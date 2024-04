La República Islámica reanuda la violenta represión del velo

Irán ha comenzado a intensificar su represión de las restricciones al hiyab en varias ciudades en la última semana, con arrestos violentos reportados en todo el país por grupos de oposición y agencias de derechos humanos.

El asalto intensificado contra las mujeres en todo Irán se produce después de que el régimen anunciara el "Proyecto Nour". El proyecto, destinado a "tratar con anomalías", ha implicado una fuerte presencia de la "Policía de Moralidad" en varias ciudades desde el fin de semana pasado.

Según la Agencia de Noticias Mehr de Irán, se ha instruido a la policía que se centre en "comportamientos positivos" y evite usar "comportamientos negativos" tanto como sea posible. Informes de Irán sugieren que la represión ha sido violenta, incluyendo acoso sexual, golpizas, el uso de pistolas eléctricas, arrestos generalizados y romper ventanas de automóviles, entre otras medidas.

La intensificación de la aplicación del hiyab ocurrió apenas una semana después de que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, dijera que mantener el uso del hiyab era de "suma importancia" y acusara a extranjeros de "contratar" mujeres para que no usen el hiyab. Una mujer iraní camina por una calle en medio de la implementación de la nueva vigilancia del hiyab en Teherán, Irán, el 15 de abril de 2023 (crédito: MAJID ASGARIPOUR/WANA/REUTERS)

Un video publicado en redes sociales mostraba a una mujer luchando contra la "Policía de Moralidad" mientras era empujada hacia una camioneta.

Brutal Crackdown Signals Renewal of War Against Women in Iran.Look at how the Hijab Police savagely arrest an unarmed woman simply because she hasn’t covered her hair, dragging her into a police van. This order came after the leader of the Islamic Republic, @khamenei_ir,… pic.twitter.com/eU2ZKxBXLG