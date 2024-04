Israelíes describen el temor ante el ataque de drones iraníes a Israel

Horas antes de la primera intercepción el domingo temprano por la mañana, los israelíes escucharon en las noticias sobre cientos de drones de ataque lanzados contra ellos por Irán. Las horas siguientes fueron aterradoras para muchos, que esperaron sentados o intentaron dormir mientras las olas de drones y cohetes se precipitaban hacia ellos. La semana previa al ataque también estuvo tensa con informes contradictorios sobre el posible formato y momento del ataque dominando los canales de noticias.

La residente de Jerusalén Marne Rochester lidió con el miedo que rodeaba el ataque y su previa con humor negro. La noticia de los drones entrantes desde Irán era "material para más memes," dijo. Los memes han sido parte de la forma de lidiar de Rochester a través del humor, y bromeó en un meme de Facebook que los drones tardarán horas en llegar y "deberían haberlos enviado por DHL en lugar de Israel Post.

Mientras que Rochester estaba decidida a "no entrar en pánico prematuramente," en la previa al ataque, que estuvo llena de informes contradictorios sobre cuándo podría ocurrir un ataque y cómo podría ser, estaba preparada el sábado por la noche, con su bata junto a la puerta y una bolsa llena de bocadillos. Rochester, como muchos residentes de Jerusalén, no tiene una habitación segura en su apartamento y pasa su tiempo refugiándose en el hueco de la escalera. Su edificio tiene un refugio antiaéreo, pero la mayoría de los residentes del edificio de Rochester prefieren quedarse en la escalera, cerca de sus apartamentos.

Rochester no se fue a dormir antes de las sirenas y los sonidos de la explosión que sacudió a Jerusalén en las primeras horas del domingo por la mañana. Tampoco se fue a dormir durante horas después, quedándose despierta viendo las noticias. "Alrededor de las 4 a. m., vi que nada iba a cambiar, y comencé a sentirme cansada," dijo, explicando que fue entonces cuando se fue a la cama.

"Fue bastante divertido que algunos de los comentaristas en los programas de noticias les estuvieran diciendo a las personas que se fueran a dormir," dijo. "Sentí que todos estaban siendo madres judías diciéndome que fuera a dormir. Estaban diciendo 'No te lastimes, no corras, tienes tiempo, ve caminando a tu refugio.' Un sistema antimisiles opera después de que Irán lanzó drones y misiles hacia Israel, visto desde Ashkelon, Israel, el 14 de abril de 2024. (crédito: REUTERS)

Las cosas ya empezaron a sentirse normales el domingo durante el día, explicó Rochester. "Tienes el choque inicial y luego es como, ok, de vuelta a la normalidad," dijo Rochester, explicando que hizo aliyá justo antes de la Guerra del Golfo. "Me pongo un poco nerviosa, pero también he pasado por esto antes."

Los israelíes describen una variedad de experiencias del ataque de drones de Irán

"Los israelíes, para bien o para mal, saben cómo lidiar con la guerra," dijo. Rochester ha visto varias banderas israelíes en autos y planea poner una en su auto hoy. "Incluso cuando estamos bajo ataque, estamos orgullosos de ser israelíes, y vamos a sobrevivir a esto. Como dijo Golda Meir: 'No tenemos otro lugar al que ir.'

Ittay Flescher, residente de Jerusalén, había estado siguiendo las noticias previas al ataque durante días, pero dice que al principio, un ataque de Irán "era tema de chistes y memes." La gente decía cosas como "no necesitamos [limpiar para Pesaj]," o esperaba que "Irán no cargara hametz en los drones," dijo. Sin embargo, el sábado por la noche, se volvió mucho más serio, dijo, y Flescher limpió el refugio en su edificio, asegurándose de tener una radio, mantas y otros equipos listos para su familia.

El sábado por la noche fue muy aterrador, dijo Flescher, diciendo que no está seguro de si esperar la amenaza de una flota de drones iraníes que llegaran a Israel era mejor o peor en comparación con el horrible shock del ataque sorpresa del 7 de octubre. "Fue lo contrario del 7 de octubre," dijo Flescher, explicando que se sentía como si cada parte de la amenaza sobre Israel se conociera el sábado por la noche.

Flescher dice que hay una metáfora de Purim y Pascua que se puede encontrar en el evento de la noche pasada. "La metáfora de Purim es que todos los cohetes fueron lanzados desde Hamedán, la ciudad en la que están enterrados Ester y Mordejai," explicó, diciendo que era interesante que de allí viniera el ataque.

La metáfora de Pascua estaba en el momento de la defensa aérea de Israel, que recordaba a Flescher el momento perfecto de la apertura del mar cuando los israelitas salieron de Egipto. "Algo sobre la increíble efectividad de la Cúpula de Hierro anoche se siente como el Éxodo de Egipto. ¿Puedes imaginar si no fuera efectivo anoche? Habría miles de personas muertas aquí hoy."

"Me siento muy agradecido de vivir en un país que pudo defender esto," dijo.

Flescher agregó que está "preocupado por la gente que dice que necesitamos tener una respuesta devastadora sobre Irán como si eso fuera lo único que hacer ahora."

Agregó que la experiencia de la noche pasada le pareció a él que "acabamos de tener una noche de lo que es estar en Gaza."

"¿Cuántas personas en Gaza se van a dormir por la noche con drones sobre sus cabezas pensando '¿Va a golpear mi hogar o no va a golpear mi hogar? ¿Qué me pasará? ¿Qué le pasará a mi familia?" preguntó.

Es el miedo de "algo que no puedo controlar puede potencialmente destruir mi vida esta noche. Tantas personas en Gaza han estado viviendo así durante los últimos seis meses, y acabamos de tener una noche anoche," dijo. "Si algo, espero que esto haga que nosotros y los palestinos y los iraníes y los estadounidenses y los británicos y los jordanos, todos los involucrados en esto, piensen en lo horrible que es la guerra y lo aterradora que es y cómo todos deberíamos comprometernos a tratar de no escalarla sino a terminarla, y hay muchas formas de hacerlo," dijo.

"Anoche fue un recordatorio de lo horrible que es la guerra y de cómo debe evitarse a toda costa."

Eva Kahn, residente de Tel Aviv, se mudó a Israel hace menos de un año. La semana pasada ha sido aterradora, describió, tocando la dificultad de esperar a que "algo suceda."

Pasó el sábado por la noche abasteciendo el refugio de su apartamento y pegada a las noticias con sus compañeros de cuarto. "Mi compañera de cuarto durmió con la ventana abierta para asegurarse de escuchar las sirenas," dijo, agregando que todo el apartamento estaba en "modo de preparación," y tuvo problemas para dormir, prefiriendo quedarse despiertos hasta tarde juntos en la sala de estar.

"Pensé que definitivamente me despertaría por las sirenas y me sorprendió despertarme por la mañana," dijo. "Anoche sentí que volvía al 'modo de supervivencia'," explicó Kahn, diciendo que no se había sentido así desde justo después del 7 de octubre. "Sabíamos que algo venía, pero no sabíamos qué," dijo, agregando que la incertidumbre era difícil.

Kahn y sus amigos habían discutido anteriormente que una guerra con Irán podría ser algo que los hiciera considerar dejar Israel, pero ahora, tras el ataque, "nadie está hablando de irse."

Kahn no está segura de qué cambió o por qué es así, pero dijo que podría ser parcial porque su vida está más arraigada en Israel ahora. Kahn también dice que está aprendiendo mucho estando en Israel. "Ha sido conmovedor ver cuánto están dispuestas las personas a sacrificarse por su país," concluyó.