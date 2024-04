La película israelí "Top Gun" cobra vida

Dado el lugar especial que ocupa la fuerza aérea en la psique israelí, donde los pilotos de la Fuerza Aérea de Israel son reverenciados como los más élite de todos los combatientes y los jóvenes reclutas sueñan con unirse a la IAF, aunque la mayoría no logra calificar, resulta sorprendente que hasta ahora no haya habido una película emocionante sobre la IAF, un Top Gun israelí.

Pero eso ha cambiado con el reciente lanzamiento en todo Israel de Air War, una película de Roy Hornshtein, que cuenta una historia optimista sobre una base de la IAF en vísperas de la Guerra de los Seis Días, con estrellas guapas, romance, rivalidad entre dos pilotos audaces y, lo más importante, batallas aéreas emocionantes y realistas.

Maor Schwitzer interpreta a Ran Nesher, un temerario audaz y sin miedo que es nombrado para comandar un escuadrón de la IAF en los días previos a la guerra de 1967, mientras que Daniel Litman interpreta a Eitan, su rival, que se siente amenazado por este nuevo comandante, y esta rivalidad impulsa la mayor parte de la trama.

El elenco de apoyo incluye a Gily Itskovitch como una soldado mujer destacada en la base, mientras que Lihi Kornowski interpreta a la esposa de otro piloto.

Hornshtein, quien trabajó durante 15 años para llevar esta historia a la pantalla y fue entrevistado por teléfono recientemente en un descanso del servicio de reserva militar, dijo que durante mucho tiempo se preguntó por qué nadie había explotado la IAF para el drama en pantalla: "¿Cómo es que nadie ha hecho una película sobre la Fuerza Aérea de Israel? Todos los días, es el sueño de un guionista, no puedes inventarte estas cosas." GILI ITSKOVITCH como MK Motek Mordechai en la sitcom ‘Motek Bool Ba’emtza’. (Crédito: BENJAMIN NIMROD HIRAM/COURTESY OF KAN 11)

Hasta ahora, curiosamente, la película más famosa sobre esa guerra fue la película de 1986 de Rafi Barkai, Avanti Popolo, sobre un actor egipcio shakesperiano atrapado detrás de las líneas israelíes cuando se declara el alto el fuego, y no tiene nada que ver con el triunfo militar de Israel.

Sabiendo que quería contar una historia sobre la IAF, eligió la Operación Focus, "uno de los mayores logros para cualquier fuerza aérea, jamás", dijo.

En la Operación Focus, que comenzó el 5 de junio de 1967, la IAF destruyó gran parte de la Fuerza Aérea egipcia en tierra por la mañana y luego procedió a bombardear bases aéreas jordanas y sirias más tarde en el día. Esto contribuyó en gran medida a deshabilitar las capacidades aéreas de estos países, allanando el camino para una rápida victoria militar para el ejército israelí.

Hornshtein no es piloto, pero sirvió en artillería, por lo que se basó en la investigación y expertos para ayudarlo a contar la historia.

"Podría haber hecho una película sobre artillería, pero no habría sido tan genial como una película sobre la fuerza aérea", dijo.

Inspirado en Top Gun

Creció amando la serie de Star Wars y las películas de los años 80 sobre pilotos de caza como Top Gun e Iron Eagle, que protagonizó Louis Gossett Jr., y soñaba con hacer una película así aquí.

Pero el director nacido en Tel Aviv y padre de tres hijos, que hace comerciales, no anticipó que le llevaría 15 años realizar su visión de llevar la Operación Focus a la pantalla.

Le sorprendió descubrir, cuando comenzó a trabajar en la película, que "la mayoría de la gente hoy no tiene idea de lo que estoy hablando cuando les cuento sobre ello. No tenía la intención de poner un título al principio y al final, pero cuando nos dimos cuenta de que la gente no lo sabe hoy, lo agregamos. Incluso hablo con pilotos hoy que realmente no saben sobre esto."

La mayoría de los personajes están basados en personas reales, dijo, y todas las peleas aéreas representadas en la película están basadas en batallas reales.

"Todo lo que se muestra en la película ocurrió en algún momento", dijo, aunque no todas las batallas representadas tuvieron lugar durante la Guerra de los Seis Días.

A medida que investigaba la película e entrevistaba a pilotos veteranos, quedó impresionado por lo que aprendió.

"Estas historias son increíbles. Como Giora Epstein, es el único que tiene 17 MIGs derribados - el récord mundial.... Realmente es algo increíble contar las historias de estas personas."

Una historia que le quedó grabada fue el momento en que Epstein enfrentó solo a 20 MIGs enemigos.

"Le pregunté, ¿cómo tuviste el valor, cómo tuviste el coraje? Y él dijo, 'No se trata de valentía, es técnico. Detrás de mí solo había espacio para uno de ellos. Para derribarme, uno de ellos tiene que ponerse en mi cola. Y tiene que estar bastante cerca y puede haber 100 en el cielo, puede haber mil, no importa, solo hay uno detrás de mí a la vez.... Y si tengo combustible, seguiré volando.' Y en ese enfrentamiento particular, creo que derribó siete aviones."

Pero aprender estas historias increíbles fue una cosa; darles vida fue otra.

"Es una película muy técnica. Tuvimos que comprar un avión Kfir y tuvimos que cortar la cabina y fue muy complicado. Primero tuvimos que quitar las alas. Tuvimos que encontrar chicos que fueran técnicos desde hace mucho tiempo que pudieran decirnos cómo hacerlo, porque primero tenías que equilibrar el avión y es todo un lío.... Tuvimos que modificar dos aviones Mirage en el Museo de la IAF y tuvimos que comprar otro Kfir y cortar la cabina para que pudiéramos filmar los interiores de la pelea aérea."

Saber cómo usar la animación para dar vida a las batallas también fue un desafío.

"Aunque la tecnología está disponible, tienes que ser muy preciso, tienes que saber lo que quieres hacer. No puedes ir simplemente a un estudio de animación y decir, 'Quiero hacer una gran secuencia de lucha y decir que los aviones van a subir y van a bombardear la base.'"

También fue importante para él trabajar con los actores e presentarles a pilotos que pudieran orientarlos sobre cómo ser auténticos interpretando sus roles.

"Llevamos a los actores a un escuadrón de combate real para ver el despegue de cuatro F-15 Eagles, se les explicó, y lo absorben. Los dos [principales] actores Maor Schwitzer y Daniel Litman... son increíbles. Ambos tienen cualidades de primer actor de Hollywood. Quedé impresionado por lo matizadas que eran sus actuaciones y lo grandes que eran, como actuaciones de tipo Clark Gable, Jimmy Stewart."

También elogia al elenco de apoyo, incluida Gily Itskovitch, quien habló con veteranos mujeres que habían trabajado en bases de la fuerza aérea y aprendió cuánta planificación y coordinación hacían las soldados mujeres, aunque no fueran pilotos en ese momento. La película explora algo del sexismo en ese momento.

"Hubo problemas en ese entonces y no mostrarlos sería ignorar la historia."

Aunque la idea de la película puede parecer obvia ahora, les llevó más de cinco años convencer al Fondo de Cine de Israel de contribuir al presupuesto.

"Es patriótico, no es la típica película israelí."

Finalmente, se unieron, al igual que el Fondo de Cine Shomron y otros fondos.

Muchos años antes de hacer la película completa, hizo una versión piloto en 3D para mostrar los efectos visuales al productor Moshe Edery, cuando Hornshtein trabajaba como proyeccionista en el teatro principal de Edery, Cinema City Glilot.

"Tuve una toma de un avión que venía directamente a la cámara y su cabeza se echó hacia atrás, y supe que lo había conseguido", dijo. Muchos años después, Edery se convirtió en uno de los productores de la película.

Una nota triste mientras Hornshtein saborea el lanzamiento de Air War es que Lior Waitzman, quien trabajó en los efectos de sonido de la película, fue asesinado por Hamas el 7 de octubre en Sderot.

"Hizo un gran trabajo.... Le encantaba trabajar en esto porque en la mayoría de las películas en Israel, usualmente son dos personas hablando, no tuvo muchas oportunidades como esta."

Hornshtein dijo que a pesar de la tragedia que comenzó esta guerra, su película es apropiada para las audiencias israelíes en este momento.

"En Israel, los héroes son celebrados usualmente con dolor en el Día del Recuerdo.... No tiene que ser así. A veces los héroes sobreviven.... Estamos pasando por un momento difícil ahora y este es un gran momento para celebrar a los héroes."