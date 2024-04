El director de NPR dimite tras criticar a la cadena por su sesgo progre

Un editor judío de NPR renunció el miércoles después de que la red lo suspendiera por criticar a NPR por volverse estrecho de miras y suprimir otros puntos de vista, incluida su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás.

Uri Berliner, un editor veterano de NPR, publicó una crítica de la red en Free Press la semana pasada, escribiendo que mientras que cuando comenzó en NPR había una "cultura de mente abierta y curiosa", eso cambió en los últimos años.

"Hoy, aquellos que escuchan NPR o leen su cobertura en línea encuentran algo diferente: la visión del mundo destilada de un segmento muy pequeño de la población estadounidense", escribió Berliner.

Berliner señaló que mientras NPR solía enorgullecerse de su amplia y diversa audiencia, eso cambió con el tiempo, describiendo a la audiencia actual de NPR como "abrumadoramente blanca y progresista, y concentrada en ciudades costeras y pueblos universitarios". NPR National Public Radio en Culver City, California, EE. UU. 2023 (crédito: Jengod/Wikimedia Commons)

"Un espíritu de mente abierta ya no existe dentro de NPR, y ahora, predeciblemente, no tenemos una audiencia que refleje a Estados Unidos", advirtió el veterano editor. "Eso no sería un problema para un medio de comunicación polémico que sirve a una audiencia de nicho. Pero para NPR, que pretende considerar todas las cosas, es devastador tanto para su periodismo como para su modelo de negocio".

Berliner enumeró varios problemas que encontró con la cobertura de NPR, incluida su cobertura de la controversia sobre Hunter Biden, afirmaciones de colusión entre el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, y cobertura de la pandemia de coronavirus y los orígenes del virus.

Otro problema que Berliner enumeró fue la cobertura de NPR de la guerra entre Israel y Hamás.

"Hemos abordado la guerra entre Israel y Hamás y su desbordamiento en calles y campus a través del prisma 'interseccional' que ha saltado de la sala de profesores a las salas de redacción. Opresor versus oprimido", escribió Berliner. "Eso ha significado resaltar el sufrimiento de los palestinos en casi cada vuelta mientras se minimizan las atrocidades del 7 de octubre, pasando por alto cómo Hamás pone intencionalmente a civiles palestinos en peligro y dándole poco peso a la explosión del odio antisemita en todo el mundo".

Berliner insistió en que en NPR hay un "consenso tácito" sobre qué historias deben cubrirse y cómo deben enmarcarse.

"Es sin fricciones: una historia tras otra sobre casos de supuesto racismo, transfobia, signos del apocalipsis climático, Israel haciendo algo malo y la amenaza seria de las políticas republicanas", dijo Berliner. "Es casi como una cadena de montaje".

Berliner explicó que informó al equipo editorial de NPR en 2021 que parecía haber una falta de diversidad de puntos de vista en NPR, diciendo que fue recibido con "indiferencia profunda".

Después de publicar la crítica, NPR informó que Berliner había sido suspendido durante cinco días sin paga.

Los colegas de Berliner argumentan que la crítica fue injusta e inexacta

En un correo electrónico al personal el martes, Edith Chapin, editora en jefe de NPR, dijo que está "orgullosa de respaldar el trabajo excepcional que hacen nuestras mesas y programas para cubrir una amplia gama de historias desafiantes", según The New York Times.

"Creemos que la inclusión — entre nuestro personal, con nuestras fuentes y en nuestra cobertura general — es fundamental para contar las historias matizadas de este país y nuestro mundo", agregó Chapin.

Según NPR, Chapin dijo al equipo de noticias de NPR que la editora ejecutiva Eva Rodriguez lideraría reuniones mensuales para revisar la cobertura, haciendo preguntas sobre si la cobertura capturaba la diversidad de Estados Unidos "en toda su complejidad y de una manera que ayudara a los oyentes y lectores a reconocerse a sí mismos y a sus comunidades".

Chapin le dijo a NPR que tales reuniones se habían discutido desde el año pasado y que ahora parecía el momento adecuado para implementarlas. "Necesitamos más discusiones saludables", dijo.

Durante una reunión entre los anfitriones de "Morning Edition" y "All Things Considered" de NPR el miércoles, Katherin Maher, la nueva directora ejecutiva de la red, les dijo a los anfitriones que no quería que Berlin er se convirtiera en un "mártir", dijeron dos personas con conocimiento de la reunión a The New York Times.

En una nota al personal después de que se publicara el artículo de Berliner, Maher escribió: "Hacer una pregunta sobre si estamos cumpliendo con nuestra misión siempre debería ser justo: después de todo, el periodismo es nada si no son preguntas difíciles. Cuestionar si nuestras personas están sirviendo nuestra misión con integridad, basado en poco más que el reconocimiento de su identidad, es profundamente irrespetuoso, doloroso y denigrante".

Maher argumentó que es "profundamente simplista afirmar que la diversidad de Estados Unidos se puede reducir a un conjunto particular de creencias, y un razonamiento defectuoso inferir que la identidad determina los pensamientos o inclinaciones políticas de uno".

Maher insistió en que la audiencia de NPR hoy es "más joven", "más diversa" y "más representativa de Estados Unidos". La directora ejecutiva agregó que la red realizaría investigaciones de audiencia para obtener información sobre cómo llegar a más del público estadounidense y establecer reuniones trimestrales de planificación editorial en toda la red para escuchar a las redes locales afiliadas a NPR.

Un portavoz de NPR le dijo al Wall Street Journal que el artículo de Berliner era un "ataque de mala fe que sigue un manual establecido, ya que actores en línea con agendas explícitas trabajan para desacreditar a las organizaciones de noticias independientes".

Eric Deggans, crítico de televisión de NPR, escribió en X que la crítica de Berliner era "injusta, llena de inexactitudes y entregada... de mala fe".

Estoy de acuerdo. Me preocupo por esto. Pero creo que también es importante señalar, una y otra vez, que la crítica que desencadenó esta reacción también no es justa, está llena de inexactitudes y se entrega, en mi opinión, de mala fe. Steve Inskeep tiene un gran artículo sobre esto: https://t.co/hZk4EHImK4 https://t.co/AiHrtnLJ5f — Eric Deggans at NPR (@Deggans) 16 de abril de 2024

Steve Inskeep, el presentador de "Morning Edition" y "Up First" de NPR, escribió en Substack que el artículo de Berliner estaba "lleno de errores y omisiones". Inskeep insistió en que, en contraste con la crítica de Berliner, hay mucho debate en NPR sobre qué historias cubrir y cómo cubrirlas.

Soy uno de los muchos empleados de NPR registrados como votantes "sin partido" en DC que convenientemente fueron excluidos del recuento del artículo. https://t.co/flNw1c1tMl — Scott Detrow (@scottdetrow) 12 de abril de 2024

Inskeep señaló varias discrepancias que encontró entre las afirmaciones de Uri y el contenido de la cobertura de NPR, incluidos sus problemas con la cobertura sobre Israel.

"Después del ataque del 7 de octubre, mi primera entrevista fue con un miembro del gabinete de guerra israelí", escribió Inskeep. "Cuando fui a Israel, mi primera historia fue sobre un ataque con misiles de Hamás; mi segunda fue sobre un ataque de Hezbollah; mi tercera fue sobre una familia de rehenes. Más tarde, entrevisté al primer ministro Benjamin Netanyahu. También he entrevistado a muchos palestinos e incluso a un miembro de Hamás, cubriendo todos los lados como debería hacerlo un periodista".

"Mientras estaba en Israel, vi a mi colega Daniel Estrin en Tel Aviv y escuché a mi colega Anas Baba en Gaza. Ambos han cubierto la historia de manera justa, honorable y con un gran costo personal. Decenas de estadounidenses, israelíes y palestinos han contribuido a la cobertura".

Inskeep destacó que Berliner debería haber tenido a alguien que revisara el artículo y señaló que Berliner no había trabajado en ninguno de los temas que criticó. Inskeep agregó que si bien está de acuerdo con algunos aspectos de la crítica de Berliner, gran parte de ella era infundada e inexacta.

La presentadora de "Morning Edition" Michel Martin le dijo a NPR que algunos colegas de la red están de acuerdo con Berliner en que las historias a menudo se presentan a través de un "prisma ideológico o idealista", pero insistió en que esto debería abordarse a través de la capacitación y el mentorazgo, "no destruyendo el lugar, criticando a tus colegas, a plena vista de personas que realmente no les importa de todos modos".

Jeffrey Dvorkin, quien se desempeñó como ombudsman de NPR hasta 2006, expresó su apoyo a Berliner, escribiendo en X "Conozco a Uri. No está equivocado".

Conozco a Uri. No está equivocado. https://t.co/9hc8XrNwNi — Jeffrey Dvorkin (@jdvorkin) 9 de abril de 2024

Poco después de su suspensión, Berliner anunció en una publicación de X que había renunciado a NPR, enfatizando que no apoya los llamados a desfinanciar a NPR y respeta la integridad de sus colegas. "Pero no puedo trabajar en una sala de redacción donde soy menospreciado por una nueva directora ejecutiva cuyas opiniones divisorias confirman los mismos problemas en NPR que cito en mi ensayo en Free Press", escribió Berliner.