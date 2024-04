Alcalde de Nueva York: "No seremos una ciudad sin ley"

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que está "horrorizado y disgustado" con el antisemitismo que se está propagando en y alrededor del campus de la Universidad de Columbia, según un comunicado de la oficina del alcalde el domingo por la noche.

Adams dijo que condena el discurso de odio escuchado durante las protestas, como una mujer que gritó "Somos Hamas" y otra mujer que sostenía un cartel con una flecha apuntando a estudiantes judíos que decía "Los próximos objetivos de Al-Qasam".

Adams dijo que apoyar a una organización que amenaza con matar judíos es "repugnante y despreciable".

"Como he dicho repetidamente, el odio no tiene lugar en nuestra ciudad, y he instruido al NYPD para investigar cualquier violación de la ley que se reporte", dijo Adams. "Tengan la seguridad de que el NYPD no dudará en arrestar a cualquier persona que se descubra que está quebrantando la ley".

Adams dijo que la ciudad de Nueva York no será una ciudad de libertinaje, y que los agitadores profesionales que buscan aprovechar el conflicto en curso en el Medio Oriente para sembrar caos y división en nuestra ciudad no tendrán éxito.

Sin embargo, el alcalde señaló que quería dejar en claro que Columbia es una institución privada en propiedad privada y que el NYPD no puede tener presencia en el campus a menos que sea solicitado por altos funcionarios universitarios.

El NYPD tiene una presencia aumentada de oficiales situados alrededor del campus para proteger a los estudiantes y a todos los neoyorquinos, dijo Adams, añadiendo que la policía está lista para responder si Columbia hace otra solicitud de su presencia en el campus después de que los oficiales despejaran con éxito los campamentos de protesta en el South Lawn de Columbia sin lesiones.

Adams dijo que insta a los altos funcionarios de la administración de Columbia a mejorar y mantener líneas de comunicación abiertas con el NYPD.

"Sé que el conflicto en el Medio Oriente ha dejado a muchos de nosotros afligidos y enojados. Los neoyorquinos tienen todo el derecho de expresar su tristeza, pero ese desconsuelo no le da a nadie el derecho de acosar o amenazar a otros o de dañar físicamente a alguien con quien no estén de acuerdo", dijo Adams.

Adams dijo que como alcalde de la ciudad con la comunidad judía más grande del mundo fuera de Israel, la perturbación que estas protestas están causando a los judíos en todo el mundo no se le escapa, especialmente cuando la Pascua comienza mañana por la noche.

"También veo y escucho el dolor de los que protestan en apoyo de las vidas inocentes perdidas en Gaza", dijo Adams. "En este momento de tensión mundial, nos mantenemos unidos contra el odio". Un contraprotestante proisraelí sostiene un cartel mientras los manifestantes se reúnen fuera de la Universidad de Columbia para exigir un alto el fuego y el fin de los ataques israelíes en Gaza, durante el conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, durante una protesta en Nueva York, EE. UU. 20 de abril de 2024 (Crédito: Reuters/Adam Gray)

La representante Nicole Malliotakis pide la renuncia del presidente de Columbia

Mientras tanto, la representante de EE. UU. Nicole Malliotakis, que representa las áreas de Staten Island y Bay Ridge, Brooklyn, de la ciudad de Nueva York en la Cámara de Representantes, pidió la renuncia de la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, y planteó la posibilidad de retirar los fondos federales de las universidades que "permiten abiertamente el antisemitismo".

En un mensaje a X el domingo, Malliotakis escribió: "Está claro que la presidenta de la Universidad de Columbia, Shafik, no puede controlar su escuela o proteger a sus estudiantes y debería renunciar.

"El antisemitismo flagrante que se está mostrando contra los estudiantes judíos en la Universidad de Columbia es horroroso, inaceptable y la razón por la que presenté legislación para eliminar la financiación federal de las universidades que permiten abiertamente el antisemitismo y no responsabilizan a los responsables".

Está claro que la presidenta de la Universidad de Columbia, Shafik, no puede controlar su escuela o proteger a sus estudiantes y debería renunciar. El antisemitismo flagrante que se está mostrando contra los estudiantes judíos en la Universidad de Columbia es horroroso, inaceptable y la razón por la que presenté legislación... pic.twitter.com/mmm1tRyu9S — Oficina de la Representante Nicole Malliotakis (@RepMalliotakis) 21 de abril de 2024

Las puertas de la Universidad de Columbia están cerradas con un candado mientras los manifestantes se reúnen afuera para exigir un alto el fuego y el fin de los ataques israelíes en Gaza, durante el conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, durante una protesta en Nueva York, EE. UU., 20 de abril de 2024. (Crédito: Reuters/Adam Gray)

Rep Torres: "Satisfacer el antisemitismo nunca funciona"

El representante de EE. UU. Ritchie Torres, quien representa gran parte del condado del Bronx de la ciudad de Nueva York en la Cámara de Representantes, también se pronunció a través de un mensaje a X el domingo.

"La crisis en la Universidad de Columbia subraya la necesidad urgente de claridad moral contra el antisemitismo", escribió Torres.

"Los administradores universitarios deberían empezar a defender a sus constituyentes y estudiantes judíos y dejar de complacer a los antisemitas que buscan su destrucción".