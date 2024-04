Suspendidos los trabajadores propalestinos de Google

Activistas anti-Israel que protestaban por los contratos de Google con el gobierno israelí al ocupar las oficinas del gigante tecnológico en la ciudad de Nueva York y Sunnyvale durante varias horas el martes, fueron arrestados y puestos en licencia administrativa, según un portavoz de Google.

Los manifestantes fueron arrestados por agentes de policía después de negarse a abandonar la oficina de Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, en Sunnyvale o el espacio de trabajo de Chelsea en la ciudad de Nueva York durante casi 10 horas. Las protestas de sentada fueron transmitidas en vivo por el movimiento activista No Tech for Apartheid, que afirma representar a empleados de empresas tecnológicas en contra de los negocios con el Estado de Israel.

"Impedir físicamente el trabajo de otros empleados y evitar que accedan a nuestras instalaciones es una clara violación de nuestras políticas, y investigaremos y tomaremos medidas", dijo un portavoz de Google. "Estos empleados fueron puestos en licencia administrativa y su acceso a nuestros sistemas fue cortado. Después de negarse múltiples veces a abandonar las instalaciones, se involucró a la aplicación de la ley para sacarlos y garantizar la seguridad en la oficina".

Las ocupaciones de los espacios de trabajo de Google se unieron a manifestaciones fuera de las instalaciones y en Seattle. La demanda principal de No Tech for Apartheid, un proyecto de Jewish Voice for Peace y MPower Change de Linda Sarsour, fue la cancelación del contrato del Proyecto Nimbus y la cesación de negocios con el gobierno israelí. No Tech For Apartheid afirmó que la tecnología de Google se estaba utilizando para apoyar la ocupación y un supuesto genocidio en Gaza.

"No podemos enfrentarnos al poder de Google a menos que lo golpeemos donde están sus principios, y ese principio es el beneficio máximo y todo lo que tenemos en su contra es nuestro trabajo", dijo un activista en un video de redes sociales del martes de Party for Socialism and Liberation Bay Area. Manifestantes participan en una manifestación pro-palestina, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en Berlín, Alemania, 6 de abril de 2024. (Crédito: Lisi Niesner/Reuters)

Otro activista dijo: "Como trabajadores tecnológicos, estamos en una posición única para ejercer presión interna sobre nuestros empleadores y en toda la industria".

¿Quiénes eran los manifestantes?

El portavoz de Google dijo que solo unos pocos de los activistas eran realmente empleados.

"Estas protestas fueron parte de una campaña de larga data de un grupo de organizaciones y personas que en su mayoría no trabajan en Google", dijo el portavoz de Google. "Un pequeño número de manifestantes empleados entraron y perturbaron un par de nuestras ubicaciones".

No Tech For Apartheid ha estado protestando desde hace mucho tiempo contra los negocios entre Israel y Google, y en particular contra el Proyecto Nimbus, que fue otorgado a Google y Amazon en 2021, superando las ofertas en el proyecto de Microsoft, Oracle e IBM.

Poco después, los trabajadores de Google y Amazon publicaron una carta abierta condenando el programa para proporcionar un servicio en la nube integral para el gobierno, el sistema de defensa nacional y otros organismos de la economía israelí. Como parte del proyecto, los gigantes tecnológicos tenían la tarea de establecer centros de datos basados ​​en la nube en un plan para trasladar la mayoría de la infraestructura informática del gobierno a servidores basados ​​en la nube. Los activistas anti-Israel también comenzaron una petición contra el proyecto, que había acumulado 94,305 firmas hasta el miércoles.

Los accionistas de Alphabet votaron en una reunión anual de accionistas de 2022 en contra de una propuesta presentada por el empleado de Google y líder de No Tech for Apartheid, Gabriel Schubiner, para evaluar el papel de la empresa en el Proyecto Nimbus. La junta directiva de Alphabet también había recomendado votar en contra de la propuesta.

No Tech for Apartheid dijo en sus demandas del martes que Google estaba acosando, intimidando y censurando a los googlers palestinos, árabes y musulmanes, y que abordaran lo que dijeron era un "importante problema de condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo" creado por el proyecto.

"Varios trabajadores han renunciado citando las graves consecuencias para la salud mental de trabajar en una empresa que está utilizando su trabajo para permitir un genocidio", dijo No Tech for Apartheid en su manifiesto del sitio web. "Exigimos que Google detenga la represalia y el doxxing contra los trabajadores que hablan y cree un ambiente de trabajo seguro para todos los trabajadores".

Ariel Koren, otro empleado de Google y líder de No Tech for Apartheid, renunció a la empresa alegando que otros empleados judíos habían creado un ambiente de trabajo tóxico en contra de sus opiniones y que Google había tomado represalias contra ella trasladando su posición a Sao Paulo, Brasil.

Eddie Hatfield, quien según No Tech for Apartheid se dirigió a los manifestantes fuera de la oficina de Google en Chelsea, fue despedido en marzo después de interrumpir al CEO de Google Israel, Barak Regev, en una conferencia de la industria tecnológica israelí en la ciudad de Nueva York.

Fue escoltado fuera de la conferencia entre abucheos y burlas mientras hacía un discurso contra la colaboración de Google en el Proyecto Nimbus. Un activista de JVP (Jewish Voice for Peace) también fue sacado del salón por interrupciones, según la organización antisionista.

La oposición de No Tech for Apartheid solo se ha intensificado con un informe del New York Times del 12 de abril que indica que en marzo Google redactó un contrato para consultoría sobre la permisibilidad de que varias unidades accedan a tecnologías de automatización. El informe también indicó que el Ministerio de Defensa tenía un punto de entrada seguro en Google Cloud para almacenar y procesar datos y acceder a servicios de inteligencia artificial.

Benzi Gad contribuyó a este informe.