—no presenta ninguna prueba de su existencia.”

La fatwa de Jamenei, que los funcionarios del régimen han citado repetidamente, nunca se publicó y no existe.

Savyon señaló “El hecho es que ninguna declaración de Jamenei contra la posesión de armas nucleares fue publicada en ninguno de sus dos sitios web oficiales de fatwas.

Además, Jamenei incluso dictaminó, como parte de su jurisdicción, el 15 de marzo de 2012, en respuesta a una pregunta que había sido enviada a través de Facebook sobre si está permitido poseer armas nucleares, a la luz de su supuesta declaración de que esto está prohibido. Dictaminó: ‘Su carta no tiene ningún aspecto jurisprudencial. Cuando tenga una posición jurisprudencial, entonces será posible responderla.’ Concluyó el intercambio con una declaración en la estructura oficial de una fatwa: ‘No se dio respuesta alguna."’

El experto en Irán Savyon dijo que en el discurso de Año Nuevo persa de Jamenei’en 2011, ridiculizó al entonces líder libio Muamar Gadafi por entregar sus instalaciones nucleares a Estados Unidos: "Este señor envolvió todas sus instalaciones nucleares, las empaquetó en un barco y las entregó a Occidente y dijo: '¡Tómenlas! Miren en qué posición está nuestra nación y en qué posición están ellos [los libios] ahora"

.