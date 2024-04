Una delegación del mundo árabe visita Israel en un viaje de tolerancia

Un grupo de intelectuales, influyentes, profesionales y académicos están visitando Israel como parte del programa insignia de Sharaka para promover la tolerancia a través de la educación sobre el Holocausto en todo el mundo árabe y musulmán.

La delegación llegó el 14 de abril y continuará su visita hasta el 19.

¿Qué hará la delegación?

Como parte del programa, los participantes también visitarán Polonia, donde recorrerán el campo de concentración de Auschwitz y participarán en la Marcha de la Vida.

Durante su visita a Israel, los participantes también asistirán a conferencias sobre el Holocausto, genocidios y extremismo, así como visitarán lugares históricos y sagrados en Jerusalén. También recorrerán los sitios de los ataques terroristas del 7 de octubre para tener una mejor comprensión de la situación de guerra y geopolítica actual.

Muchas de las conferencias y seminarios se llevarán a cabo en el Museo del Holocausto Yad Vashem. Sharaka co-founder Amit Deri and executive director Dan Feferman attend the launch event of their organization’s Bahrain branch. (credit: Sharaka)

El programa se lleva a cabo con la asistencia de la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, patrocinada por la Fundación "Memoria, Responsabilidad y Futuro" y apoyada por el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania.

El director ejecutivo de Sharaka, Dan Feferman, dijo: "Estamos orgullosos de ser anfitriones de este programa histórico que aborda el tema tabú de discutir el Holocausto en el Medio Oriente. Al aprender de los capítulos más oscuros de la historia, podemos inspirarnos para difundir luz y tolerancia en nuestras comunidades".

¿Quiénes participarán en la delegación?

Esta cohorte incluye a la influencer Yasmine Mohammed, así como al activista por la paz marroquí Faical Marjani y al aclamado corresponsal de asuntos exteriores paquistaní Ahmed Qureishi.

La inspiración para el programa provino de una delegación de marzo de 2022 de influyentes traídos por Sharaka a Polonia para participar en la Marcha de la Vida. Esta fue la primera vez que una delegación panárabe participó públicamente en una marcha de solidaridad. Sharaka dijo que su iniciativa tiene como objetivo capacitar a personas de todo el mundo árabe para lanzar programas de educación sobre el Holocausto en sus países mientras utilizan el Shoah como vehículo para ayudar a las personas a comprender el extremismo en un sentido más amplio.

Amit Deri, fundador de Sharaka, dijo que la organización estaba "honrada de facilitar este programa con nuestros socios de toda la región y especialmente con el apoyo de la Conferencia de Reclamaciones. Este es otro programa que estamos liderando que conducirá a una mayor comprensión mutua, diálogo y una paz más cálida entre los pueblos de la región".