Cueste lo que cueste, debemos ayudar a nuestros compatriotas judíos

Cuando hicimos los arreglos para el brit milá, viajar desde Israel a Europa no parecía tan descabellado. Pero entre reservar los vuelos y el día del evento, las cosas cambiaron significativamente. Por supuesto, Israel ha estado en guerra desde el 7 de octubre.

Los cohetes han estado cayendo varias veces al día durante casi siete meses. Pero cuando Irán nos disparó más de 300 proyectiles, fue diferente. Parecía que la región se encaminaba hacia la Tercera Guerra Mundial.

La gente estaba publicando en las redes sociales que en momentos como estos, necesitaban volver a casa. Se sentía extraño dirigirse en la dirección opuesta. Pero a medida que se acercaba la fecha de mi viaje, el espacio aéreo de Israel se había reabierto y parecía estar bien ir. La única pregunta era: ¿volvería antes de que Israel retaliara?

Debido a la situación actual, los vuelos directos son difíciles de conseguir, así que el viaje a mi destino tomó un día completo en cada dirección. La mañana después de mi llegada, pude participar en el Shajarit en la sinagoga de 200 años de la ciudad. La estructura era impresionante. El edificio tenía muchos aspectos interesantes, desde intrincados grabados en las paredes y techos hasta bancos sin respaldo para los bancos.

Pasé el día paseando por la ciudad con el padre del bebé. A diferencia de otros viajes que he hecho, esto nos dio tiempo de sobra para conectarnos. El padre creció en el pequeño pueblo y pudo darme información y llevarme a lugares que solo conocería el lugareño más experimentado. Un niño usando una kipá (crédito: REUTERS)

La verdad es que, aunque no he pasado mucho tiempo con ellos, conozco a la pareja desde hace unos años. La madre del bebé se convirtió al judaísmo con el Beit Din en el que participo. Justo después de la conversión, tuve la bendición de casarlos en las colinas de Efrat. Los dos llevan un estilo de vida observante y están profundamente conectados con la comunidad. Pero eso no significa que todo sea un lecho de rosas.

La conversión que la madre realizó no es reconocida por el establecimiento rabínico local. No hace falta decir que esto no ha sido fácil para los padres. Aunque los miembros laicos de la comunidad la aceptan plenamente como judía, al padre ni siquiera se le permite tener una aliyá a la Torá porque, según algunas opiniones, se casó fuera de la fe. Y debido a esto, no permitieron que el moel local realizara el brit milá. Pero no terminó ahí.

A la familia no se le permitió celebrar la simjá en la sinagoga. Los relegaron a un salón social cercano sobre una bolera. He realizado britot en muchos lugares diferentes en Israel. De hecho, uno se celebró incluso en un bar. Pero se siente diferente cuando el evento es en Israel. Aquí, el judaísmo está en todas partes. Todos los lugares que las personas eligen para celebrar sus eventos son parte del complejo judío. El bar es donde los judíos van para su hora social.

Sintiéndose desterrado

EN EL EXTRANJERO, sin embargo, esta ubicación se sentía como un destierro. La vida judía de esa comunidad se lleva a cabo en la sinagoga, una instalación rica en tanta historia. Sin embargo, esta familia tuvo que escuchar el choque de los bolos mientras su hijo entraba en el pacto. Eso no quiere decir que no fuera una ocasión hermosa. Sus tradiciones son tan únicas para la comunidad que sentí como si nunca hubiera realizado un brit milá antes. Pero parecía mal que no se les permitiera celebrar el brit milá de su hijo donde su padre lo había hecho muchos años antes.

Esta desafortunada realidad me hizo salir de Europa con un mal sabor de boca. Me sentí honrado de haber ayudado a que su hijo se convirtiera en un miembro completo de la comunidad judía, pero me preocupé por su futuro. ¿Podría ir a la escuela judía local? ¿Qué tan difícil haría la vida el establecimiento rabínico a pesar de que es 100% judío según la ley judía? Me hizo querer abandonar el judaísmo fuera de Israel.

Mientras esperaba en el aeropuerto para mi vuelo de conexión a casa, saqué mi talit y tefilín para rezar el servicio de la mañana. Esto puede ser una situación incómoda a veces. Un hombre se sentó frente a mí mientras comenzaba a ponerme los artículos religiosos. Se sintió un poco incómodo, pero seguí adelante porque el tiempo era limitado.

De reojo, me sorprendió ver al hombre sacar su propio sidur y artículos religiosos para rezar. En todos mis años de viaje, fuera de un vuelo de El Al, esta fue la primera vez que rezaba con alguien más de esta manera. Era como si Dios me estuviera diciendo que no perdiera la fe. Que los judíos del mundo encontrarán la manera de orar juntos, algún día, de alguna manera.

Dentro de las 12 horas de haber llegado a casa, Israel contraatacó a Irán. Sentí como si hubiera esquivado una bala. No creo que pudiéramos haber planeado el viaje mejor. Es una cosa increíble que cuando las tensiones aumentan en el Medio Oriente, los israelíes, a diferencia de los turistas que visitan el país, corran hacia el peligro. No es que busquemos ser parte de estas tensiones. Es solo que cuando tu hogar está bajo ataque, necesitas estar con tu familia.

Lo mismo es cierto para el mundo judío en su conjunto. Hay muchos entre nosotros que están sufriendo por las luchas internas del judaísmo. Estos judíos están siendo alejados por aquellos que deberían recibirlos con los brazos abiertos. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a aliviar ese dolor y ayudarlos a convertirse en miembros de pleno derecho de nuestra nación, sin importar el costo.

El escritor es rabino, oficiante de bodas y moel que realiza britot (circuncisiones rituales) y conversiones en Israel y en todo el mundo. Con sede en Efrat, es el fundador de Magen HaBrit, una organización que protege la práctica del brit milá y los niños que lo realizan.