Bloomberg revela más detalles sobre los asesinatos de personal iraní

El ayatolá Ali Jamenei observa ataúdes de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica muertos en ataque aéreo israelí en embajada iraní en Damasco. Ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, 4 de abril de 2024. (photo credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout via Reuters)