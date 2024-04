La temporada de esquí cancelada en Israel revela los efectos económicos

Para cada uno de los últimos cuatro inviernos, el CEO Refael Nave del área de esquí del Monte Hermón pasó prácticamente todos los días en la montaña, cuyas cumbres se encuentran en la frontera de Siria, Líbano e Israel.

Siendo el único lugar en Israel donde cae regularmente nieve, el área recreativa israelí del Hermon atrajo a 400,000 visitantes en el invierno de 2022-23. Algunos esquiaban, pero la mayoría venía simplemente para experimentar la nieve, subir en teleférico hasta un mirador a una altitud de 7,300 pies, trineo y pasear en el montañés. Durante el verano, la administración invirtió en una miríada de mejoras en anticipación de aún más visitantes.

Pero este invierno no pudo venir un solo visitante pagador a la atracción de todo el año en los Altos del Golán del norte. El Hermon fue cerrado por orden militar el 7 de octubre, el día en que terroristas de Hamás inundaron el sur de Israel y desataron una guerra que rápidamente se extendió al norte de Israel. La montaña aún no ha vuelto a abrir al público.

No vino un solo visitante pagador en el invierno

Nave aún pasó gran parte de este invierno yendo y viniendo entre el Hermon y su casa en Neve Ativ, el pueblo de estilo alpino que es la ciudad judía de mayor altitud en Israel. Excepto que lo hizo armado con un arma automática y vistiendo uniforme militar como soldado de reserva y miembro del escuadrón de seguridad de Neve Ativ.

El Hermon, que también funciona como zona militar y aún en tiempos normales tiene soldados apostados en los telesillas, ha sido atacado frecuentemente por Hezbolá en los últimos seis meses, incluyendo durante el ataque del sábado por Irán. Nave está en la montaña casi todos los días, supervisando el trabajo de mantenimiento y coordinando con el ejército.

"Los puestos avanzados en el Hermon son atacados todo el tiempo", dijo Nave en una entrevista en Neve Ativ, con su rifle automático colgado sobre su hombro. "Hemos tenido inviernos antes con un día cerrado aquí o allá, pero no como este". Los israelíes inundaron el Hermon el viernes (crédito: SETH J. FRANTZMAN)

Esta es la primera vez desde que la montaña de esquí abrió en el invierno de 1968-69 después de que Israel capturó el área de Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 que el Hermon se pierde toda una temporada. Como consecuencia, toda la economía dependiente de la montaña está sufriendo, afectando no solo a los 300 empleados del Hermon que han sido suspendidos temporalmente, sino también a los hoteles, restaurantes, tiendas deportivas, vendedores ambulantes y otros negocios de la zona que dependen de los turistas.

"Estamos 100% por debajo de un año normal", dijo Talia Welli, propietaria de una tienda deportiva en el cercano pueblo druso de Mas'ade que vende trineos, abrigos de invierno, guantes y gorros de esquí además de bicicletas y otros equipos para todo el año.

"En un invierno normal hay tráfico constante aquí todas las mañanas y tardes", dijo un empleado de Welli que se identificó solo como Hamed. "Habría colas en los restaurantes. El mercado al aire libre de los viernes que vende a los turistas desde perfumes hasta verduras estaría lleno. Este año no hubo nada. Ni siquiera vino la nieve".

Las bengalas del ejército israelí caen sobre el norte del área de Har Dov en el Monte Hermon el 13 de noviembre de 2023, en medio de crecientes tensiones transfronterizas entre Hezbollah del Líbano e Israel a medida que continúan los enfrentamientos con militantes de Hamás en la Franja de Gaza. (Jalaa Marey/AFP via Getty Images)

En lugar de buscar nieve, los residentes de Mas'ade escanean los cielos en busca de ataques con cohetes o drones. Las autoridades instalaron refugios de hormigón en algunas calles para proporcionar protección a los residentes de Mas'ade, que típicamente no tienen refugios antiaéreos en sus hogares, pero durante los ataques la mayoría de los espectadores se quedan afuera mirando hacia arriba, según Hamed.

"La gente sale afuera para ver qué caerá", dijo. "Hace un mes vimos un dron derribado".

El sábado por la noche, cuando Irán usó más de 300 misiles balísticos, drones y misiles de crucero para atacar a Israel, la sirena de alerta aérea en Masa'de sonó cuatro veces en el transcurso de 10 minutos, todas alrededor de las 2 de la madrugada. Y el miércoles, 18 personas resultaron heridas en una ciudad árabe en el norte de Israel, aunque a 60 millas al oeste, cuando un cohete disparado por Hezbollah desde el Líbano impactó en un centro comunitario.

Más cerca del Hermon, la ciudad de Majdal Shams sirve como capital de los drusos del Golán. Según los dictados de su religión opaca, los drusos rinden pleitesía a su país de origen y, dado que el Golán fue arrebatado a Siria durante la guerra de 1967, los drusos locales ostensiblemente permanecen leales a su "país nativo" de Siria. (Los drusos que viven en otras partes de Israel son israelíes leales, y muchos sirven en el ejército del país).

La ciudad drusa del Golán de Majdal Shams en las laderas del Hermon es la ciudad de mayor altitud de todo Israel, 4 de abril de 2024. (Uriel Heilman)

Pero a lo largo de las décadas y especialmente desde que el régimen de Assad intensificó su matanza de civiles sirios en la guerra civil de ese país, el entusiasmo por el principio de lealtad a Damasco ha disminuido. Muchos drusos del Golán, especialmente los jóvenes, han obtenido la ciudadanía israelí.

Shahbaa Abu Kheir dirige el Hotel View en Majdal Shams, un hotel boutique de dos años que ofrece vistas a pequeños campos agrícolas, huertos de cerezos y la frontera con Siria. El invierno pasado, el hotel de 13 habitaciones estuvo completamente reservado casi todas las noches, con habitaciones que se vendían por más de $350 por noche, desayuno incluido.

Luego vino el 7 de octubre.

"Tenía reservas completas y todos cancelaron para correr al deber de reserva ese mismo día", recordó Abu Kheir. Desde entonces, el hotel ha recibido muy pocos huéspedes.

Shahbaa Abu Kheir, gerente del Hotel View en Majdal Shams, dice que en tiempos normales los huéspedes vienen al hotel para contemplar las colinas sirias más allá, 4 de abril de 2024. Desde que comenzó la guerra, se han mantenido alejados. (Uriel Heilman)

"La gente tiene miedo de venir aquí porque es un área fronteriza", dijo. "Tenemos sirenas solo unas vez a la semana pero hay frecuentes explosiones de fuego de artillería israelí hacia el Líbano".

Mientras hablaba, una familia drusa de 10 personas de Daliyat al-Carmel, justo al sur de Haifa, llegó para registrarse. Eran los únicos huéspedes esperados esa noche.

"Los drusos son los únicos que vienen ahora", lamentó Abu Kheir. "No tenemos forma de avanzar. Es horrible".

El gobierno de Israel proporciona alguna compensación para algunos negocios y residentes afectados. Sin embargo, la elegibilidad y la cantidad dependen de varios factores, incluida la ubicación y el tipo de negocio, y la compensación a menudo es mínima, inexistente o tarda en llegar.

Por ejemplo, recién a principios de abril el gobierno anunció que estaba extendiendo su programa de compensación empresarial para los meses de enero y febrero. Los negocios relacionados con el turismo y la agricultura tienen requisitos de elegibilidad más fáciles que otros negocios. Los negocios en el Golán no son elegibles para los mismos niveles de compensación que los negocios en la zona de evacuación del norte de Galilea. Otros criterios de ubicación determinantes incluyen qué tipos de restricciones del Comando del Frente Nacional están vigentes allí, la cantidad de actividad militar, cierres de carreteras, la presencia de baterías de artillería en la zona y más.

La entrada al Hermon está prohibida excepto para el tráfico militar. El área de esquí israelí es objeto de frecuentes disparos de Hezbollah en el Líbano, 4 de abril de 2024. (Uriel Heilman)

En el Hermon, cualquier ayuda gubernamental que reciban los trabajadores suspendidos temporalmente constituye solo una fracción de sus salarios regulares, según Nave.

"Es una cantidad pequeña. No es suficiente para vivir", dijo Nave. "Acabo de recibir mis propios pagos por noviembre y diciembre y apenas cubre mis impuestos a la propiedad".

En el caso de Nave, puede recibir el saldo de su compensación regular porque está en servicio activo de reserva del ejército. Eso no ocurre con la gran mayoría de los trabajadores regulares del Hermon, la mayoría de los cuales son drusos.

Para estos trabajadores, como para todos en el norte de Israel, el futuro económico es incierto. No está claro cuánto durará la guerra y sus consecuencias, y los criterios de compensación del gobierno están en constante cambio.

Sania Abu Saleh tiene un restaurante druso en Majdal Shams en uno de los últimos giros de la sinuosa carretera que con duce al Hermon, al lado de una tienda de alquiler de equipos de esquí que permaneció cerrada durante todo este invierno.

Esta tienda de esquí y snowboard en Majdal Shams permaneció cerrada todo el invierno de 2024 porque el área de esquí del Hermon estuvo cerrada debido a la guerra, 4 de abril de 2024. (Uriel Heilman)

"Normalmente todo el mundo pasa por aquí para comprar pita drusa. Comen maíz caliente. Sorben té y compran sachlav caliente" - una bebida espesa y lechosa hecha de almidón de maíz, azúcar y especias. "Ahora no tengo nada. No hay gente. No hay trabajo. Los soldados paran de vez en cuando pero no muchos", dijo.

La entrada al Hermon está a solo unos cientos de yardas por la carretera, y el tráfico militar entra y sale constantemente.

El Hermon no utiliza equipos para hacer nieve, por lo que el esquí depende enteramente del caprichoso clima. El invierno pasado, la montaña pudo abrir sus pistas de esquí durante 27 días durante la temporada. Este invierno, los telesillas solo funcionaron cuando los miembros de la unidad alpina de las Fuerzas de Defensa de Israel necesitaban entrenar. Cuando una fuerte tormenta de nieve azotó, los miembros de la unidad salieron al viento y la nieve para practicar llegar a sus puestos avanzados a pie en las condiciones más duras.

A principios de abril, la única nieve que quedaba en la montaña estaba en altitudes elevadas y principalmente en territorio sirio, pero la cumbre nevada era visible desde la mayor parte del Golán y una gran parte del norte de Galilea. Debido al terreno, no hay una cerca fronteriza real en el área que separa a Israel de Siria y Líbano.

Incluso en un año normal, cuando el Hermon está abierto al público, el área es una zona militar fuertemente patrullada. (Uriel Heilman)

En una exposición de esquí en Europa a la que asistió el CEO del Hermon hace un par de años, una empresa de equipos para hacer nieve lo invitó a cenar junto con algunas personas de la industria del esquí del Líbano. Al principio, los libaneses se sorprendieron al cenar con israelíes, recordó Nave, pero se animaron durante la cena.

Después de una larga comida, dijo Nave, los libaneses confesaron que desde su nacimiento les habían enseñado que los judíos son malvados y deben ser odiados, pero que la experiencia de la noche les había mostrado lo contrario. Terminaron la noche con un brindis por una visión de que algún día la paz podría permitir un pase de esquí conjunto que conecte montañas de esquí en el Líbano, Israel y Siria.

Estos días Nave no es optimista. El sábado por la noche, durante el ataque de Irán, Israel recibió fuego tanto desde el Líbano como desde Siria.

"Queremos paz, pero la realidad es que tenemos vecinos que no nos quieren", dijo. "Han estado entrenando durante años y años para esto: conquistar toda la Galilea".

Nave todavía tiene grandes sueños para el Hermon, el más ambicioso de los cuales sería la apertura de un hotel de esquí con acceso directo a las pistas para que los huéspedes puedan quedarse en la zona durante la noche. Pero por ahora está enfocando sus esfuerzos en algo más mundano: la reapertura. No parece que vaya a suceder pronto.

"En mis conversaciones con el comando militar me dijeron, 'Hablemos después del verano'", dijo Nave. "¿Cómo podemos seguir así?".